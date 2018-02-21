《路透早报》--2月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(00:30)

--澳洲第四季建筑完工额、薪资价格指数(约00:30)

--法国2月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(08:00)

--德国2月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(08:30)

--欧元区2月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(09:00)

--英国1月请领失业金人数、1月公共部门净借款和公共部门收支短差(09:30)

--美国2月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(14:45)、1月成屋销售(15:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行副总裁扬松讨论经济和货币政策(10:30)

--美国费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(14:00)

--英国央行总裁卡尼、副总裁布罗德班特、首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹和货币政策委员会外部委员邓雷罗就央行2月通胀报告回答英国下议院财政委员会提问(14:15)

—美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月份政策会议之会议记录(19:00)

--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布

以下为2月20日下午5:00至2月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国短期借款成本升至2008年以来最高水准

美国政府的部分短期借款成本周二升至九年多高位，财政部当天发行1,790亿美元公债，为政府支出和偿债融资。周二标债规模占本周总计2,580亿美元巨量公债供应的一大半，本周公债供应料将为政府筹集近480亿美元新资金。关于联邦借款成本料将增加的担忧已在升温，因去年底批准的重大税改法案估计将使政府债务增加多达1.5万亿美元。

--沃尔玛第四季获利锐减且线上事业不给力，吓坏投资人

全球最大零售商沃尔玛公布重要假期季当季获利锐减，线上销售增长大幅下滑，并预估年度获利落在预期的较低端。该公司在美国市场的同店销售连续第14季上升，但涵盖假日季的第四季线上销售仅成长23%。上年同期增加29%；第三季则增长50%。沃尔玛股价收跌10.2%，因投资人担心沃尔玛以驾驭线上事业，恐难与全球最大线上零售商亚马逊并驾齐驱。

--阿联酋能源部长称，OPEC和盟国6月将研究进行长期合作

阿联酋能源部长马兹鲁伊对路透表示，OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国将在6月会议上讨论将合作延长更多年，以避免给市场带来重大冲击。身兼OPEC轮值主席的马兹鲁伊表示，阿联酋、OPEC最大产油国沙特阿拉伯，和非OPEC产油国俄罗斯支持将合作延长至2018年以后。

--高通提高对恩智浦收购报价，令博通收购意图遭受打击

美国半导体业者高通公布，将收购恩智浦半导体的报价提高至440亿美元。这是高通在力拒博通1,210亿美元敌意收购过程中所做出的最大胆举动。这样一来博通就不得不决定，是否坚持保留其收购案中要求高通不得提高对恩智浦收购价的条款。由此可能强化高通拒绝收购的能力，因为这能让股东更好地评估高通作为一家独立企业，是否要比与博通达成交易更具价值。

--家得宝第四季获利成长2%，房市好转带动客户量上升

美国最大的家居修缮用品零售商家得宝公布季度获利成长2%，因楼市好转带动客户量增加。家得宝1月28日止的第四季净利升至17.8亿美元，或每股1.52美元，上年同期为17.4亿美元或每股1.44美元。家得宝上月表示，美国税改将导致一笔约1.5亿美元支出。此外还有规划中1,000美元的一次性员工分红支出，使得第四季获利下滑每股0.17美元左右。

[市场摘要]

股市：

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周二结束六连涨，因沃尔玛大跌带来沉重压力，但亚马逊和芯片股走高，扶助纳斯达克指数守在平盘附近。沃尔玛公布节日季获利逊于预估，且线上销售增长大幅下降。公司股价暴跌10.2%，创下1988年1月来最大单日百分比跌幅。

道琼工业指数收跌254.63点，或1.01%，收报24,964.75点；标准普尔500指数下跌15.96点，或0.58%，至2,716.26点；纳斯达克指数收低5.16点，或0.07%，至7,234.31点。

--欧洲股市上涨，归因于一系列公司的喜人业绩，但银行股表现疲弱，此前汇丰控股公布获利逊预期，且需要增资多达70亿美元。泛欧STOXX 600指数收涨0.6%，而银行指数下滑0.1%。英国富时100指数基本收平盘，德股DAX指数收涨0.83%，法股CAC-40指数收高0.64%。

汇市：

--美元兑一篮子主要货币升至六日高位，延续从上周触及的三年低位反弹的走势，受助于美债收益率上涨，一些交易员减少对看空美元的过度押注。美元指数升0.69%，报89.713，势将录得近两周来最大单日涨幅。美元兑日圆涨0.63%，欧元兑美元降0.58%。在卢森堡交易所交易的比特币触及逾三周高位，升4.7%，报11,699.26美元。

债市：

--美国公债收益率上涨，指标10年期公债收益率徘徊在四年峰值附近，因投资者为本周总计2,580亿美元巨量公债供应预留空间。此外，投资者静待美联储将在周三1800 GMT发布1月30-31日会议记录，可能就决策者对加息的看法提供线索。美国10年期公债收益率报2.888%，较周五尾盘上升1.1个基点。上周曾触及2.944%的四年峰值。周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。

--欧元区政府公债收益率全线上升，市场就欧洲央行(ECB)下任总裁人选议论纷纷。而此刻货币政策正在是债市的主要威胁。德国10年期公债收益率一度上涨2个基点至0.75%，收报约0.74%。法国公债走势类似，法国10年期公债收益率升至约1%。美国和德国10年期公债利差报216个基点，接近近期高位。

油市:

--美国原油在震荡交易中触及近两周高位，因库欣库存下降，且预计主要产油国可能在2018年之后继续合作，但布兰特原油受美元走强打压下跌。布兰特原油期货收跌0.42美元，或0.6%，结算报价为每桶65.25美元。美国原油期货收高0.22美元，或0.4%，结算报价为每桶61.90美元，3月合约周二到期。稍早价格升至每桶62.74美元，为2月7日以来最高。

金属市场：

--金价连跌第三日，受累于美元走强和公债收益率攀升，但受到政治忧虑和本周美国大规模公债标售结果的不确定性支撑。现货金跌逾1%，收报每盎司1,329.42美元。美国4月期金收跌25美元，或1.8%，报每盎司1,331.20美元。

--期铜走低，受累于美元走强，但成交清淡，因多个亚洲市场因农历新年假期休市。指标LME三个月期铜收跌0.4%，报每吨7,090美元，仍接近上月触及的四年高位7,312.50美元。期铝收跌1.3%，报每吨2,185美元，但守在1月触及的六年高位2,290.50美元附近。(完)