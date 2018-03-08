《路透早报》--3月8日

[今日看点]

2017年4月22日，荷兰登海尔德，花田里怒放的郁金香。REUTERS/Cris Toala Olivares

经济数据(GMT时间)：

—日本2月银行放款、一周资本流动、1月经常帐收支、第四季GDP修正值(上日2350)

—英国2月RICS房价差值(0001)

—澳洲1月商品/服务贸易收支(0030)

—日本经济观察者调查2月服务业景气判断指数(约0500)

—瑞士2月失业率(0645)

—德国1月工业订单(0700)

—中国2月进出口贸易数据

—美国2月Challenger企业计划裁员人数(1230)

—加拿大2月房屋开工年率(约1315)、1月建筑许可及新屋价格(1330)

—美国一周初请失业金人数(1330)

—新西兰2月电子卡零售销售(约2145)

—日本1月所有家庭支出(约2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

—全国人大代表团全体会议审查计划报告和预算报告，推选监票人(0100)

—全国政协十三届一次会议第二次全体会议，听取关于中国人民政治协商会议章程修正案（草案）的说明(0100)

—十三届全国人大一次会议记者会，邀请外交部部长王毅就”中国的外交政策和对外关系”回答中外记者提问(0200)

—政协十三届一次会议第二场记者会，主题是”政协委员谈推动经济高质量发展”，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民、中国进出口银行董事长胡晓炼等出席(0700)

—瑞典央行举办关于设定通胀率目标的研讨会(0700)

—加拿大央行副总裁连恩在大温哥华贸易委员会发表演讲(2050)

—新西兰财政部长罗伯逊将发表演讲，谈论政府实施社会支出安排、并遵守债务和盈余限制的计划(2345)

—欧洲央行管理委员会会议，之后公布利率决定并由总裁德拉吉召开记者会。

—日本央行货币政策会议(至3月9日)

以下为3月7日下午5:00至3月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

—白宫表示出于国安考虑，钢铝关税计划可能豁免部分国家

白宫提出，美国对进口钢铝征收关税的计划有可能不包括加拿大、墨西哥和其他一些国家，因为美国总统特朗普面临不断升高的压力，要求其采取针对性的举措，以免误伤盟友。白宫发言人桑德斯称，特朗普将于本周末之前授权对进口钢铝开征高关税。一名白宫官员指出，特朗普希望在周四下午签署总统公告，但有可能推迟到周五，以便通过法律程序扫清障碍。消息人士称，特朗普计划周四2030GMT正式签署征收钢铝进口关税的文件。

据一位美国高级官员称，在特朗普签署这份公告约两周后，关税举措将生效。按照该举措，美国将对钢铁和铝产品分别征收25%和10%的进口关税，以抵御低价进口商品的冲击，尤其是来自中国的进口。这项举措中没有包含豁免规定，有可能招致贸易伙伴对美国出口征收报复性关税，尤其是加拿大和欧洲，也会让已然非常艰难的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判变得更复杂。

—美国1月贸易逆差升至逾九年高点，对中国与加拿大逆差激增

美国1月贸易逆差上升至逾九年高点，对中国贸易逆差激增，表明总统特朗普旨在消除外贸逆差的”美国优先”贸易政策可能失败。商务部周三称，1月贸易逆差扩大5.0%至566亿美元。这是2008年10月以来最高水平，超出分析师预期的逆差551亿美元。贸易逆差扩大部分是由于大宗商品价格上涨。具有政治敏感性的对中国商品贸易逆差大增16.7%至360亿美元，为2015年9月以来最高水平。对加拿大贸易逆差激增65%至三年高点36亿美元。当天ADP Research Institute发布的报告则显示，2月民间就业岗位增加23.5万个，这则凸显经济基本面强劲。

—美联储褐皮书称美国就业市场供应持续紧蹙，通胀温和

美国联邦储备委员会(FED/美联储)最新褐皮书称，美国各地企业报告就业市场供应持续紧蹙，很多地区出现薪资上涨加速的迹象，这增强了升息的理据。美联储还指出，12个联储地区中有四个地区报告钢价”显着上涨”，部分因为来自海外的竞争减少。美联储称，总体而言，1-2月美国经济活动以“温和至适度”的步伐扩张，物价涨幅温和。这与上一份褐皮书对经济的评估类似。

—加拿大央行如预期维持利率不变，称因贸易不确定性

加拿大央行一如预期维持利率不变，称尽管通胀接近2%，且经济接近充分发挥潜能，但贸易政策已成为一个”重要且不断加剧的不确定性来源”。央行完全沿用了1月声明中的关键措辞，称尽管有必要进一步升息，但可能需要在一段时间内继续保持货币政策宽松度，以使经济保持在接近潜在增长率的水平运行，使通胀保持在目标水平，并承诺，在考虑未来利率决定时将谨慎行事。央行承认美国政策决定造成的双重影响，称美国政府新的支出和减税举措预计将提振今明两年美国的经济成长。

—欧元区确认第四季经济成长0.6%，去年以逾10年来最快速度扩张

欧盟统计局证实了此前公布的估值，即第四季经济较前季成长0.6%，较上年同期成长2.7%。统计局称，2017年整体看，欧元区GDP增长2.3%，为2007年创下3.0%增速以来的最快，之前预估的欧元区2017年经济增速为2.5%。

[市场摘要]:

股市:

—美国股市标普500指数微幅收低，盘中交投震荡，投资者努力解读美国贸易政策，此前美国总统特朗普承诺将实施高额进口关税，但又称该计划可能豁免墨西哥和加拿大。

道琼工业指数收跌82.76点，或0.33%，至24,801.36点；标准普尔500指数收低1.32点，或0.05%，至2,726.80点；纳斯达克指数收涨24.64点，或0.33%，至7,396.65点。

—欧洲股市扭转跌势收高，因在沉闷的开局后，购并交易臆测为市场交投注入活力。泛欧STOXX 600指数收高0.4%，盘中稳步攀升，摆脱对美国总统特朗普经济顾问柯恩辞职的担忧。英股富时指数收高0.16%，德股DAX指数大涨1.09%，法股CAC-40指数收高0.34%。

汇市:

—美元兑一篮子货币变动不大，交易商静待美国总统特朗普宣布钢铝关税计划细节，该计划已引发对全球爆发贸易战的担忧。白宫周三稍晚表示，钢铝关税计划可能豁免加拿大和墨西哥等国家。在这一消息发布后，美元在纽约尾盘缩减涨幅，而加元和墨西哥披索兑美元缩减跌幅。

美元指数跌0.042点，或0.05%，报89.576。美元兑日圆微跌0.06%，报106.05日圆。欧元兑美元在纽约尾盘升0.07%，报1.2411美元。

债市:

—美债在震荡交投中基本持平，投资者考虑爆发贸易战的风险。之前美国总统特朗普高级经济顾问柯恩辞职。而且随着经济动能改善，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能偏向更加鹰派立场。指标10年期公债收益率持平于2.88%，但全日交投震荡。

—欧元区公债收益率下跌，分析师称，因市场担心，美国进口关税计划包括欧洲产品在内，这可能阻碍欧洲央行撤走刺激措施的计划。多数欧元区公债收益率下跌2-5个基点。德国10年期公债收益率下跌近2个基点至0.66%。低评级南欧国家公债收益率下跌3-7个基点，葡萄牙10年期公债收益率跌至逾一个月低位的1.837%，后微升至1.874%。

油市:

—油价急挫，跟随金融市场跌势，因市场担心美国政府的进口关税计划会触发贸易战，且美国政府数据显示，美国原油库存和产量双双上升。布兰特原油期货下跌1.45美元，或2.2%，结算报价每桶64.34美元，交投区间为63.83-65.80美元。美国原油期货下跌1.45美元，或2.3%，这是2月9日以来的最大单日百分比跌幅，结算报价每桶61.15美元。交易区间为60.58-62.58美元。

金属市场:

—金价下滑，盘中稍早触及一周高位，因特朗普首席经济顾问柯恩辞职，引发对贸易战的担忧，并拖累美元下跌。现货金收低0.6%报每盎司1,325.49美元。美国4月期金收跌7.60美元，或0.6%，报每盎司1,327.60美元。

—期铝下跌至近三个月低位，因白宫一位关键的自由贸易倡导者辞职，使美国对进口钢铝征收关税的可能性增大，而基本金属总体受压，因担心爆发贸易战。伦敦金属交易所(LME)指标期铝收低2.3%，报每吨2,098美元，稍早降至12月20日来最低2,097美元。期铜收低0.8%，报每吨6,950美元，市场关注中国将公布的关键数据。(完)