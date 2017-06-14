《路透早报》--6月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲6月消费者信心指数(0030)

--中国5月规模以上工业增加值/社会消费品零售总额/1-5月固定资产投资(0200)

--日本4月工业生产修正值(0430)

--德国5月消费者物价指数(CPI)终值(0600)

--英国5月请领失业金人数(0830)

--欧元区第一季就业人口/4月工业生产(0900)

--英国5月消费者物价指数(CPI)/生产者物价指数(PPI)(0830)

--美国5月CPI/零售销售(1230)

--美国4月企业库存(1400)

--新西兰第一季国内生产总值(GDP)(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办发布会，请国家统计局新闻发言人刘爱华介绍2017年5月国民经济运行情况并答记者问(0200)。

--中国国台办、农业部举行新闻发布会

--金砖国家协调人第二次会议，重点讨论今年9月金砖国家领导人厦门会晤预期成果等问题

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)，美联储主席叶伦就利率政策举行记者会(2230)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在意大利银行协会主办的会议致开幕词(0815)

--瑞典央行副总裁史金斯利参加德国央行第60届年会的小组讨论(1330)

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和德国央行总裁魏德曼在一次会议上发表演说

--印尼央行理事会会议

以下为6月13日下午5:00至6月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--脱欧谈判日益临近，特雷莎·梅接近与北爱DUP达成“勤王”协议

英国首相特雷莎·梅接近与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成协议以挽救其首相职位，同时证实英国脱欧谈判将于下周开始。当前，越来越强烈的呼声要求她在脱欧谈判中软化态度。如果进行二次选举，英国可能陷入去年6月公投决定脱欧以来最严重的政治动荡，为避免这样的情况发生，特雷莎·梅正在逐步接近获得DUP的支持。DUP在新议会拥有10个席次，或可支持特雷莎·梅的保守党少数政府。

--美国生产者物价上月持稳，表明通胀在年初攀升后有所放缓

美国5月生产者物价持平，因能源成本创逾一年来最大月跌幅，表明通胀在年初攀升后有所放缓。不过服务成本不断攀升，加之美元走强推高部分进口商品价格，使生产者物价受到支撑。美国劳工部公布，5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平，4月为上升0.5%。美国公债周二走低，美元指数回落。美股上扬，道指盘中触及纪录高位，因银行股受升息预期推动攀升。

--加拿大2015年降息目标基本达成，经济正累积动能-央行总裁波洛兹

加拿大央行总裁波洛兹表示，2015年降息目标已基本达成，经济正累积动能。这是数日来，第二位央行高级官员为最终升息铺路。波洛兹在接受CBC Radio访问时表示，经济在遭受低油价冲击后复苏，复苏范围正日益扩大。不过他也指出，出口改善是经济复苏中缺失的部分，加国企业的竞争力面临挑战。

--德国财长敦促欧洲央行及时退出当前政策，回归更正常轨道

德国财政部长朔伊布勒称，欧洲央行(ECB)需要“及时地”退出当前货币政策，并警告称非常低的利率已经在全球一些地方造成问题。他补充说，美联储已经开启了这个进程，欧洲央行最近对沟通进行调整，这可以被视为也指向类似方向。

----OPEC月报：油市恢复平衡的步伐放缓，该组织5月产量上升

石油输出国组织(OPEC)月报称，油市恢复平衡的步伐正在“放慢”，该组织5月原油产量跳增，因不受减产协议限制的成员国产量增加。OPEC表示，该组织5月原油日产量增长33.6万桶，至每日3,214万桶，不受减产协议限制的利比亚和尼日利亚产量反弹。OPEC在报告中指出，成员国对减产协议的执行度仍很高，并称4月发达国家石油库存下降，但仍较五年均值高出2.51亿桶。

--台湾金融业对巴拿马曝险924亿台币，其中银行业806亿--金管会

针对台湾与巴拿马宣布断交，金管会公布整体金融业对巴拿马曝险金额合计924.73亿台币，其中以银行业的806亿台币曝险金额为最多，其次为保险业对其曝险116亿居次，证券/投信业则仅小额曝险2.73亿。根据金管会银行局统计，截至4月底台湾的银行业对巴拿马授信及投资曝险金额共计806亿台币，占银行业总资产比重的0.18%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上涨，标普500指数，道琼工业指数和罗素2000指数创下纪录收盘高位，因科技股反弹，且投资者在美联储预计升息前调整头寸。

道琼工业指数收升92.80点，或0.44%，至21,328.47点；标准普尔500指数收高10.96点，或0.45%，至2,440.35点；纳斯达克指数收升44.90点，或0.73%，至6,220.37点。

--欧洲股市从七周低位反弹，受助于科技股回升和投资者对受困的意大利银行业的乐观情绪。英国企业Capita领涨，此前发布的财测缓解投资者忧虑。

泛欧STOXX 600指数收涨0.6%，几乎全数扳回上日录得的跌幅。意大利指标股指上升0.9%。英股富时指数收低0.15%，德股DAX指数收涨0.59% 法股CAC-40指数收高0.4%。

汇市:

--美元兑加元跌至2月底来最低水准，此前加拿大央行总裁波洛兹发表鹰派讲话。美元兑一篮子主要货币跌0.15%，至五日低点。美元兑加元下跌0.62%，报1.3240；欧元兑美元小涨，保持在略高于1.12美元的水平。英镑兑美元上扬0.75%，日圆和瑞郎兑美元均持稳。

债市:

--美国短期公债收益率一度触及数周高位，因新公布的数据显示，5月美国服务价格攀升，但在30年期公债标售获强劲需求后，市场几无变动，投资者聚焦周三出炉的美联储利率决定。

美国三年期公债收益率盘中触及5月16日以来最高1.511%，两年期公债收益率升至一个月峰值1.367%，二者尾盘分别报1.503%和1.363%，与周一尾盘基本持稳。指标10年期公债收益率尾盘报2.209%，周一尾盘报2.213%。

--意大利公债继续有买需，因该国提早大选的可能性下降，且反欧盟的意大利政党五星运动在地区选举中遭遇挫败。意大利和德国公债利差降至近三周最低的171个基点，远低于上周所及的201个基点。意大利10年期公债收益率跌逾3个基点，至1月底来最低的约1.97%。葡萄牙10年期公债收益率降至九个月新低2.93%，西班牙公债收益率也下跌。德国10年期公债收益率上升仅1个基点，报0.27%。

油市:

--原油价格收高，此前石油输出国组织(OPEC)报告全球减产的细节，但表示5月OPEC原油产量总体上升，油价仍远低于每桶50美元，尽管已温和反弹。但油价在盘后交易中下跌，因美国石油协会(API)在收市后公布，上周美国原油库存意外增加。指标布兰特原油结算价报48.72美元，上涨0.43美元。美国原油结算价报46.46美元，上升0.38美元。

金属市场:

--黄金上涨，因市场等待美联储未来收紧货币政策的信号，且美国司法部长塞申斯在参议院委员会就俄罗斯干预美国大选作证。现货金收高0.03%，报每盎司1,265.35美元，盘中曾触及6月2日以来最低的1,259.16美元。美国8月期金收跌0.3美元，或0.02%，至每盎司1,268.60美元 。

--伦敦金属交易所(LME)期镍价格触及一年最低，期锌也下滑，因中国钢铁价格下挫，且预期中国即将公布的数据趋弱。LME三个月期锌收低0.9%，报每吨2,473美元，延续昨日1.5%的跌势。三个月期镍一度下挫逾1%，至去年6月来低点8,680美元，之后反弹收高0.1%，报8,800美元。三个月期铜收低1%，报每吨5,717美元。(完)