焦点：朝鲜局势紧张之际 特朗普与文在寅将举行会晤

2017年8月17日，韩国首尔，韩国总统文在寅在就职百日记者会上讲话。REUTERS/JUNG Yeon-Je

路透纽约/华盛顿9月21日 - 美国总统特朗普和韩国总统文在寅将于周四就朝鲜核危机举行会谈。目前亚太政局紧张，人们担心特朗普针对朝鲜领导人金正恩的尖锐言论是否会导致形势误判。

美国总统特朗普在周二联合国大会上发表演讲时威胁要“彻底摧毁”发展核武的朝鲜，并嘲讽金正恩是执行自杀任务的“火箭人”。之后美国官员极力强调，外交选项的大门依然敞开着。

特朗普将在四日纽约之行的最后一天中午与文在寅举行会谈，之前他已在纽约会晤了多位前来参加年度联合国大会的外国领导人。

韩国政府此前公开表态称，特朗普的讲话表明了美国对朝鲜核挑战的严正立场。

“我们认为，此番讲话传达了美国在国际社会和联合国面对的维护和平与安全这一关键问题上的坚定而明确的立场，”韩国总统办公室周三发表声明称。

但接受路透专访的两位韩国高级外交官表示，他们担心特朗普的言论可能导致金正恩误判并促使金正恩发动攻击。

这两位外交官还表示，美韩两国政府没有传达相同的讯息，韩国说的是无法承受朝鲜半岛再一次爆发战争。

“任何盟友不可能在每件事上都持相同立场，但我们给人留下两国发出不同声音的印象，这令人担忧，”一位外交官称。

美国一位高级官员则未把韩国外交官关于金正恩可能误判的担忧放在心上。美国官员称以往美国政府采取的谨慎做法未能阻止朝鲜发展核武器和弹道导弹。

“他们总是很担心，”这位美国官员说，“谨慎、慢慢来的战略耐心让我们走到今天这种境地。”

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周三夜间对记者说，美国牵头对朝鲜实施的制裁正开始奏效，朝鲜出现燃料短缺。

特朗普和文在寅在贸易问题上也意见分歧。特朗普已经就美国对韩国的贸易逆差发出怨言，只不过在其高级顾问劝说下，迄今还未像他所威胁的那样真的终止美韩间的贸易协定。

文在寅在纽约的一场商业活动上发表讲话，敦促美国加大对韩国的投资，并维护韩美自由贸易协定。

“韩美自由贸易协定将通过扩大两国贸易往来，加强市场准入以及促进投资和就业，使得两国都从中受益，这是毋容置疑的事实，”韩联社援引文在寅的言论报导称。

报导称，文在寅还表示，美国对韩国的贸易逆差仅限于产品领域，并且逆差在缩窄，而在服务业领域，韩国继续对美国存在巨大贸易逆差。（完）