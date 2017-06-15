摩根士丹利执行长称沙特可能为银行业提供“重大机遇”

路透6月14日 - 摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)称，沙特宣布沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的1,000亿美元首次公开发行(IPO)计划，并推出一系列旨在吸引外资的改革举措，对于摩根士丹利来说，沙特可能提供“重大机遇”。

戈尔曼在纽约参加该行的金融会议时称，他个人在沙特方面一直花了不少时间，总裁Colm Kelleher也是如此。

美国多家银行的执行长5月出席了在沙特的一个商业论坛，其中包括戈尔曼本人、摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)、以及花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)。

摩根士丹利已进军沙特市场，2007年在该地区成立了办事处。

其他银行也都摩拳擦掌，争相进军沙特。

花旗4月已经获得沙特监管机构颁发的投行和资本市场服务牌照，高盛(GS.N)也已经申请股票交易牌照。

沙特计划到2030年将经济实现多元化，不再只依赖石油。对外开放正是该国改革议程的一部分。

沙特证交所在2015年年中向外国投资者开放，允许外资实体进行直接投资，并在去年放松对外国公司对沙特股票的持有比例限制。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 郑茵/白云)