《路透早报》--1月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国12月海关月度正式数据

--香港12月消费物价指数(CPI)

--台湾12月工业生产指数(0800)

--英国12月公共部门净借款和收支短差(0930)、1月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1100)

--德国1月ZEW经济景气指数和现况指数(约1000)

--欧元区1月消费者信心指数初值(1500)

--美国1月里奇蒙联储综合制造业指数(约1500)

--日本12月进出口及贸易收支(约2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第六届中国电子商务年会

--日本央行公布货币政策决定(0330-0500)

--达沃斯世界经济论坛会议(至26日)

--泰国央行总裁威拉泰发表演说(0600)

--瑞典议会金融委员会举行有关金融稳定和宏观审慎政策的公开听证会。瑞典央行总裁英韦斯及多位金融财政官员将出席(0800)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧盟财长会议

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

--美国参议院金融委员会就古德弗兰德(Marvin Goodfriend)成为美联储理事的提名举行听证会(1500)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥全球事务委员会的会议上致开幕词(2330)

重要企业财报：威瑞森通讯、道富银行、金佰利、宝洁(宝硷,P&G)、强生、德州仪器(德仪)

以下为1月22日下午5:00至1月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国国会通过拨款协议，政府关门的局面即将结束

美国参议院周一就政府拨款达成协议，联邦政府关门三天的局面得以解除，民主党同意打破僵局，以换取特朗普总统对讨论“追梦人”前途的承诺。

众议院稍晚也投票通过令政府维持运转至2月8日的拨款协议，送交白宫等待特朗普签署。

--IMF上调今明两年全球经济增长预估，因美国减税料提振投资

国际货币基金组织(IMF)上调2018和2019年的全球经济增长预估，称美国大规模减税将提振全球第一大经济体的投资，有助于其主要贸易伙伴国的经济增长。但IMF在其最新的《全球经济展望》中警告称，美国经济增长可能在2022年之后开始放缓，因减税带来的暂时性支出刺激将开始消退。受美国和中国经济成长带动，IMF将今明两年全球经济成长预估上调至3.9%，较10月预估上调了0.2个百分点。

IMF表示，目前预计美国经济今年成长2.7%，高于10月预估的2.3%，明年预计放缓至2.5%。IMF并将中国今年经济成长预估由6.5%上调至6.6%，明年预计放缓至6.4%。

--路透调查：日企预计经济增长将继续强劲势头，但立场比市场预估谨慎

路透调查显示，近四分之三的日本企业预计经济至少还会再扩张一年，延续已然强劲的增长势头，不过他们的看法不如市场预估的那么乐观。约有一半企业预计到明年中时经济将停止扩张，预计在2019年末以前停止扩张的企业比例高达71%。拟上调消费税、与2020年东京奥运会相关的公共项目支出逐渐减少，以及劳动力短缺加剧，被指是影响未来经济增长的因素。

--网飞市值首次突破千亿美元，第四季新增用户超市场预期

美国视频流媒体服务提供商网飞(Netflix)2017年第四季新增流播放服务用户833万，较华尔街预估高出200万，公司持续加大对业务的投入，力争成为全球互联网电视的主导企业。网飞的业绩令投资者感到鼓舞，股价周一盘后交易中上涨7.8%至纪录高点245.16美元，公司市值首次超越1,000亿美元。

--LG显示器第四季获利远逊市场预期，受面板跌价所拖累

韩国LG显示器表示，第四季营业利润较上年同期锐减95%，至近两年低位。公司指出，由于面板价格下滑，加上对小型有机发光二极体(OLED)萤幕研发及生产的投资高于预期，导致财报逊于市场预估。该公司10-12月营业利润为440亿韩元(4,120万美元)，创下2016年4-6月以来最低水准，远低于汤森路透I/B/E/S对12位分析师调查平均预估的2,500亿韩元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市主要股指周一再创纪录收盘新高，因美国参议院民主共和两党终于就拨款议案达成协议，结束联邦政府停摆。道琼工业指数收高142.88点或0.55%，至26,214.6点；标准普尔500指数收升22.67点或0.81%，至2,832.97点；纳斯达克指数收涨71.65点或0.98%，至7,408.03点。

--一系列欧洲公司并购活动驱动欧股大幅上涨，令欧元区绩优股指数创下新高，投资者并未理会美国政府停摆，因全球股市“融涨”行情继续带动欧洲市场。欧元区绩优股指上涨0.3%，触及10年新高；泛欧STOXX 600指数收涨0.3%，在早盘下跌后反弹。英股富时指数收低0.2%，德股DAX指数收高0.22%，法股CAC-40指数上涨0.28%。

汇市:

--欧元兑美元上涨，略低于上周触及的三年高位，因市场参与者静待周四欧洲央行政策会议结果，寻找央行未来可能调整货币政策的线索。美国参议院达成协议结束政府三天停摆的消息，未能对疲弱的美元提供持久性的提振。欧元兑美元升0.3%，报1.2257美元。美元指数下跌0.2%，报90.388，接近三年低点。英镑兑美元上涨约1%，触及2016年6月英国退欧公投以来最高水准，因市场对英国将达成利好的退欧协议感到乐观。

债市:

--美债收益率上涨，此前在美国联邦政府停摆进入第三天之际，美国议员就重开联邦政府达成协议。1922 GMT，指标美债收益率报2.665%，高于上日收盘的2.639%，稍早一度触及2.672%，创下2014年7月以来最高。两年期公债收益率尾盘报2.073%，稍早触及2.082%，为2008年9月以来最高水平。

--西班牙公债收益率跌至六周低位，希腊短债收益率下挫，此前这两个南欧国家的债信评等被上调，这是欧元区二线经济体情况好转的进一步证明。西班牙10年期公债收益率下跌4个基点至1.39%，为六周最低水准。西班牙/德国10年期公债收益率差跌至约89个基点，为2015年3月来最低。希腊两年期公债收益率下跌近8个基点，报1.31%；五年期公债收益率小幅下跌至2.81%，长债收益率小幅上涨。

油市:

--油价收高，此前美元汇率波动和部分利比亚油田恢复生产导致市场摇摆不定，油价先走低，后升至略低于三年高位的水平。布兰特原油收高0.42美元或0.6%，报每桶69.03美元，稍早升至每桶69.51美元。美国原油升0.12美元或0.19%，结算价报每桶63.49美元。

金属市场:

--黄金持稳，因美元徘徊在近三年低位，但美国政府停摆可望结束，带动金融市场普遍上涨，限制黄金的涨幅。铂金从盘中高位回落，此前触及近四个月新高，和钯金的价差缩小至不到100美元。现货金收报每盎司1,333.70美元。美国2月期金收低1.20美元或0.1%，报每盎司1,331.90美元。铂金跌至每盎司995.00美元，此前触及9月8日来最高1,018.80美元。钯金降至每盎司1,098.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格上扬，引领基本金属普涨走势，因对全球经济成长前景乐观，且供应忧虑扶助期价收复上一交易日的部分失地。指标三个月期铜收高0.4%，报每吨7,068美元，扭转上一交易日的跌势。期铝上涨1.4%，收报每吨2,249美元。(完)