《路透早报》--2月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国1月生产者物价指数(PPI)(约07:00)

--瑞士1月贸易收支(07:00)

--德国2月ZEW经济景气指数(约10:00)

--英国2月工业联盟(CBI)总工业订单差值(11:00)

--加拿大12月趸售(批发)贸易(13:30)

--欧元区2月消费者信心指数初值(15:00)

--韩国1月PPI(约21:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行将公布2月货币政策会议的会议记录(00:30)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧洲经济暨财政事务理事会会议

--德国央行执委多姆布雷特发表讲话(17:30)

--瑞典央行总裁英韦斯就经济和货币政策发表讲话(17:30)

美国主要企业财报：沃尔玛、家得宝

[重大数据或新闻]

--美国商务部建议总统严格限制钢铝进口，实施关税和配额等措施

美国商务部周五公布对美国进口钢铁和铝产品的国家安全调查(232调查)报告，建议总统特朗普对从中国和其他国家进口的钢铁和铝产品实施严格限制。报告提出的举措包括，对从所有国家进口的钢铁产品和铝产品分别征收至少24%和至少7.7%的关税。

中国商务部回应称，美方的调查结论“毫无依据，与事实完全不符...如果美方最终的决定影响中国利益，中方必将采取必要措施维护自身正当权利”。

--日本1月出口连续第14个月增长，2月制造业信心大幅恶化

汽车和电子产品销售畅旺提振日本1月出口连续第14个月增长，但制造业企业信心下滑，凸显出担心日圆升值扰乱出口引领的经济复苏。

数据显示，日本1月出口较上年同期增加12.2%，进口较上年同期增加7.9%，贸易逆差为9,434亿日圆。据路透短观调查，日本2月制造业景气判断指数为正29，上月为正35。

另外，路透调查显示逾半数日本企业今年没有计划提高基本薪资。

--黑田东彦连任日本央行总裁，支持宽松政策学者被任命为副总裁

日本政府一如预期，任命现年73岁的黑田东彦在4月结束当前任期后连任央行总裁，任期为五年，并任命支持更激进宽松货币政策的学者出任央行副总裁。投资者认为，这是决策者不急于撤走大规模刺激计划的明显的信号。任命需要获得国会两院的批准。由于安倍晋三领导的执政联盟在国会中占据多数席位，任命获批基本是板上钉钉。

--西班牙经济部长被选为欧洲央行副总裁，为德国人任总裁铺路

欧元区各成员国财政部长周一选择西班牙经济部长德金多斯在5月接替欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧，此举可能会提高德国人在明年担任ECB总裁职位的可能性。选择一位南欧人担任副总裁增加了诸如德国央行总裁魏德曼等欧洲较北国家的人在2019年接替德拉吉担任ECB总裁的可能性。这可能会影响ECB的超宽松货币政策。

[市场摘要]

股市：

--美国股市周一逢假期休市。

--欧洲股市下滑，盘中交投震荡，英国利洁时的业绩不佳打击消费必需品类股；不过钢铁生产商股价上涨，之前美国商务部建议对来自中国等国的钢铁和铝进口实施严格限制。泛欧STOXX 600指数开盘小升，但之后受到消费必需品类股下跌的拖累，终场收低0.6%。英国富时100指数收低0.64%，德股DAX指数收跌0.53%，法股CAC-40指数收挫0.48%。

汇市：

--美元小幅反弹，因投资者在美元跌至三年低位后重新吸纳该货币，但分析师称反弹势头可能为时短暂，因空头力量依然雄厚。美元指数涨0.3%至89.342，脱离上周所及2014年12月以来最低水准88.253。美元兑欧元涨0.3%，报1.2386美元，交易员称本周晚些时候的关键企业调查可能为欧元提供更多指引。美元兑日圆涨0.2%至106.55日圆，但本月仍下跌逾2%，接近上周触及的15个月低点。

债市：

--美国债市逢假期休市。

--希腊公债收益率下跌，此前惠誉调升该国评级，凸显出对该国的信心在改善。意大利公债承压，因下月选举在即人心不稳。欧元区整体市场公债收益率走高，但并无新的交投诱因，亚洲和美国市场适逢假期，市场交投清淡。希腊10年期公债收益率跌5个基点报4.23%，与可比德债收益率差一度为351，接近一周最窄。除希腊外，欧元区10年期公债收益率上升2-6个基点不等。

油市:

--油价升至近两周来的高点，受到全球股市反弹和中东紧张局势的拉抬，但对美国产量上升的担忧限制了涨幅。布兰特原油收高至每桶65.62美元，盘中一度升至11日高点每桶65.75美元。美国3月原油上涨0.82美元至每桶62.50美元，稍早曾涨1.44%，触及2月7日来的高点。

金属市场：

--金价小幅下跌，因美元扳回近期的部分跌幅，且股市上扬，不过对美国通胀的担忧促使投资者继续买进黄金。现货金收跌0.11%报每盎司1,346.31美元。黄金上周涨2.4%，创逾五个月来最大单周涨幅。

--期铜下跌，继上周周线升幅为逾一年来最大，美元走坚带动一些获利了结。期铝则上涨，因美国表示，其正在考虑对铝课征进口关税。指标LME期铜收低1.6%，报每吨7,118美元。许多亚洲市场因农历新年而休市，美国市场亦因总统日而休市，成交量尤其淡静。(完)