《路透早报》--3月7日

[今日看点]

资料图片：2016年11月，美国纽约，晨曦中的曼哈顿。 REUTERS/Lucas Jackson

经济数据(GMT时间)：

—日本2月外汇储备(上日2350)

—澳洲第四季国内生产总值(GDP)(0030)

—法国1月经常帐、贸易收支(0745)

—香港2月底外汇储备(0800)

—台湾2月消费者物价指数(CPI)、进出口金额(0800)

—英国2月Halifax房价指数(0830)

—欧元区第四季国内生产总值(GDP)修正值(1000)

—美国2月ADP民间就业岗位变动(1315)、1月国际贸易收支、第四季单位劳工成本(1330)

—加拿大1月贸易收支、第四季劳动生产率(1330)

—美国1月消费者信贷(2000)

—新西兰第四季制造业销售(2145)

—日本2月银行放款、一周资本流动、1月经常帐收支、第四季GDP修正值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

—中国财政部”财税改革和财政工作”记者会

—美联储理事布雷纳德就”经济和货币政策前景”发表讲话(0000)

—马来西亚央行利率决议(0700)

—瑞典央行常务理事会会议(0800)

—美国纽约联储总裁杜德利考察波多黎社区重建工作(1230)

—达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在剑桥能源周活动前参加问答环节

—美国亚特兰大联储总裁博斯蒂克发表演讲(1300)

—美国纽约联储总裁杜德利参加波多黎各商会主办的活动，与经济学家讨论飓风伊尔玛和玛丽亚过后的经济情况和重建工作(1320)

—加拿大央行公布利率政策决议(1500)

—美联储公布经济情况褐皮书(1900)

以下为3月6日下午5:00至3月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

—朝鲜对去核谈判表露”诚意”是因受到制裁之痛—特朗普

美国总统特朗普说，朝鲜表露出在与美国官员举行去核谈判时暂停核试验的意愿，看来似乎是”真心诚意的”，因为朝鲜政府已受到美国严厉制裁之痛。特朗普不愿说明他是否对谈判设定先决条件，而美国、中国及韩国官员对谈判的可能性都谨慎以对。韩国访朝代表团周一在平壤与朝鲜领导人金正恩会面，这个代表团返回之际传达出可能谈判的讯息。韩国代表团团长郑义溶在媒体会上说，朝鲜方面表示，只要它不面临军事威胁，且现有体制的安全有保障，就没必要保留核计划。郑义溶还称，朝鲜也表示，对与美国就去核化和关系正常化进行会谈持开放态度。郑义溶称，朝韩两国下个月将在边境村庄板门店举行2007年以来首次峰会。

—美共和党议员大声疾呼，要求特朗普对钢铝关税计划踩煞车

美国共和党议员加大呼吁力度，希望总统特朗普改变主意，放弃征收进口钢铝关税的计划。参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)也加入到这场铺天盖地的批评声浪中，称这些举措或将引爆贸易战，损害美国经济。在麦康奈尔之前，已有众议院议长莱恩(Paul Ryan)开炮，抨击对钢铁与铝分别征收25%与10%的关税打击面过宽。尽管这项举措的目标是中国，但主要影响将落到加拿大等诸多美国盟友的身上。反对者指责这样的关税举措若实施，损失的就业机会可能反而多于创造的机会，并造成美国与盟国的疏离，最终美国消费者需要掏更多的钱来购买啤酒、汽车等众多商品。

—美国白宫国家经济委员会主任柯恩将辞职

美国白宫周二表示，白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)将辞职。柯恩曾为华尔街银行家，后来成为2017年税改的重要设计师，也是特朗普政府内反对保护主义的重要人物。该消息传出后，美元兑日圆和瑞郎周三亚洲盘初下跌，加元兑美元触及日低。

—美国1月工厂订单创六个月最大降幅，企业设备支出减少

美国工厂新订单1月录得六个月最大降幅，企业设备支出在2017年强劲增长后看似有所回落。美国商务部公布，1月美国工厂订单较前月减少1.4%，因需求普遍下降，此为2017年7月以来最大降幅，之前连续五个月增长。工厂订单12月增长1.8%。1月工厂订单降幅与经济学家的预期基本一致。订单按年则急增8.4%。数据公布后，美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币保持跌幅。美股小涨。

—欧盟将对中国不锈钢管征反倾销税的措施延长五年

欧盟官方期刊称，欧盟将把对中国不锈钢无缝钢管征收48.3%-71.9%反倾销税的措施延长五年。欧盟执委会认为，中国生产商拥有大量闲置产能，如果取消这项措施，有可能导致大量进口以倾销价格流入欧盟。对中国不锈钢无缝钢管征收关税的措施最先在2011年推出。受影响的中国生产商包括常熟华新特殊钢有限公司、上海金昌不锈钢管制造有限公司和温州江南钢管制造有限公司。

—美国CFIUS认为博通收购高通的交易存在国安风险

美国财政部一名高级官员在致两家公司的信函中称，美国外资审议委员会(CFIUS)认定新加坡芯片生产商博通(Broadcom)拟以1,170亿美元收购美国同业高通(Qualcomm)的交易具有潜在风险，应进行全面调查。高通股价下挫3%，投资者愈发担心政府的审查可能令博通的收购盘算落空。一项交易在尚未达成协议时即遭遇这类审查，是十分不同寻常的。

[市场摘要]:

股市:

—美国股市周二小幅上涨，盘中交投震荡，投资者担心可能爆发贸易战，因华盛顿方面就总统特朗普是否会推进关税计划发出的信号含混不清。投资人也在关注朝鲜方面的消息，朝鲜表示愿意考虑同美国就无核化问题展开谈判。

道琼工业指数收高9.36点，或0.04%，至24,884.12点；标准普尔500指数收高7.18点，或0.26%，至2,728.12点；纳斯达克指数收涨41.30点，或0.56%，至7,372.01点。

—欧洲股市从六个月低位反弹，因市场焦点从政治转向并购交易和业绩，纸张和包装板块急升，此前Smurfit Kappa拒绝了一收购提议。泛欧STOXX 600指数收高0.1%，从稍早高位回落，跟随美股下跌走势。但意大利股指收复了上日失地，升1.8%，因在大选产生悬峙议会后对政治不确定性的担忧得到缓解。英股富时指数收高0.43%，德股DAX指数收升0.19%，法股CAC-40指数收高0.06%。

汇市:

— 美元兑一篮子货币跌至一周低位，因朝鲜和韩国就举行直接对话达成一致，交易商纷纷买入较高风险货币。美元本已走低，因担忧美国总统特朗普上周宣布的对进口钢铝征收关税的计划可能触发贸易战。美元指数下跌0.458点或0.51%，至89.622。美元兑韩元盘中触及1月25日来最低水准；尾盘下挫1.39%，报1,061.69韩元，势将录得近一年来最大单日跌幅。美元兑日圆盘中低见105.86日圆，纽约尾盘，日圆上涨0.03%，报106.22日圆。欧元反弹至两周高位1.2414美元。

债市:

—美国公债收益率变动不大，盘中走势反复， 投资人对美国总统特朗普可能对钢铝进口关税计划有所让步的乐观情绪升温。之前该计划令市场担心全球爆发贸易战。指标10年期美债收益率尾盘报2.879%，当日持稳。美国和朝鲜紧张关系可能出现缓和被认为也有助于减少对避险美债的需求。

—德国公债收益率大幅上涨，势将录得一个月来的最差单日表现，因全球贸易战疑虑消退，提振风险胃纳，避险资产魅力降温。市场关注点转向本周的欧洲央行(ECB)会议。10年期德债收益率一度上涨逾6个基点，至0.7%，尾盘报0.67%，但仍较意大利大选后周一所及五周低点升7.5个基点。意大利10年期公债收益率持稳于2.08%左右，与可比德债收益率差一度跌至两周来最低的约137个基点。

油市:

—油价上涨，受助于美元走弱，但美国原油涨幅受限，因预计上周美国原油库存增加。布兰特原油上涨0.25美元，或0.4%，结算报价每桶65.79美元，盘中布兰特原油触及每桶65.30美元低位和66.16美元的六日高位。美国原油上涨0.03美元，结算报价每桶62.60美元，盘中触及六日高位每桶63.28美元。

金属市场:

—金价上涨逾1%，因朝鲜暗示对核对话持开放态度后美元下跌，投资者担心美国贸易政策。现货金收升1%报每盎司1,334.06美元，美国4月期金收高15.30美元，或1.2%，报每盎司1,335.20美元。

—期铜创下近一个月来最大单日涨幅，受助于美元下跌和预期中国需求强劲，而期锌触及12月来最低，因库存上升缓解对锌可获得性的担忧。伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.4%，报每吨7,004美元，从周一触及的三周低位反弹，势将录得2月14日来最大单日涨幅。LME期锌收高0.2%，报每吨3,302美元，此前触及12月28日来最低3,272美元，因交易所监控的仓库库存激增。(完)