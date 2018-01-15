《路透早报》--1月15日

[今日看点]

2017年12月27日，中国北京，颐和园工作人员站在昆明湖结冰的湖面上。REUTERS/Thomas Peter

经济数据(GMT时间)：

--韩国12月贸易收支修正值(约02:00)

--欧元区11月未经季节调整的贸易收支(10:00)

--新西兰第四季NZIER企业信心指数(约21:00)、12月电子卡零售销售(21:45)

--日本12月国内企业物价指数(CGPI)(约23:50)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行经济学家邓雷罗在伦敦玛丽王后大学一个活动上发表讲话，题目为“生产率增速的下滑：原因和意义”(18:15)

以下为1月12日下午5:00至1月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--房租提振美国核心CPI创11个月最大增幅，零售销售稳健增长

美国劳工部公布，12月核心消费者物价指数(CPI)增长0.3%，录得11个月来最大涨幅，因房租和医疗保健成本增加，提振今年通胀将会加速的预期。另一项数据显示，上月零售销售稳健增长，凸显国内需求不断增强。数据可能保持了美联储3月升息的可能性，并擦亮了联储在今年以更加激进的步伐收紧货币政策的前景。美联储预计今年升息三次，与去年保持一致。

CPI数据公布后，美元指数一度削减跌幅，但稍后跌至四个月低位。美国公债价格走低，对利率敏感的两年期公债收益率攀升至2008年以来最高。

--德国央行总裁淡化欧洲央行很快升息的可能性

德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行很快升息的可能性较小，并重申在未来较长时间内保持政策宽松的承诺。最近投资者开始押注欧洲央行会在12月升息，之前公布的该央行最新会议记录显示，决策者准备改变口风，以反映欧元区经济前景的改善。但魏德曼淡化很快加息的可能。他一贯对欧洲央行的超宽松政策持批判态度。

此外，德国社会民主党(SPD)领袖周五呼吁党员支持连夜达成的协议，重新与总理默克尔所在的保守派组成“大联合政府”任期。本次磋商达成一项协议，缓和了持续数月的不确定性，为正式商谈协议细节铺平了道路。默克尔表示希望在2月中前完成正式协商。

--美国贸易委员会允许继续对中国进口铝合金板材进行调查

美国国际贸易委员会(ITC)初裁认定，自中国进口的通用铝合金板损及美国业者，允许美国继续调查该类产品是否存在倾销和不公平补贴问题。美国商务部11月对中国进口铝材启动“自发性”反倾销和反补贴调查，这种罕见的策略旨在加快对获得不公平补贴及存在倾销行为的产品课征关税。该部估计此案的反倾销税率约为56.54-59.72%。

美国商务部将就铝进口增加是否威胁美国国家安全向白宫递交调查结果，调查可能为美国总统特朗普提供机会，对铝材广泛征收关税，或实行进口配额。

--波士顿联储总裁批评当前通胀目标，警告可能损害经济

波士顿联储总裁罗森格伦警告称，最近美国失业减少可能刺激通胀上升，鉴于美联储当前的政策框架，这可能触动加息，进而导致经济衰退。他警告称，虽然通胀率顽固地低于2%目标，使得美联储迄今只是循序渐进地加息，但这种局面可能改变。他暗示，以1.5-3%的通胀率目标区间取代当前2%的目标水准，符合过去20年的实际经验。

另外，费城联储总裁哈克重申他预计今年升息两次，因美国经济前景“不错”。达拉斯联储总裁柯普朗称，基本预测是今年加息三次。

--伊朗油轮桑吉号周日爆燃沉没；秘鲁南部沿海地区遭强震袭击

中国中央电视台周日报导，伊朗油轮桑吉号(Sanchi)已经沉没，周围水面有大量漏油在燃烧。之前该船于1月6日在东海海域与其它船只碰撞后起火燃烧已逾一周。桑吉号船上人员共计32人，包括30名伊朗籍和两名孟加拉国籍，之前发现三具尸体。伊朗官方称，其余29名船员和乘客据信已经死亡。桑吉号油轮装载将近100万桶凝析油，原定运往韩国。

此外，秘鲁南部沿海地区周日凌晨发生7.1级强烈地震，导致一人死亡，数十人受伤，房屋和道路坍塌。秘鲁是全球第二大铜生产国，不过南部许多矿山处于偏远内陆，距离震中所在的沿海地区较远。Southern Copper Corp一位代表称，未接到旗下Cuajone和Toquepala矿山出现损失的报告。

--俄能源部长：OPEC及非OPEC产油国将讨论退出减产协议的可能性

俄罗斯能源部长诺瓦克称，主要石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国的部长们将讨论从全球减产协议顺利退出的可能性。诺瓦克称，当前油价水平是短期性的，他会在定于1月21日于阿曼召开的一个部长级监督委员会会议上讨论这种情况。

--企业业绩：

* 按资产计美国最大的银行--摩根大通第四季获利强于预期，并称税改将提升未来获利，因税改不仅仅是减少向联邦政府支付的税费，还将刺激业务增加。

* 按资产计美国第三大银行--富国银行第四季获利增长18%，得益于新税法带来的一次性税收收益。

* 全球最大资产管理公司--贝莱德第四季获利强于预期，因其上市交易基金(ETF)得以吸引更多投资资金。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五延续涨势，三大股指齐创纪录最高收位，因银行稳健的业绩为美国第四季业绩期揭开帷幕，且零售销售数据强劲，助涨投资者对经济成长的乐观情绪。

道琼工业指数收高228.46点，或0.89%，至25,803.19点；标准普尔500指数收升18.68点，或0.675%，至2,786.24点；纳斯达克指数收涨49.29点，或0.68%，至7,261.06点。本周，标普500指数升1.57%，道琼工业指数涨2%，纳斯达克指数涨1.75%。

--欧洲股市小幅收高，购并活动带动相关企业股价大幅波动；英国工程公司GKN跳升，此前该公司拒绝了同业Melrose主动提出的收购建议。泛欧STOXX 600指数收高0.3%，仍接近两年半高位；本周升0.3%，为连续第二周上涨。经济数据表现强劲，带动资金不断流入欧洲股市。

汇市:

--美元兑欧元跌至逾三年低点，因投资人预期欧洲央行正准备缩减大规模货币刺激计划，欧元扩大升势。欧元兑美元升1.21%，报1.2177美元，势将录得逾六个月最大单日百分比升幅。欧元大涨令美元指数承压，美元指数一度触及三年低位。

英镑劲升也拖累美元指数下挫。英镑兑美元盘中急升至英退公投以来最高水准，此前有报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。

债市:

--美国公债收益率攀升，因12月美国核心消费者物价升幅为11个月最大，带动了美国通胀加速的预期，并巩固了美联储升息的预期。对交易商利率预期最为敏感的两年期公债收益率自金融危机以来首次升穿2%。10年期美债收益率收报2.552%，高于周四收盘的2.531%；两年期美债收益率触及2.026%高位，为2008年9月来最高，之后回落至2.002%。

--欧元区公债收益率下跌，德债收益率从五个月高位回落，此前欧洲央行管委魏德曼的讲话淡化了近期升息的风险。德国指标10年期公债收益率周五稍早触及五个月高位的0.54%，尾盘下跌2个基点，至约0.51%。

南欧公债市场跑赢，在德国总理默克尔领导的保守阵营和社会民主党(SPD)周五同意正式的执政联盟谈判计划消息发出后，收益率进一步下跌。意大利10年期公债收益率跌8个基点至1.98%，与可比德债收益率差盘中一度触及12月中以来最窄146个基点。意大利公债收益率有望录得11月初以来最大单日跌幅。

油市:

--油价连升六日，此前俄罗斯能源部长称全球原油供应“尚未达到平衡”，缓和了市场对产油国将逐步退出石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议的担忧。布兰特原油期货收涨0.61美元，报每桶69.87美元。美国原油期货上扬0.50美元，收报每桶64.30美元。本周，布兰特原油期货升3.3%，美国原油期货跳涨4.7%。

金属市场:

--金价触及四个月高位，有望连续第五周升高，因受德国达成组建政治联盟协议推动，美元兑欧元下挫。现货金收升1.2%，报每盎司1,338.34美元，盘中高见1,339.31美元，为9月以来最高价，本周金价累计上涨1.4%。美国2月期金收高12.40美元，或0.9%，报每盎司1,334.90美元。钯金盘中创纪录新高1,126.30美元，本周升2.8%。

--伦敦金属交易所(LME)锌价小涨至逾十年高位，受供应可能短缺及库存较低支撑，但部分投资人表达了对高价水准的担忧。指标三个月期锌攀升至每吨3,409美元，为2007年8月来最高，之后缩减涨幅，收报3,383.50美元，当日升0.1%。LME三个月期铜跌0.4%，收报每吨7,110美元，略受中国数据打压。(完)