《路透早报》--1月20日

[重大数据或新闻]

--周五午夜是政府拨款议案的到期时限，美国参议院正为避免政府关门作最后的努力，但目前还未看到达成一致的希望，两党正在为谁应该为目 前的僵局负责互相推诿。对美国政府关停的担忧拖累美元，但对债市和股市的影响不大。

* 美国白宫预算管理局局长马瓦尼接受CNN采访时称，相信将在24小时内达成协议向政府拨款。

* 惠誉称美国联邦政府可能停摆，不会直接影响美国AAA债信评等。

--旧金山联储总裁威廉姆斯称，美国经济已经从逆风期进入顺风期，这包括美国减税和全球经济环境。

--周五公布的欧美重要经济数据包括：

* 数据显示，密西根大学1月美国消费者信心指数初值为94.4，低于路透调查预估的97和12月终值95.9。

* 加拿大11月制造业销售较前月增长3.4%，交通设备、石油及煤炭、化学品行业表现强势。

* 欧洲央行公布的数据显示，欧元区11月经常帐盈余扩大，因出口增速超过进口。数据显示，欧元区11月经季节调整的经常帐盈余为325亿欧元，前月为303亿欧元。

* 英国2017年12月零售销售下滑幅度远超预期，而全年零售销售增幅为2013年以来最为疲弱，因面临高通胀压力的消费者继续严格控制支出。英国国家统计局表示，12月零售销售比11月下降1.5%，远低于路透调查中分析师预测的下降0.6%，而且完全逆转了11月增长1.0%的局面。

--国际能源署(IEA)表示，由于委内瑞拉石油产量下降，国际油市供应快速收紧。2017年委内瑞拉石油产量意外大幅减少，2018年可能进一步下降。IEA称，11月工业化国家的商业石油库存连续第四个月下降，并可能在12月再度下降。IEA表示，美国短期产能已经对油价上涨做出反应，因此IEA将2018年美国原油产能增长预估提高到110万桶/日，前次预估为增长87万桶/日。

* 国际文传电讯社报导，俄罗斯经济部长称，全球油价中期不太可能超过每桶60美元。

--惠誉将西班牙评等上调至“A-”，展望为稳定。

* 标普全球评级将希腊主权信贷评等由B-上调至B，维持稳定展望。

* 惠誉确认丹麦“AAA”长期外币发行人违约评等(IDR)，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，消费类股领涨，虽然美国政府关停可能性悬在市场上空。标普500指数和纳斯达克指数创纪录收盘新高，道指也收高，盘中则在窄幅区间内交投。道琼工业指数收高53.91点，或0.21%，至26,071.72点；标准普尔500指数收升12.27点，或0.44%，至2,810.30点；纳斯达克指数收涨40.33点，或0.55%，至7,336.38点。本周，道琼工业指数涨1.04%，标普500指数升0.86%，纳斯达克指数上扬1.04%。

--欧洲股市升至2008年以来最高，因投资者对企业盈利和全球经济强劲的信心增强，继续助推牛市，市场摆脱了美国政府可能停摆的忧虑。STOXX指数收涨0.73%，报402.95点，此为十年来最高水准，泛欧STOXX 600指数上涨0.5%，至400.71点，此为两年半峰值。

汇市:

--美元兑一篮子货币在三年低位之上持稳，但连续第五周周线下跌，创2015年5月以来的最长跌势，对美国政府关停的担忧拖累美元。尽管政府关门的可能性增加，美元兑一篮子主要货币的贸易加权指数仍持稳。2026 GMT，美元贸易加权指数升0.06%，报90.591。欧元下跌0.06%，报1.2230美元，低于周三触及的1.2323美元的三年高位。在下周四欧洲央行召开会议前，欧元录得连续第五周周线上涨。美元兑日圆下跌0.41%，报110.64日圆。

债市:

--美国10年期公债收益率触及三年高位，因隔夜市场的颓势引领债市测试关键技术支撑位，之后上涨的收益率吸引了新的买家。指标10年期公债收益率盘中触及2014年9月来最高水准2.646%，突破去年峰值2.64%，本周该收益率一直在试图突破该水准。1918 GMT，指标10年期公债收益率报2.635%，两年期公债收益率报2.056%，盘中触及2008年9月来最高的2.065%。

--西班牙和德国公债收益率差大幅缩窄，因市场预期西班牙将获得欧元区债务危机以来的首个“A”级评等。周五，大部分高评等欧元区公债收益率持平至小幅走高，西班牙10年期公债收益率下跌6个基点，至一个月低位的1.43%。这导致西班牙与德国10年期公债利差收窄至93.9个基点，并一度触及92.5个基点。德国10年期公债收益率小跌至0.503%。

油市:

--油价收跌，指标原油合约一度升至三年高位的四周连涨的态势告终，因对美国增产的忧虑加重，投资者卖出原油。布兰特原油期货下跌0.70美元，或1%，收报每桶68.61美元，盘中低见68.28美元。美国原油期货下跌0.58美元，或0.9%，报每桶63.37美元。本周，布兰特原油下跌1.8%，美国原油下滑1.5%。

金属市场:

--金价微幅上涨，因围绕美国政府可能停摆的担忧拖累美元徘徊在近三年低位，但金价仍可能录得六周以来首个周线下跌。1906 GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,334.58美元，周线可能下跌0.3%。美国2月期金收涨5.90美元，或0.4%，报每盎司1,333.10美元。。

--期锌和期铅升至数年高位，期铝触及两周峰值，因全球最大金属生产国中国的库存不断减少，且多个城市发布空气污染警告，点燃供应担忧。

LME三个月期锌收盘时没有成交，买入价最后上涨1.2%，报每吨3,416美元，盘中触及2007年以来最高3,444美元，本周有望连涨第六周。三个月期铅早盘一度触及2011年8月以来最高2,630.50美元，后回吐涨幅，收盘下跌1.1%，报每吨2,581美元。期铝收跌1%，报每吨2,219美元，稍早触及1月2日以来最高2,270.50美元。期铜收跌0.5%，报每吨7,041美元。(完)