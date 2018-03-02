《路透早报》--3月2日

[今日看点]

2018年2月11日，中国北京，地坛公园里红红火火贺新春。REUTERS/Thomas Peter

经济数据(GMT时间)：

—韩国1月工业生产(3月1日约23:00)

—日本2月东京地区CPI(3月1日约23:30)

—日本1月失业率、求才求职比(3月1日23:30)

—韩国2月日经Markit制造业采购经理人指数(PMI)(00:30)

—德国1月进出口物价(07:00)

—德国1月实质零售销售(约07:00)

—香港公布1月份零售销售数据(08:30)

—意大利第四季GDP终值(09:00)

—英国2月Markit/CIPS建筑业PMI(09:30)

—欧元区1月生产者物价指数(PPI)(10:00)

—加拿大第四季GDP(13:30)

—美国2月供应管理协会(ISM)纽约企业活动指数(13:45)

—美国密西根大学消费者信心指数2月终值(15:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

—中国全国政协十三届一次会议新闻发布会，大会新闻发言人王国庆介绍本次大会有关情况并回答记者提问(08:30)

—英国央行总裁卡尼发表讲话

—欧洲央行执委莫尔许在一个金融论坛上发表讲话(08:10)

—中国气象局召开3月新闻发布会，发布2月全国天气气候特征、”两会”期间天气及气象服务保障准备情况、春耕春播气象服务情况及未来十天天气展望等内容(06:30)

以下为3月1日下午5:00至3月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

—美国总统特朗普宣布美国将对钢铝进口征收高额关税

美国总统特朗普宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国和欧洲等主要贸易伙伴的报复，同时帮助引发了美股大规模抛售。特朗普表示，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。不过白宫官员稍后表示，部分细节仍有待敲定。特朗普认为这些关税将保护美国就业。但多数经济学家表示，对于诸如汽车和石油行业等钢铝消费者而言，进口价格上涨的影响将是摧毁的就业要多于所创造的就业。

中国已威胁会遏制从美国进口的大豆，欧盟亦表示将考虑采取行动。中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤目前正在访问美国。关税消息带动美国本土钢铝生产商股价大幅上扬，但因可能令消费者成本增加，美股人气受创，美国公债收益率下跌。

—美联储主席认为，并无证据表明美国经济过热

美联储主席鲍威尔表示，美国经济并未显示出过热；与此同时，颇有影响的纽约联邦储备银行总裁杜德利暗示，2018年可能即将加快升息步伐。鲍威尔对参议院金融委员会表示，”并无证据表明经济过热。”杜德利在巴西圣保罗一个活动上发表讲话时则称，今年升息四次或许也符合“逐步”之意，而并非如美联储决策者12月发布最新经济预估时所预测的升息三次。不过，美联储官员当天讲话的影响，被特朗普宣布对钢铝进口加征关税的消息盖过。

—美国1月通胀率为12个月来最大，上周初请失业金人数降至48年最低

1月美国消费者物价上涨，潜在通胀指标录得12个月来的最大涨幅，巩固今年物价压力将增加的观点。上周初请失业金人数则是降至逾48年来最低水平。美国商务部称，个人消费支出(PCE)物价指数上升0.4%，为9月以来的最大增幅。12月增长0.1%。1月，扣除波动性较大的食品和能源价格，PCE物价指数上升0.3%，为2017年1月以来最大升幅。12月这一所谓的核心PCE物价指数上涨0.2%。受不利的基数效应影响，1月核心PCE物价指数按年增长1.5%。另外，美国供应管理协会数据显示，2月制造业的投入物价指数升至74.2，为2011年5月以来最高水平，这也可能提振通胀前景。

—乐视网称贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约

中国乐视网信息技术(北京)股份有限公司周四发布公告称，经与贾跃亭邮件确认，截止目前，贾跃亭所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，均已违约。而公司目前未收到贾跃亭关于其持有乐视网股票的任何处置计划或安排告知。深圳证券交易所刊登的公告并称，贾跃亭股权质押存在因无法及时追加担保而被相关机构处置的风险，从而可能导致公司实际控制人发生变更。公告显示，截止目前，贾跃亭持有乐视网102,426.66万股股份，占总股本的25.67%，其中101,953.98万股已被质押，102,426.66万股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结。

—欧洲央行料在3月会议上微调沟通立场，但无重大政策调整

三位直接了解讨论的消息人士表示，欧洲央行决策者可能在3月8日政策会议上讨论微调沟通立场，但预计不会作出重大政策调整。消息人士称，出于对近期市场动荡、欧元强势，以及整体和基础通胀双双回落的担忧，官员们宁愿采取观望态度，最迟可能等到夏天，才开始暗示结束资产购买计划。3月政策会议上将会讨论的最重大调整可能是，提议放弃所谓的宽松偏向，即欧洲央行在必要时可能增加购债的措辞。

[市场摘要]

股市:

—美国股市周四道琼工业指数和标普500指数连续第三日下跌超过1%，此前美国总统特朗普宣布对进口钢铁和铝征收关税，令投资者担心价格上涨和触发贸易战。这波跌势令道指今年重新跌至去年收盘水准下方，Cboe波动率指数也达到2月13日以来最高收位，股市自2月初大跌后近期迎来的反弹走势也受挫。道琼工业指数收低420.22点，或1.68%，至24,608.98点；标准普尔500指数下挫36.16点，或1.33%，至2,677.67点；纳斯达克指数跌92.45点，或1.27%，至7,180.56点。

—欧洲股市下跌，因零售商家乐福和广告商WPP等一批企业发布不佳业绩，打击了市场情绪，对收紧货币政策的普遍不安情绪也延续至3月。泛欧STOXX 600指数下跌1.26%，触及两周低位，德国DAX指数大跌1.97%，英股富时指数收低0.78%，受脱欧不确定性忧虑拖累。法股CAC-40指数下滑1.09%。

汇市:

—美元兑欧元从七周高位回落，因美国总统特朗普表示将对钢铝进口征收关税后，市场担心不久会爆发贸易战。美元指数尾盘跌0.3%，报90.31。欧元兑美元稍早触及七周低位，因预期2018年欧元区利率可能保持在纪录低位。不过，欧元兑美元稍后反弹，上扬0.5%，报1.2254美元。

债市:

—美国公债收益率下跌，因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关税，令投资者担忧美国贸易伙伴可能报复，导致消费者成本增加。指标美国10年期公债收益率报2.811%，较周三尾盘下跌约6个基点，路透数据显示，该收益率周四稍早降至两周低位2.795%。美国两年期公债收益率降至2.218%，此为近两周最低。

—美国和德国短期公债收益率差一度扩大至逾20年最阔，因美欧货币政策前景分化。美国/德国两年期公债收益率之差走阔至281个基点，为1997年4月以来最大，但尾盘小幅收窄。美国/德国10年期公债收益率之差为221个基点，接近逾一年来最阔水平。德国10年期公债收益率跌至一个月低点0.62%，当日下滑3个基点，尾盘小幅回升至0.64%。

油市:

—油价急挫逾1%，触及两周低位，受累于股市回落，以及担心美国原油产量急增。布兰特原油收跌0.9美元，或1.4%，结算报每桶63.83美元；美国原油收跌0.65美元，或1.1%，结算报每桶60.99美元，盘中低见60.18美元。两大合约日低均触及两周低位。

金属市场:

—金价盘中下跌逾1%至两个月低位，因美联储主席鲍威尔本周出席国会听证会后，美元急升至六周高位，投资者为预期中的美国升息做准备。现货金收盘报每盎司1,316.16美元，盘中触及1月2日以来最低的1,302.61美元。美国4月期金收跌12.70美元，或1%，报每盎司1,305.20美元。

—LME期铅触及两个半月来最低水准，其他工业金属也承压，因美元上涨，普遍的风险厌恶情绪打压全球股市。期铅收低2.3%，报每吨2,445美元，为12月11日来最低。期铝上涨0.7%，报每吨2,147美元。期铜下滑0.1%，收报每吨6,922美元，为2月13日来最低。(完)