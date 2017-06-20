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2017年6月20日 / 凌晨4点00分 / 2 个月前

《路透早报》--6月20日

路透新闻部

3 分钟阅读

2017年6月19日，比利时布鲁塞尔，英国和欧盟启动退欧谈判，欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔欢迎英国退欧事务大臣戴维斯。Francois Lenoir

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季房屋价格指数(0130)

--德国5月生产者物价指数(PPI)(0600)

--欧元区4月经常帐(0800)

--台湾5月外销订单(0800)

--香港5月CPI、3-5月失业率(均为0830)

--加拿大4月趸售贸易(1230)

--美国第一季经常帐(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2017陆家嘴论坛在上海举行，至21日。本次论坛主题为：全球视野下的金融改革与稳健发展

--欧盟一般事务理事会会议 (0800)

--澳洲央行发布6月货币政策会议记录(0130)

--欧盟-蒙特内哥罗稳定暨理事会议(1400)

--欧洲央行执委科尔出席全球金融市场协会会议。(1500)

--波士顿联储发布总裁罗森格伦在阿姆斯特丹会议演说的讲稿

--瑞士央行总裁乔丹就该行扩张性货币政策发表谈话

--瑞典央行总裁英韦斯及副总裁史金斯利参加宏观审慎政策会议(至21日)

以下为6月19日下午5:00至6月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--纽约FED总裁杜德利：通胀率应会随薪资上升反弹，有利于继续缓步收紧政策

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美国通胀率略低，但随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升，让美联储能够持续缓步收紧货币政策。这是美联储上周加息后，高层首次发表讲话。杜德利称，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。

杜德利演说后，美元走强，美国公债收益率跳涨，股市投资者显然也重振了对经济的信心，美股收高。

--通胀目标难以达成，美国芝加哥联储总裁埃文斯呼吁缓慢升息

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，尽管美国失业率处在16年低点，通胀却积弱难振，因此美联储在升息并削减庞大债券持有规模时，应该缓慢推进。虽然埃文斯对通胀过低提出了警告，但在上周美联储的加息决定中埃文斯投了支持票。

--英国和欧盟启动退欧谈判，首次会议无实质进展

英国和欧盟的退欧谈判代表在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。但欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔明确表示，除了达成初步的时间表和谈判的框架，没有取得多少进展。

一份文件显示，英国和欧盟将在7月、9月和10月磋商英国退欧问题。在10月前进行的蹉商中，将集中讨论公民权利，金融结算和其他单独的问题，就北爱尔兰将进行单独的对话。

--IMF第一副总裁：日本央行现在讨论政策正常化还为时过早

IMF第一副总裁利普顿表示，由于达成2%的通胀目标还需要更多时间及努力，日本央行现在讨论退出庞大的货币刺激政策尚为时过早。“由于日本通胀率仍远低于目标，因此目前需要持续推行宽松措施，”利普顿接受路透专访时表示。

--日本6月企业信心改善，预示日本央行短观好转--路透短观

路透短观调查显示，日本6月制造业信心回升，齐平4月触及的10年高位，而且还料继续上升几个月，展示出经济复苏的更多证据。路透月度调查显示，服务业信心升至两年高位，但未来三个月服务业信心料下降。路透短观调查表明，将于7月3日公布的央行短观调查将略有改善，将支持日本央行对经济前景的乐观看法。路透短观密切追踪日本央行的季度短观。

--中国国开行将安排至少1.5万亿元支持重大工程及创新平台建设--发改委

中国国家发展改革委称，近日已与国家开发银行签署战略合作协议；根据协议，国开行将在“十三五”期间安排不低于1.5万亿元人民币的融资总量，重点支持实施《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》21项重大工程和创新平台建设。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上涨，标普500和道指创下纪录高位，科技股等成长型板块再度受青睐，因美联储官员的讲话，看似重振了投资者对经济的信心。道琼工业指数收涨144.71点，或0.68%，至21,528.99点；标准普尔500指数上升20.31点，或0.83%，至2,453.46点；纳斯达克指数收升87.26点，或1.42%，至6,239.01点。

--欧洲股指上扬，法股跑赢区内其它市场，此前法国总统马克龙的政党在议会选举中获得多数席位；评级上调刺激银行股反弹，零售商类股也从上周的下跌中回升。

法股CAC-40指数升近1%，泛欧STOXX 600指数收高0.9%。英股富时指数收高0.81%，德股DAX指数收高1.07%。

汇市:

--美元走强，因美联储颇具影响力的纽约联储总裁杜德利，表达了对薪资攀升将扶助国内通胀回升的信心。日圆兑美元和欧元跌至两周低位，因日本央行上周会议淡化了将开始撤走紧急刺激举措的可能性。

美元指数上扬0.4%，报97.537。欧元兑美元跌0.4%，报1.1147美元。美元兑日圆上扬0.5%，报111.43日圆。英镑兑美元跌0.4%，报1.2732美元。

债市:

--美国公债收益率跳涨，纽约联储总裁杜德利就货币政策发表鹰派讲话，提振了外界对美联储将继续加息的预期。10年期公债价格下跌9/32，收益率从周五尾盘的2.16%升至2.19%，且高于隔夜交易时段触及的低位2.14%。

--法国与德国公债的收益率差保持在七个月低位附近，此前法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席位，从而为其推行有利于商业的改革赢得了有利地位。

法国10年期公债收益率逼近七个月低点，南欧公债收益率下跌。10年期意大利和葡萄牙公债收益率日内下跌约3-4个基点，和可比德债的收益率差接近数月低位。

油市:

--油价下跌约1%至七个月低位，因市场参与者认为，有更多迹象显示美国、利比亚和尼日利亚原油产量的增长削弱了石油输出国组织(OPEC)牵头的限产努力。

布兰特原油8月合约下跌0.46美元，或1%，结算价报每桶46.91美元。美国原油7月合约下跌0.54美元，或1.2%，结算价报每桶44.20美元。

金属市场:

--金价跌至近五周低位，因美联储高发表鹰派讲话后美元上涨，但英国开始就脱欧条款进行磋商带来的不确定性，阻止了金价的进一步下跌。现货金收报每盎司1,242.75美元。美国期金收跌0.8%，报1,246.70美元。

--期锌触及两周高位，因预期钢铁生产商需求增加，LME锌库存降至九年低位。指标LME三个月期锌收涨1.2%，报每吨2,556美元，盘中触及6月2日以来最高2,568美元。三个月期铜收涨1.2%，至每吨5,724美元。(完)

整理 王丽鑫；审校 李婷仪

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