《路透早报》--1月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港12月进出口数据(约0830)

--德国2月GFK消费者信心指数(0700)、1月Ifo企业景气判断指数(约0900)

--意大利12月对非欧盟贸易收支初值、11月工业订单/工业销售(0900)

--英国12月UK FINANCE抵押贷款批准件数(0930)、1月工业联盟(CBI)零售销售差值(1100)

--美国12月建筑许可修正值(约1300)、12月商品贸易收支初值/趸售(批发)库存/1月20日当周初请失业金人数(1330)、12月领先指标/新屋销售(约1500)

--加拿大11月零售销售(1330)

--韩国1月消费者信心指数(约2100)

--日本12月全国CPI/1月东京地区CPI(约2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第十三届北京国际金融博览会(至28日)

--瑞典央行举行媒体早餐会议，央行总裁英韦斯将介绍央行周年纪念年的一些计划(0730)

--瑞典央行副总裁史金斯利参加世界经济论坛会议(至26日)

--马来西亚央行宣布利率决定

--挪威央行利率决定(0900)

--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定，央行总裁德拉吉将召开记者会(1245)

--土耳其央行发布1月货币政策委员会会议纪录

--日本央行发布12月20-21日货币政策会议纪录(2350)

重要企业财报：

英特尔(Intel)、卡特彼勒(Caterpillar)、自由港麦克默伦铜金矿公司、西部数据(WD)、西南航空、美国航空集团、星巴克(暂定)

以下为1月24日下午5:00至1月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国官员称欢迎美元贬值，并回击对保护主义的担忧

美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三对美元贬值表示欢迎，他的言论令美元下挫，并让人担忧美国总统特朗普将在其美国优先的纲领下加强对中国和其他大型贸易伙伴国的攻击。市场将努钦在达沃斯世界经济论坛的此番言论，视为与美国传统的汇率政策脱离；而其他国家的领导人则在该论坛上抨击美国的保护主义立场。

此外美国商务部长罗斯称，美国贸易当局正在调查是否需要对中国侵犯知识产权采取行动，称“中国制造2025”战略规划为“直接威胁”。

--高通因与苹果独家协议被欧盟罚款12亿美元，称将立即上诉

美国芯片生产商高通被欧盟反垄断监管机构处以9.97亿欧元(12.3亿美元)罚款，因其向苹果付费，以换取苹果独家使用高通芯片，排挤英特尔等竞争对手。欧盟的处罚决定，可能使得高通在面对博通(Broadcom)发起的1,030亿美元的敌意收购报价时，会更加脆弱。博通称其能够疏通与苹果等客户的紧张关系。高通表示，将立即就欧盟的决定提起上诉。

--美国12月成屋销售降幅超预期，因创纪录低库存推高房价

美国12月房屋销售降幅超预期，因市场上的房屋供应降至纪录低位，推动房价上涨，且可能促使部分潜在买家持币观望。全美不动产协会(NAR)周三公布，美国12月成屋销售下降3.6%，经季节性调整后年率为557万户。全国四个地区的销售均下滑。

另外美国的一份行业报告显示，1月Markit制造业制造业采购经理人指数(PMI)初值为55.5，为2015年3月以来最高；1月Markit服务业PMI初值为53.3，创4月来最低，路透调查预估为54.0，上月终值为53.7。

美国联邦住房金融局(FHFA)还公布，美国11月房价较前月上涨0.4%，较上年同期上涨6.5%。

--韩国第四季GDP较前季下降0.2%，受基期效应及建筑投资减缓影响韩国2017年第四季经济较前季萎缩，受强劲的基期效应影响，而且支撑经济增长的建筑投资在临近年底时失去动能。韩国央行周四称，韩国第四季国内生产总值(GDP)经季调后萎缩0.2%。第三季GDP增长1.5%，创七年来最快增速。10-12月GDP较上年同期增长3.0%，低于第三季的增长3.8%。

--朝鲜发出罕见宣示，向“全体朝鲜民族”呼吁统一

朝鲜(北韩)国家媒体称，朝鲜周四向“全体海内外朝鲜民族”发出一项罕见宣示，称他们应该在不借助其他国家的帮助下在统一问题上实现“突破”。朝鲜称，所有朝鲜民族应“促进朝韩之间的联系、旅游、合作”，并表示朝鲜将“粉碎”所有不利于朝鲜半岛统一的挑战。

--中国外汇交易中心称，将于2月5日推出澳元/美元等外币对货币掉期交易

中国外汇交易中心称，将于2月5日上线新一代外汇交易平台CFETS FX2017，并同时在该平台推出澳元/美元等五个外币对货币掉期交易，增加人民币对澳元货币掉期交易，并进一步优化货币掉期业务功能。新推出的外币对货币掉期交易包括澳元/美元、欧元/美元、英镑/美元、美元/港元和美元/日元。

--企业财报：

* 福特汽车净利因商品价格上涨而逊于预期，2018年痛苦料更大

* 通用电气第四季营收下降5%，当季亏损100亿美元

* SK海力士第四季营业利润创纪录高位，因记忆体芯片需求旺盛

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三标普500指数收盘持平，纳斯达克指数在震荡交投中下跌，此前美国商务部长罗斯在讲话中暗示，可能针对中国侵犯知识产权的行为采取行动。道琼工业指数收高41.31点或0.16%，至26,252.12点；标准普尔500指数收低1.59点或0.06%，至2,837.54点；纳斯达克指数收跌45.23点或0.61%，至7,415.06点。

--美元下滑拖累欧洲多数股市收低。泛欧STOXX 600指数收低0.5%，德股DAX指数和英股富时100指数分别收挫1.07%和1.14%。法股CAC-40指数收低0.72%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币跌至三年低位，此前美国财长努钦称，对美元走软表示欢迎，且市场担心美国总统特朗普在本周稍后的讲话中宣布保护主义政策。美元指数跌0.99%，报89.235，2014年12月来首次跌穿90。美元兑日圆下挫约1%。欧元兑美元升0.84%，投资者在等待欧洲央行周四会议，以寻找决策者开始担心近期欧元升势的迹象。英镑升穿1.42美元，因英国就业数据强劲以及美元普跌促使投资人增加英镑多头仓位。

债市:

--美国公债价格下滑，此前美国财长努钦支持美元走软，以扶助提振美国的全球贸易，打破了往届政府支持强势美元的政策传统。尾盘，美国10年期公债收益率升至2.652%，周二尾盘报2.622%。美国30年期公债收益率盘中触及三个半月高位2.956%，尾盘报2.933%，高于周二尾盘的2.902%。

--欧元区公债收益率上涨，在欧洲央行会议召开前一天，债市充满谨慎气氛。欧元区公债收益率日内全线攀升1-3个基点不等。法国10年期公债收益率触及欧洲央行10月会议以来的最高点0.886%，德国10年期公债收益率徘徊在数月高位附近。南欧公债也微幅下跌，10年期西班牙和葡萄牙公债与可比德债收益率差都略微走宽。

油市:

--油价放量上涨，受助于美国原油库存创纪录的连续第10周下降，但炼厂活动下降和产量增长表明未来几周美国库存可能增加。美国原油收高1.14美元或1.8%，结算报每桶65.61美元，布兰特原油升0.57美元，结算报每桶70.53美元。两者皆处于2014年12月以来最高。

金属市场:

--黄金上涨，触及2016年8月来最高，因美国财长努钦对美元走软表示欢迎后，投资者对通胀上升风险寻求保障。现货金收报每盎司1,358.09美元。美国2月期金收高19.60美元或1.5%，报每盎司1,356.30美元。

--美元急跌扶助期铜从一个月低位反弹，尽管库存连续第二日急增表明供应充裕。期镍升穿关键技术水准，触及两年半高位，期铅和期锌也攀升至多年高位。

LME指标期铜急升3.3%，收报每吨7,150美元。期镍升穿一条始于2011高位的长期下行趋势线，引发技术性买盘，收涨5.7%报每吨13,580美元。期锌收高0.8%，报每吨3,440美元，盘中触及2007年8月以来最高3,456美元。期铅上涨1.2%，报每吨2,640美元，盘中高见2011年8月以来最高2,649.50美元。(完)