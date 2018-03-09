《路透早报》--3月9日

[今日看点]

2018年3月8日，中国北京，人民大会堂。REUTERS/Damir Sagolj

经济数据(GMT时间)：

—日本1月加班工资(0000)

—中国国家统计局公布2月CPI和PPI(0130)

—德国1月工业生产、贸易收支(0700)

—法国1月预算收支、工业生产(0745)

—英国1月建筑业产出、工业生产、贸易收支(0930)

—欧元区第一季就业人口(1330)

—美国2月非农就业岗位(1330)

—加拿大2月就业岗位变动、第四季产能利用率(1330)

—美国1月美国趸售(批发)库存修正值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

—中国十三届全国人大一次会议记者会，中国央行行长周小川，副行长易纲，副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就”金融改革与发展”相关问题回答中外记者提问(0200)。

—日本央行公布货币政策会议决议，会后总裁黑田东彦召开记者会。

—中国全国人民代表大会第二次全体会议，听取最高人民法院院长周强关于最高人民法院工作的报告，听取最高人民检察院检察长曹建明关于最高人民检察院工作的报告(0700)。

—欧洲央行执委科尔(0830)和劳滕施莱格(0845)在欧洲央行组织的高层次战略会议上发表讲话。会议主题是泛欧金融市场基础设施的网络弹性。

—爱尔兰央行总裁连恩就经济状况发表讲话(1300)。

—美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在斯普林菲尔德地区商会组织的”展望2018”午餐会上发表讲话(1740)。

—美国芝加哥联储总裁埃文斯在曼哈顿学院影子公开市场委员会就当前经济情况和货币政策发表演讲(1745)。

以下为3月8日下午5:00至3月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

—特朗普签署公告对进口钢铝课征关税；墨西哥和加拿大获豁免

美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。在新闻发布会上，特朗普形容钢铝倾销行为是”对我们国家的袭击”，最好的结果是把企业迁到美国来，他还坚称基于国家安全的理由，国内生产制造很有必要。政府方面透露，还有其他国家可以适用豁免，不过关于何时给予他们豁免的细节很少。特朗普为“在贸易方面公平对待我们的国家”提供了豁免，此举意在对加拿大与墨西哥施压，要这两国在似已陷入僵局的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中让步。

特朗普宣布之前，由于美联社报导了主要细节，美股扩大涨幅。美债收益率(殖利率)微升，指标10年期美债收益率报2.86%。加元与墨西哥披索兑美元皆升值。

—欧洲央行放弃宽松倾向，向撤走刺激举措又迈进了一小步

欧洲央行摒弃了长期坚持的必要时增加购债的承诺，朝着让欧元区经济摆脱对长期刺激的依赖又向前迈进了一小步。欧洲央行保持整体政策不变，称如果必要，将在9月到期后，进一步延长规模达2.55万亿欧元(3.16万亿美元)的购债计划。但央行放弃了必要时增加购债的措辞，暗示其仍计划在年底前结束长达三年的刺激计划。欧洲央行放弃所谓的宽松倾向基本上是象征性的，因鲜有人预计央行会增加购债，德拉吉甚至称之为”保守举措”。但管委会一致同意做出这样的调整，仍被看做是央行将大幅调整政策指引的先兆。欧洲央行决定公布之初，欧元兑美元上涨，德拉吉新闻发布会后转跌。欧洲央行将今年欧元区经济增长预估从之前的2.3%小幅上调至2.4%，预计2019年和2020年分别增长1.9%和1.7%。

—11国签署跨太平洋贸易协议，反将特朗普一军

11个国家在智利圣地亚哥签署跨太平洋伙伴全面进展协定(CPTPP)，在美国去年退出协议，并且立场愈来愈倾向保护主义之际，这项具有里程碑意义的协定扮演了一个反制角色。这项协议将降低参与国的关税。CPTPP成员国合计经济产值达10万亿美元，占全球经济的13%以上。若美国加入，则占比将达40%。智利和加拿大贸易数据显示，即便没有美国，该协定也将覆盖有着近5亿人口的市场，从而跻身全球前三大贸易协定。修改后的协议于周四签署，其中剔除了先前应美国谈判代表要求而写入原有TPP协议的一些要求。这11个成员国是澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。

—美国一周初请失业金人数从48年低点略反弹；企业裁员数下滑

美国上周初请失业金人数从逾48年低点反弹，但趋势依然表明，劳动力市场保持强劲势头。劳工部公布，经季节调整后3月3日止当周初请失业金人数增加2.1万，至23.1万人。前一周初请失业金人数降至为21万人，为1969年12月以来最低。根据全球职介咨询公司Challenger, Gray & Christmas，美国雇主2月宣布裁撤35,369个就业岗位，比1月水准减少20%。美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员认为，目前劳动力市场接近或稍稍超过了充分就业的水平。劳动力市场吃紧被认为将加快薪资增长并刺激通胀。

—独家：中国计划设立能源部，以提高决策效率—消息人士

四位与中国领导层有联系的消息人士本周表示，中国计划设立能源部，监管庞大的石油、天然气、煤炭和电力行业，这是政府机构改革计划的一部分，旨在提高决策效率。新设立的这个部将取代现有的国家能源局(NEA)。消息人士称，能源部将不再隶属于发改委，将负责目前分散在很多政府部门中的能源相关职能。另外四位消息人士称，预计中国还将改革金融监管机构，可能会合并不同机构，以增强金融风险控制能力。能源局未予置评，发改委没有回应置评请求。

—美国保险商信诺将以约520亿美元收购快捷药方

美国健康保险商信诺集团(Cigna)称，将以约520亿美元收购医药福利管理服务公司快捷药方(Express Scripts Holding)，成为保险业最新一笔旨在降低激增的医保成本的交易。信诺的收购价格包括每股48.75美元的现金，以及以0.2434股合并后公司的股票，换1股快捷药方股票。相当于较快捷药方周三收盘价溢价近31%。信诺称，交易估值为670亿美元，其中包括约150亿美元快捷药方的债务。交易结束后，信诺股东将持有合并后公司约64%的股权，快捷药方股东持有余下股权。

[市场摘要]:

股市:

—美国股市三大主要股指周四收高，此前美国总统特朗普的贸易关税立场似显软化，令市场一周以来坐立难安的贸易战疑虑有所缓解。道琼工业指数涨93.85点或0.38%，报24,895.21点；标准普尔500指数收升12.17点或0.45%，报2,738.97点；纳斯达克指数上涨31.30点或0.42%，收在7,427.95点。

—欧洲股市收涨，受助于欧洲央行总裁德拉吉对通胀的谨慎言辞拖累欧元走低，另外，并购消息点燃部分个股的大行情。泛欧STOXX 600指数收涨1.1%。英股富时指数收高0.63%，德股DAX指数上涨0.9%，法股CAC-40指数收高1.28%。

汇市:

—欧元下滑，因欧洲央行总裁德拉吉在承认欧 洲经济增长加快的同时，也表示该地区通胀依然疲弱，且不断抬头的贸易保护主义构成风险。美元在欧元疲弱的帮助下走强，并在美国总统特朗普签署钢铝进口关税文告后仍守住涨幅。

美元指数上升0.489点或0.55%，报90.126。欧元/美元最新下滑0.81%至1.2311美元。加元/美元小涨0.12%报1.2893加元。墨西哥披索/美元上升0.33%至18.6500披索。美元/日圆最新上涨0.15%报106.22日圆。

债市:

—美国指标公债收益率波动陷于3个基点的区间内，延续本周波澜不兴的走势，市场静待周五公布的非农就业报告。收益率本周陷于区间交投，因贸易战担忧、美国总统特朗普的首席经济顾问柯恩辞职，以及有消息称，欧洲央行周四放弃了长期坚持的必要时增加购债的承诺。10年期公债收益率尾盘上扬0.7个基点，报2.857%，两年期公债收益率尾盘报2.250%，30年期公债收益率尾盘报3.123%。

—南欧国家公债收益率触及一个月低位，此前欧洲央行放弃在必要时增加购债的承诺，但暗示区内通胀迟滞，需要以缓慢速度将政策正常化。德国和法国五年期公债收益率从两周高位回落。德国10年期公债收益率跌2个基点报0.63%。葡萄牙10年期公债收益率下跌至六周低位1.81%，西班牙10年期公债收益率触及一个月低位1.41%。意大利10年期公债收益率跌穿2%，也触及一个月低点。

油市:

—油价下跌，势将连续第二周走低，因美元上涨，且有迹象显示美国库欣原油库存增加，美国原油产量急增和投资者担心爆发贸易战。布兰特原油期货下跌0.73美元，或1.1%，收报每桶63.61美元。美国原油下跌1.03美元，或1.7%，收报每桶60.12美元。本周布兰特原油势将下跌约0.8%，美国原油将下跌1.5%，上周周线分别下跌4.4%和下滑3.6%。

金属市场:

—金价下跌，因欧洲央行总裁德拉吉暗示 ，区内的货币政策正常化将循序渐进地进行，提振美元兑欧元从近三周低位反弹。现货收低0.3%报每盎司1,321.96美元。美国4月期货收低5.90美元，或0.4%，报1,321.70美元。

—期镍走低，跟随其他工业金属跌势，因担心爆发全球贸易战将会抑制经济成长和金属需求。期镍是跌幅最大的LME金属，收低2.4%，报每吨13,270美元。LME期锌下滑0.9%，收报每吨3,230美元，为12月22日来最低。LME期铜下跌1.7%，收报每吨6,835美元，此前数据显示，中国2月铜进口较上月减少20%。(完)