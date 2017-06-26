《路透早报》--6月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国6月Ifo企业景气判断指数(0800)

--香港5月进出口数据(0830)

--英国5月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准宗数(0830)

--美国5月建筑许可年率修正值、耐久财(耐用品)订单、芝加哥联储全国活动指数(1230)

--韩国6月消费者信心指数(2100)

--新西兰5月贸易数据(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在澳洲发表演说(0510)

--欧洲央行总裁德拉吉在里斯本和辛特拉发表演说

--泰国总理巴育上将、副总理颂吉和财政部长阿比萨将在泰国投资论坛发表讲话(最后一日)

--印度财政部长兼国防部长杰特利访问俄罗斯(最后一日)

以下为6月23日下午5:00至6月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储布拉德认为美联储应当暂缓进一步升息，但梅斯特认为不必

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。布拉德称，经济增长率仍陷在2%，而且特朗普政府的经济方案一时半会儿也不可能提高经济增速。在这种状况下，预计美联储在12月之前不会再次升息；而与此同时，将启动减持资产的进程--这个政策转变可能推动期限较长的利率上涨。布拉德称，这个进程“很有可能”在美联储9月会议上启动。

而美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。对美联储的预测中值显示，该央行今年还会再升息一次，明年升息三次--梅斯特表示她支持这个看法。梅斯特说，美联储的政策最终将由数据决定。根据轮换制，她明年将有政策投票权。

--中国国家主席习近平将赴香港出席庆祝回归20周年大会--新华

新华社报导称，中国国家主席习近平将于6月29日至7月1日赴香港，出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区。

中国国务院6月21日任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。上述任命是根据香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥的提名，经国务院任命。

--美国5月新屋销售跳升，房价中位数创纪录新高

美国5月新屋销售上升，房价中位数急升至纪录最高，表明楼市已重拾动能。商务部周五称，上月新屋销售较前月增长2.9%，经季节调整后年率为61万户。4月数据也从56.9万户被大幅上修至59.3万户。就业岗位持续强劲增长支撑楼市，而且从历史标准来看，房屋抵押贷款利率仍处于有利的水平。但建筑材料成本增加，土地和劳动力短缺，抑制了房屋建筑活动，需求大于供给导致楼价居高不下。数据发布后，美元兑日圆缩小跌幅，美股小幅走高，美国公债价格上涨。

--德国央行总裁称，ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载

德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。魏德曼说欧洲央行不应进一步修改购债计划的重要参数，这一表态暗示其反对央行延长资产购买计划，因为欧洲央行很快将达到购买德国政府公债的极限。

--深入实施创新驱动战略，在更多领域由“跟跑”变为“并跑”--李克强

中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。

李克强并称，要在新一轮全球科技竞争中赢得战略主动，必须加强基础研究这个重要支撑。要紧扣突出短板，加大长期稳定支持力度，促进企业发挥基础研究生力军作用，落实好相关政策，加大对人才资源的投入，充分调动科研人员的积极性。

--MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO

美国指数供应商MSCI明晟的首席执行官Henry Fernandez表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。

他并称，看好中国新经济，在快速发展的诸多领域中十分看好中国科技业，同时还看好消费、环境和金融行业。不过他同时也强调，这仍然取决于停牌监管、投资上限、法律法规限制等因素，MSCI也将进一步与交易所沟通争取更多数据授权。

--日本高田决定申请破产保护，股票暂停交易

日本媒体报导，高田周一决定在日本申请破产保护。该公司生产安全气囊存在瑕疵，成为汽车业史上规模最大的召回事件的中心，令该汽车零件供应商陷入困境，其负债超过1万亿日圆(90亿美元)。日本放送协会(NHK)称，公司特别董事会会议做出了上述决定。日本经济新闻也报导了该决定，但未引述消息来源。东京证券交易所(TSE)称该公司股票暂停交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。道琼工业指数收跌2.53点，或0.01%，至21,394.76点；标准普尔500指数上涨3.80点，或0.16%，至2,438.30点；纳斯达克指数收升28.57点，或0.46%，至6,265.25点。本周，道指升0.05%，标普指数涨0.21%，纳斯达克指数升1.84%。

--英国股市走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的态势。英股富时100指数周五收低0.2%，受累于医疗保健和矿业股等赚取美元营收的绩优股走低。泛欧STOXX 600指数跌0.2%，金融、制药和能源股均下跌。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美联储年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。美元兑商品货币普跌，后者因布兰特原油期货从七周低位反弹而受到提振。英镑连升第三日，得益于即将离任的英国央行货币政策委员福布斯的讲话。她周四晚些时候敦促决策者立即升息，因担忧英镑疲弱可能会给通胀带来长期的上行压力。

美元指数跌0.35%，报97.248，从周四触及的一个月高位进一步回落。欧元兑美元上扬0.44%，报1.1198美元。美元兑日圆跌近0.1%，报111.25日圆。英镑兑美元上扬0.4%，报1.2725美元。澳元兑美元上涨0.5%，报0.7575美元。

债市:

--美国公债收益率几无变动，公债收益率曲线保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指数(CPI)弱于预期的担忧犹在。五年期/30年期公债收益率差尾盘报96个基点，周四曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。指标10年期公债日内持平，收益率报2.15%。

--法国政府公债收益率持于七个月低点附近，因部分分析师预测自马克龙当选总统以及赢得议会多数席位之后，评级机构有望上调该国评级。法国10年期公债收益率持平在0.60%，接近九个交易日前触及的七个月低点0.578%，较德国可比公债收益率之差为34个基点，这是11月以来最低水准。其他欧元区公债收益率日内大致持平。

油市:

--油价上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。布兰特原油收高0.32美元，或0.7%，报每桶45.54美元，美国原油收高0.27美元，或0.6%，报每桶43.01美元。两大指标合约本周均下跌3.9%，当前油价处于10个月低位附近，且连续五周周线下滑，是近月合约2015年8月以来最长的跌势。

金属市场:

--金价攀升至一周高位，受助于美元疲弱，全球的经济政治不确定性，以及美国进一步升息前景受抑。1804 GMT，现货金升0.44%，报每盎司1,255.7美元， 稍早触及1,258.81美元的盘中高位。美国期金上涨0.6%，收报1,256.4美元，本周势将录得三周来的首个周线升幅。

-- 伦敦金属交易所(LME)期铜触及4月7日来最高，因中国股市大涨，且欧洲制造业数据强劲，促使投资人押注价格走强。期锌势将录得11月来最大周线升幅，因库存继续减少，供应忧虑加重。LME三个月期铜收高1%，报每吨5,800美元，稍早升至两个半月最高的5,854.50美元。三个月期锌收高0.2%，报每吨2,704美元，本周有望大涨约7%，为七个月最大周线升幅。(完)