中国今年下半年或会加息 加快去杠杆和防范风险--大摩

路透上海1月11日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周四在上海表示，今年中国物价将温和上行，同时为了进一步去杠杆和防范金融风险，中国下半年或会加息一次，明年上半年可能再加息一次。

近阶段中国央行货币政策呈中性偏紧态势，12月中旬公开市场利率水平已上调5个基点，国开行债收益率等市场利率水平亦有所上浮，有观点认为中国已实质性加息。他指出，市场利率的上浮，对于去杠杆和防风险的效果，并没有升息那么明显。

“市场利率往上走，并不代表存贷款利率不需要动。”他指出。

他解释称，若今年国内通胀继续上行，将导致存款出现“负利率”，更多居民储蓄将涌向P2P（网贷）等收益率较高的投资渠道，不利于防范金融风险；而且目前国内贷款利率偏低，企业举债扩张的动力仍较强，去杠杆政策的实施效果亦会面临一些阻碍。

中国国家统计局周三宣布，2017年居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.6%，摩根士丹利预计2018年中国CPI涨幅为2.0%。而目前国内银行一年期存贷款基准利率分别为1.5%和4.35%。

大摩还预计，今年中国国内生产总值（GDP）增速为6.5%,2017年预计为6.8%。

对于今年中国货币政策，各家机构都有不同的解读，对未来升息与否亦有不同观点。德国商业银行亚洲高级经济学家周浩近日表示，今年公开市场操作利率呈上行趋势，不过幅度未必会很大，而上调基准利率几乎是没有可能。而瑞银中国首席经济学家汪涛近日亦表态，大概率今年中国央行不会上调基准利率。（完）