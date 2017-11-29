明年中国GDP料增6.5%左右 通胀回升下半年或加息--摩根士丹利

路透北京11月29日 - 大型投行摩根士丹利(MS.N)最新报告预测，明年中国国内生产总值（GDP）同比增长6.5%左右，过去换届周期出现的投资大幅反弹和信贷放松的局面应该不会出现。伴随去杠杆去产能及防范风险力度的加大，会带来明年上半年一定的经济增速放缓。而通胀的回升料使明年下半年会有一次加息。

摩根士丹利首席中国经济学家邢自强周三在媒体圆桌会上表示，明年中国经济不会出现更大下滑或出现硬着陆，这主要和过去四、五年中国经济基本面的改善有关，减缓了经济下滑的幅度，尤其是供给侧改革逐渐从上游行业进一步扩展到下游的汽车、新能源、化工等领域，使得明年底整体产能利用率可能回升到80%，到2019年回升到82%。

“这其实可以跟2009、2010年产能利用率高的时候媲美了，所以也造成工业领域整体面临的下滑压力比过去小。”邢自强称。

房地产领域，由于三四线城市的房地产销售持续改善，使得困扰房地产最严重的供给过剩问题得到极大缓解，目前绝对量的库存水平也在下降，预计到2018年一季度绝对量的库存水平将会回落到最近七年以来的最低的位置。因此，即使房地产市场面临政策上的限制，但出现像2012年到2015年时期深度调整的可能性非常低。

邢自强分析，随着全球经济的同步复苏给中国出口起到极大的提振作用，今年出口对经济大概有0.2-0.3的正贡献，预计2018年也会保持在这样的水平。他表示，这也是判断中国经济增速放缓幅度比较温和的主要因素之一。

他并认为，名义GDP增长依然会保持相对较高的水平，预计2018年在9.5%以上。其中一个重要原因是中国经济走出通缩，而且再走回到通缩的可能性极低。这是由于供给侧改革的进度和力度超过市场预期，而且通胀改善的情况从上游传导到中下游的迹象越发明显。

“这个传导是相对健康合理的，”邢自强称，这其实反映了现在的通胀并不令人担心，从PPI的涨幅中可以看到向中下游的传导。所以预计明年CPI涨幅会回升到接近2.5%，其中主要的带动因素还是受核心CPI影响；食品价格也不会有太大波动，因为毕竟基数较低，再重现2017年前几个季度食品价格下跌的可能性很低。明年通胀情况依然比较健康。

邢自强预计，随着明年通胀的逐步回升，中国央行可能会考虑一次利率的提升，他预计明年下半年中国会有一次加息。

统计局此前发布数据显示，前三季度中国GDP同比涨幅分别为6.9%、6.9%和6.8%，预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现。

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周三称，中国经济仍将面临较大下行压力，有可能在明年初一季度反应出来。（完）