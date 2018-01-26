《路透早报》--1月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国12月外汇市场交易概括数据

--中国12月工业经济效益月度报告(0130)

--法国1月企业景气指数、1月消费者信心指数(0745)

--欧元区12月M3货供额、针对家庭放款(约0900)

--英国第四季国内生产总值(GDP)初值(0930)

--美国12月耐久财(耐用品)订单(约1330)、第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值/12月商品贸易收支初值与趸售(批发)库存(1330)

--加拿大12月消费者物价指数(CPI)(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行发布12月20-21日货币政策会议纪录(25日2350)

--中国人力资源和社会保障部召开四季度新闻发布会(0200)

--美国总统特朗普于达沃斯论坛发表演讲

--欧洲央行执委科尔于世界经济论坛参加一场电视转播的关于“宽松货币政策落幕”的会议(1000)

--德国央行副总裁Claudia Buch在伦敦帝国学院发表讲话(1530)

--英国央行总裁卡尼、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与日本央行总裁黑田东彦共同参加世界经济论坛的一个小组讨论会(1600)

--瑞典央行执委会会议(0800)

重要企业财报：

霍尼韦尔(Honeywell)、高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive)、艾伯维(AbbVie)

以下为1月25日下午5:00至1月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

特朗普称希望美元强劲；努钦支持美元走软言论引发贸易战疑虑

--美国总统特朗普周四表示，他最终希望美元强劲，与一天前的美国财长努钦言论相矛盾。特朗普表示，他认为努钦的言论被断章取义，美国经济和其它方面都表现强劲，没有人应谈论美元。“美元应保持本色，也应反映国家的体质－我们的表现非常好，”特朗普在抵达达沃斯出席全球经济论坛后接受专访时称。特朗普发表这番言论后，美元兑主要货币削减跌幅。

--欧洲央行维持指标利率不变，德拉吉警告美国“弱势美元”讲话违反共识

欧洲央行管委会在周四会议上决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持贷款工具利率在0.25%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变。管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。

欧洲央行总裁德拉吉稍后警告称，欧元急升是不确定性的源头之一，如果美国有关疲弱美元的讲话导致货币状况发生变化，该行可能需要检讨其策略。在被问及爆发全球货币战的可能性时，德拉吉在政策会议后的记者会上重申，欧洲央行不设定特定汇率目标的政策。

此外，知情人士告诉路透，在欧洲央行周四政策会议上，决策者对下一步政策行动产生分歧，因欧元涨势强于预期，阻碍了央行谨慎撤走多年来实施的大规模刺激政策。

--中国2017年财政收入增速升至7.4%，测算赤字3.08万亿元超目标

在中国经济持续稳中向好、国内外需求回暖、增值税等相关税收较快增长等多重利好因素下，2017年全国财政收入增幅明显回升，同比增速升至7.4%，财政支出同比增速亦升至7.7%。路透测算财政赤字为30,763亿元人民币，高于年初所定的2.38万亿目标。预计2018年财政收入将继续保持向好态势。财政部周四公布，2017年，全国一般公共预算收入172,567亿元，其中中央一般公共预算收入同比增长7.1%，地方一般公共预算本级收入同比增长7.7%；全国一般公共预算支出203,330亿元。

--英特尔第四季业绩超预期，得益于数据中心业务增长强劲

晶片巨擘英特尔第四季经调整后获利和营收超预期，受助于数据中心业务强劲增长。该公司目前正忙于解决最近披露的芯片安全缺陷。第四季英特尔利润率较高的数据中心业务营收增长约20%，至55.8亿美元，超过分析师预期。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计为51.3亿美元。受税改影响，英特尔截至12月30日的第四季亏损6.87亿美元，合每股亏损0.15美元。扣除特殊项目的第四季每股盈利1.08美元，总营收增长4.1%，至170.5亿美元。业绩公布后，该公司股价盘后急升3.7%，报47.05美元。

--独家：维亚康姆和CBS执行长探讨两家公司潜在合并--消息

知情消息人士对路透表示，维亚康姆(Viacom)执行长Bob Bakish和美国CBS公司执行长Leslie Moonves就两家传媒公司合并进行了探讨。这次讨论是朝着双方可能再次合并迈出的第一步。消息人士称，两家公司董事会在接下来的几周将定期举行会议，料讨论潜在合并问题。二者市值合计将超过370亿美元。维亚康姆股价收高1.45%，CBS股价微涨0.07%。

--美国12月新屋销售创16个月最大降幅，上周初请失业金人数增加

美国12月新屋销售降幅超预期，创近一年半最大百分比降幅，可能因为南部部分地区更换被飓风引发洪水冲毁的房屋所带来的提振消退。美国商务部报告，12月新屋销售较前月骤降9.3% ，为2016年8月来最大百分比跌幅，经季节性调整后年率为62.5万户。12月底异常寒冷的天气可能也是拖累房屋销售的原因之一。

周四公布的另一项数据显示，上周美国初请失业金人数从45年低位反弹。不过，增幅不及预期，且潜在趋势仍与就业市场供应吃紧的大背景一致，扶助支撑楼市需求。美国劳工部称，截至1月20日当周，初请失业金人数增加1.7万人，至经季节调整后的23.3万人，前周为21.6万人，为1973年1月以来的最低水平。

数据对市场走势未带来明显影响。

--韩国1月消费者信心指数降至三个月低位，因失业忧虑

韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国1月消费者信心指数连续第二个月下降，至三个月低位，因家庭对经济状况的担忧加重，特别是找工作方面。韩国央行在声明中表示，1月消费者信心指数下滑至109.9，12月从11月触及的近七年高位下跌至110.6。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市主要股指周四收盘涨跌互现，道指和标普500指数盘中触及纪录高位，但在美国总统特朗普称希望美元走强后，多数指数回吐稍早涨幅。道琼工业指数升140.67点或0.54%，至26,392.79点，为历史最高收位；标准普尔500指数涨1.71点或0.06%，至2,839.25点，也是纪录最高收位；纳斯达克指数跌3.9点或0.05%，至7,411.16点。

--欧洲股市下跌，因欧洲央行总裁德拉吉的讲话令欧元维持升势，欧元兑美元触及三年新高。欧元区STOXX指数下跌0.4%，盘中触及一周低位，此前欧元在德拉吉讲话后急升。德拉吉重申了欧洲央行不设定特定汇率目标的政策。泛欧STOXX 600指数也触及一周低位。在各国股指中，出口股权重较大的德国股指DAX指数跌幅最大，下跌0.87%。英股富时指数收低0.36%，法股CAC-40指数收低0.25%。

汇市:

--美元扭转跌势，因美国总统特朗普表示，他希望看到一个“强劲的美元”。昨日美国财长努钦称，对美元走软表示欢迎，这拖累美元兑欧元大跌。美元指数变动不大，报89.209，盘中跌至2014年12月来最低的88.438。欧元兑美元跳升约1%，至2014年12月中来最高的1.2536美元，之后涨幅缩减至0.12%。美元反弹打压英镑兑美元跌0.62%，报1.4152美元。

债市:

--美国公债价格上涨，受七年期公债标售需求强劲和美国总统特朗普称希望强势美元的言论提振，他的讲话和上日美国财长努钦的说法互相矛盾。特朗普就美元发表讲话后，美国指标10年期和30年期公债收益率触及盘中低点。指标10年期公债收益率降至2.626%，低于周三的2.654%。30年期公债收益率降至2.888%，低于周三尾盘的2.937%。

--欧元区公债遭抛售，分析师表示，因欧洲央行总裁德拉吉在被问及欧元强势时表示，该行没有将汇率作为目标，且对经济的评论积极。德债收益率升至约六个月最高水准，扭转稍早跌势，德国10年期公债收益率高见0.579%，两年期德债收益率触及负0.56%。法国10年期公债收益率也升至六个月高位约0.9270%，欧元区各国10年期公债收益率升幅介乎2-5个基点。

油市:

--油价尾盘回落，因美元在稍早下跌后反弹且走强，削弱其最近对油价涨势的支撑，但美国供应紧张限制了油价跌幅。布兰特原油收低0.11美元，报每桶70.42美元，日高在71.28美元，为2014年12月初来最高水平。美国3月原油期货合约跌0.10美元，收报每桶65.51美元，盘中升至2014年12月来最高66.66美元。

金属市场:

--现货金下挫近1%，扭转盘初涨势，因美国总统特朗普出言支持强势美元，扶助美元走升。现货金下跌0.8%收报每盎司1,347.65美元，盘中触及2016年8月3日以来最高的1,366.07美元。美国2月期金收高6.60美元或0.5%，报每盎司1,362.90美元。

--锌价和镍价升至多年高位，因美元走弱，伦敦金属交易所(LME)注册仓库库存持续稳步下降。锌价盘中触及10年高位3,481.50美元，因库存触及逾九年低位的179,450吨，收盘上涨0.7%报3,465美元。镍价触及2015年5月高位，上涨0.8%至每吨13,685美元。铜价下滑0.2%，报每吨7,145美元。(完)