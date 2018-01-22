《路透早报》--1月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾12月外销订单、失业率(08:00)

--美国12月全国活动指数(13:30)

--加拿大11月趸售(批发)贸易(13:30)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国发改委召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题(02:00)

--欧元集团财长会议

--日本央行货币政策会议(至23日)

重要企业财报：哈里伯顿(Halliburton)、Netflix(网飞)

以下为1月19日下午5:00至1月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国政府停摆第二天，两党似已准备好打持久战

美国政府周日进入停摆第二天，共和党与民主党人士的各自立场似乎更趋强硬，双方都做好了打持久战的准备。民主党人要求美国总统特朗普就移民问题展开协商，并作为继续向政府拨款的协议内容之一。他们还指责特朗普违反了美国此前保护“追梦人”不被驱逐出境的做法。共和党人同样毫不退让，宣称只要除了关键部门以外的政府服务依然关闭，他们就不会协商移民或其他问题。

美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)周六表示，因为联邦政府陷入停摆状态，总统特朗普的瑞士达沃斯世界经济论坛之旅现在正在变得不确定。

--日本1月制造业信心跳升至11年高点--路透短观

路透短观调查周一显示，日本1月制造业者信心跳升至11年高点，凸显在经济近两年不间断扩张及股市上涨的推动下，企业情绪乐观。调查显示，1月制造业景气判断指数为正35，高于12月的正27，为三个月来首次上升。

--沙特首次公开表示，OPEC和非OPEC产油国2018年以后将继续合作

沙特能源部长法力赫周日表示，全球产油国同意在当前减产协议于今年年底到期后，应继续在产量方面进行合作。这是沙特首次公开表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国在2018年以后将继续合作。法力赫称，尚未决定有关明年产量合作的确切机制，但如果2018年石油库存像市场上一些人预期的那样上升的话，那么产油国可能不得不考虑将减产协议延长至明年。

--德国社会民主党党代表会议通过就组建联合政府与默克尔展开谈判

德国社会民主党(SPD)周日进行党内表决，通过开始就组建联合政府与总理默克尔的保守派阵营开始进行正式谈判，数个月来的政治僵局开始朝着稳定的内阁迈进。SPD党代表以362票比279票、一人弃权，通过展开组阁谈判。

--特朗普政府称，美国错误地支持中国在2001年加入WTO

准备在中国贸易问题上做文章的特朗普政府周五称，美国错误地支持了中国在2001年加入世界贸易组织(WTO)，当初谈好的条件未能迫使中国政府开放经济。“似乎很明显，美国错误地支持了中国加入WTO，当初的条件未能有效确保中国接受开放、以市场为导向的贸易体制，”美国政府在给国会有关中国遵守WTO承诺情况的年报中称。

--标普将希腊主权信贷评等由B-上调至B，维持正面展望

标普全球评级周五把希腊的外币与本币长期主权信贷评等从“B-”上调至“B”，称该国的金融与财政前景改善。“我们给予希腊的评等有以下因素支持：其多数一般政府债务的偿债成本极低，而且官方债权人持续提供期限非常长的优惠贷款与债务减免，”标普全球在声明中表示。标普全球维持对希腊评等的“正面”展望。

此外，惠誉将西班牙评等上调至“A-”，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，消费类股领涨，虽然美国政府关停可能性悬在市场上空。标普500指数和纳斯达克指数创纪录收盘新高，道指也收高，盘中则在窄幅区间内交投。道琼工业指数收高53.91点或0.21%，至26,071.72点；标准普尔500指数收升12.27点或0.44%，至2,810.30点；纳斯达克指数收涨40.33点或0.55%，至7,336.38点。本周，道琼工业指数涨1.04%，标普500指数升0.86%，纳斯达克指数上扬1.04%。

--欧洲股市升至2008年以来最高，因投资者对企业盈利和全球经济强劲的信心增强，继续助推牛市，市场摆脱了美国政府可能停摆的忧虑。STOXX指数收涨0.73%，报402.98点，此为10年来最高水准，泛欧STOXX 600指数收涨0.5%，至400.88点，此为两年半峰值。英股富时指数收涨0.39%，德股DAX指数收高1.15%，法股CAC-40指数上升0.58%。

汇市:

--美元兑一篮子货币在三年低位之上持稳，但连续第五周周线下跌，创2015年5月以来的最长跌势，对美国政府关停的担忧拖累美元。尽管政府关门的可能性增加，美元兑一篮子主要货币的贸易加权指数仍持稳。2026 GMT，美元贸易加权指数升0.06%，报90.591。欧元下跌0.06%，报1.2230美元，低于周三触及的1.2323美元的三年高位。在下周四欧洲央行召开会议前，欧元录得连续第五周周线上涨。美元兑日圆下跌0.41%，报110.64日圆。

债市:

--美国10年期公债收益率触及三年高位，因隔夜市场的颓势引领债市测试关键技术支撑位，之后上涨的收益率吸引了新的买家。指标10年期公债收益率盘中触及2014年9月来最高水准2.646%，突破去年峰值2.64%，本周该收益率一直在试图突破该水准。1918GMT，指标10年期公债收益率报2.635%，两年期公债收益率报2.056%，盘中触及2008年9月来最高的2.065%。

--西班牙和德国公债收益率差大幅缩窄，因市场预期西班牙将获得欧元区债务危机以来的首个“A”级评等。在大部分高评等欧元区公债收益率周五持平至小幅走高的同时，西班牙10年期公债收益率下跌6个基点，至一个月低位的1.43%。这导致西班牙与德国10年期公债利差收窄至93.9个基点，并一度触及2015年3月以来最窄水准92.5个基点。德国10年期公债收益率小跌至0.503%。

油市:

--油价收跌，指标原油合约一度升至三年高位的四周连涨的态势告终，因对美国增产的忧虑加重，投资者卖出原油。布兰特原油期货下跌0.70美元或1%，收报每桶68.61美元，盘中低见68.28美元。美国原油期货下跌0.58美元或0.9%，报每桶63.37美元。本周，布兰特原油下跌1.8%，美国原油下滑1.5%。

金属市场:

--金价微幅上涨，因围绕美国政府可能停摆的担忧拖累美元徘徊在近三年低位，但金价仍录得六周以来首个周线下跌。现货金收高报每盎司1,331.41美元。美国2月期金收涨5.90美元或0.4%，报每盎司1,333.10美元。

--期锌和期铅升至数年高位，期铝触及两周峰值，因全球最大金属生产国中国的库存不断减少，且多个城市发布空气污染警告，点燃供应担忧。

LME三个月期锌收盘时没有成交，买入价最后上涨1.2%，报每吨3,416美元，盘中触及2007年以来最高的3,444美元。三个月期铅早盘一度触及2011年8月以来最高2,630.50美元，后回吐涨幅，收盘下跌1.1%，报每吨2,581美元。期铝收跌1%，报每吨2,219美元，稍早触及1月2日以来最高2,270.50美元。期铜收跌0.5%，报每吨7,041美元。(完)