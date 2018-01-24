《路透早报》--1月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值(0030)

--台湾12月M2年增率(0820)

--1月Markit制造业、服务业和综合PMI初值:法国(0800)、德国(0830)、欧元区(0900)

--英国12月请领失业金人数、截至11月的三个月ILO失业率(0930)

--美国一周抵押贷款市场指数(1200)、11月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(约1400)、1月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(1445)、12月成屋销售(1500)

--新西兰第四季消费者物价指数(CPI)(约2145)

--韩国第四季国内生产总值(GDP)初值(约2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行副总裁佛洛登于穆迪的Credit Trends研讨会上讨论当前货币政策(1030)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加欧洲银行业联盟会议室对话活动(0815)

--德国央行执委多姆布雷特就数字时代的银行业未来发表演说(1300)

重要企业财报：

联合技术、通用电气(奇异,GE)、雅培、康卡斯特(Comcast)、福特汽车、惠而浦(Whirlpool)、贝克休斯(Baker Hughes)

以下为1月23日下午5:00至1月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普对进口太阳能面板征税，却惹怒美国安装企业

美国总统特朗普周二签署立法，将对进口太阳能电池板征收高额关税，此举被视为是保护美国就业，但太阳能产业却称这将造成数以千计裁员，并导致涨价。“这会让大家重新找到工作，我们会重新生产我们自己的产品。恢复很久以前的状态，“特朗普在签署这项行政令时表示。但太阳能产业反驳称，此举将提高安装太阳能面板的成本，并抑制数以十亿计美元的投资，扼杀数万个工作岗位，因此有人质疑特朗普此举是否会弄巧成拙，造成大规模裁员。

--美国参议院以85-12的投票结果确认鲍威尔担任美联储主席

美国参议院周二以85-12的投票结果，确认支持鲍威尔担任美联储主席，或可确保货币政策的连续性。鲍威尔是一名律师，曾经在投行任职，自2012年以来任美联储理事。

--特斯拉为CEO马斯克设定长期绩效奖励，将按市值目标领薪水

特斯拉创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)若能实现一项大胆薪资计划的所有目标，那么未来10年他将可能从特斯拉股票中赚取约558亿美元，并拥有逾四分之一的特斯拉股权。该出人意外的酬薪计划在加州半夜宣布，其中没有薪水和现金奖金，而是为马斯克若能在未来10年把公司市值提升至目前的10倍至6,500亿美元设下了巨额股票奖励。这意味着特斯拉股价将在10年内成长1,000%，或每年增加约27%，这样的盛况近来只有少数几家美国大型企业做到了，包括亚马逊、Priceline Group和Domino’s Pizza。网飞(Netflix)在过去10年则飙升了6,600%。

--摩根大通公布200亿美元的投资计划，充分利用税改好处摩根大通周二公布了一项200亿美元的投资计划，将提高薪资、增聘员工、开设新分支和扩大业务，充分利用美国税改带来的好处和更有利的监管环境。摩根大通表示，将把22,000名员工的薪资平均上调10%，至每小时15-18美元，招聘4,000名新员工，并开设400个分支。该行是最明确说明节省税款用途的大型银行。

--欧元区1月消费者信心指数跳升至正1.3；德国1月ZEW经济景气指数升至正20.4

欧盟执委会数据显示，欧元区1月消费者信心指数升幅远超预期，进一步凸突显区内经济以10年来最快的速度增长的势头。欧元区1月消费者信心指数初值上升至正1.3，远高于分析师预估均值的正0.6，12月为正0.5点。

此外有调查显示，1月德国投资者信心上升，这反映出尽管德国政治具有不确定性，但投资者对该国前景较乐观。德国智库ZEW称，其月度调查报告显示，德国1月经济景气指数从12月的正17.4升至正20.4。分析师此前预计为正17.8。

--新版TPP协定国将于3月在智利举行协议签署仪式--共同社

共同社周二援引日本消息人士报导称，新版跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的11个协定国计划3月在智利举行协议签署仪式；去年美国退出了早期版本的TPP协定。这11个协定国的贸易官员在东京举行会谈，试图解决各种分歧，其中包括加拿大对于保护其电影、电视和音乐等文化产业的坚决主张。新版协定名为全面且先进的TPP(CPTPP)，或TPP-11。

--企业财报：

* 宝洁季度获利大降68%，因美容品牌出售和税项费用

* 德仪第四季业绩未能胜过预期，股价下跌5%

* 强生四季度录得巨大亏损，因新税法导致大额费用

* 威瑞森通讯季度营收超预估，执行长称暂无收购媒体业者计划

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周二涨跌不一，网飞(Netflix)业绩强劲，帮助提振标普和纳斯达克指数上涨，但道琼工业指数受强生和宝洁(宝硷,P&G)下跌拖累微幅收低。道琼工业指数小幅收低3.79点或0.01%，至26,210.81点；标准普尔500指数收升6.16点或0.22%，至2,839.13点；纳斯达克指数收涨52.26点或0.71%，至7,460.29点。

--欧洲股市涨至新高，此前美国参议院达成协议结束了政府三天来的停摆状况，而公司业绩也是市场焦点。欧元区股指触及10年最高，德股DAX指数盘中跳涨至略高于13,596点的纪录新高；尾盘，德股DAX指数收高0.7%，而泛欧STOXX 600指数收涨0.17%。英股富时指数收升0.21%，法股CAC-40指数微幅收低0.12%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币触及三年新低，延续近期的疲软走势，之前欧元急升，受助于欧元区消费者信心数据显示，区内经济动能强劲。美元指数跌0.32%，报90.115，盘中触及2014年12月以来最低的90.063。欧元兑美元上扬0.29%，报1.2295美元。英镑兑美元升穿1.40美元，触及2016年6月英国公投退欧以来最高，因市场越发乐观地认为，英国可能与欧盟签署有利的退欧协议。

债市:

--美国公债收益率下滑，交投淡静，与日本公债走势一致，此前日本央行维持利率目标不变，且央行总裁的讲话打消了其将撤走宽松货币政策的臆测。指标美国10年期公债收益率五日来首度下跌，尾盘跌至2.627%，周一尾盘报2.663%。30年期公债收益率触及一周低位2.879%，尾盘报2.907%，低于周一尾盘的2.927%。两年期收益率也下跌，报2.048%。

--西班牙公债与可比德债收益率差降至2010年以来最低，因近期西班牙和希腊评级被上调，且西班牙公债销售获强劲需求，提振市场人气。10年期西班牙公债收益率盘中触及七个月低位1.34%，过去三个交易日累计下跌12个基点。根据路透数据，10年期西班牙/德国公债收益率差跌至约79个基点，为2010年4月以来最低。10年期葡萄牙公债收益率下跌6个基点，至2015年4月以来最低。可比意大利公债收益率盘中触及一个月低位1.879%。希腊两年期和五年期公债收益率分别触及纪录低位1.21%和2.73%。

油市:

--油价升逾1%，指标布兰特原油一周来首次触及每桶70美元，受助于全球经济增长前景稳健，且预计石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯等产油国将继续减产。美国原油收高0.9美元或1.4%，报每桶64.47美元。布兰特原油收高0.93美元或1.4%，报每桶69.96美元，距离1月15日触及的三年高位70.37美元不远。

金属市场:

--金价上涨，因美元跌至三年新低，但美国政府停摆三日带来的不确定局面结束限制了涨幅。现货金收报每盎司1,341.01美元；美国2月期金收高4.80美元或0.4%，报每盎司1,336.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格跌至一个月低点，此前库存增加显示精炼铜供应稳健。不过，期铅价格盘中攀升至2011年来最高，因库存减少。LME三个月期铜收低2.1%，报每吨6,923美元，为12月20日来最低。三个月期铅一度升至2011年8月来最高的2,636.50美元，但随后回吐涨幅，收盘跌0.4%至每吨2,610美元。(完)