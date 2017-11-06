上半年中国影子银行活动停止增长 占GDP的比重首次下降--穆迪

路透上海11月6日 - 国际评级公司穆迪发布最新一期中国影子银行季度监测报告称，受银行理财产品和非银行金融机构资管计划等高风险工具的发行量下降影响，今年上半年广义影子银行活动停止增长，此外名义GDP增速自2012年以来首次超过影子银行增速，影子银行占GDP的比重首次下降。

报告显示，影子银行占GDP的比例从2016年86.5%的高点降至2017年6月30日的82.6%；金融同业类投资者所持理财产品的比重已开始下降，同时银行对非银行金融机构债权也在下降。这意味着近期监管举措对于降低金融体系相互关联性以及解决日益复杂、不透明的融资链造成的金融体系脆弱性已取得一定成效。

“金融监管措施可能会继续制约影子银行活动的增长并解决金融体系的部分重大失衡问题。”穆迪分析师徐晶表示，但是监管趋严以及广泛的去杠杆举措仍将面临挑战。

不过，核心影子银行仍显示出强劲增长迹象。第三季度信托贷款和委托贷款继续增长，未贴现银行承兑汇票实现了三年来的首次同比增长。银行贷款也保持强劲，其中居民贷款增长加速。企业债券发行也在第三季度有所回升。尽管第三季度总体信贷增速小幅下降，而名义GDP增长保持稳定，但整体杠杆率仍在上升。

穆迪指出，央行通过较长期逆回购提高了流动性供应，使得银行有更长时间来缩减投资组合。尤其是，中小银行正在降低对批发融资的依赖性，而越发依赖于央行融资。

在监管层面，穆迪称监管机构在防范金融业去风险过程中导致系统动荡方面继续面临挑战。鉴于部分影子银行产品的透明度有限，监管措施推进也可能引发旨在监管套利的金融创新，进一步加剧挑战。

此外，常规银行体系取代影子信贷的能力存在制约，银行贷款可能无法完全取代影子信贷的供给。

中国央行行长周小川在《党的十九大报告辅导读本》撰文称，高杠杆是宏观金融脆弱性总根源，在实体部门体现为过度负债，在金融领域体现为信用过快扩张，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。(完)