《路透早报》--6月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季房屋价格指数(0130)

--德国5月生产者物价指数(PPI)(0600)

--欧元区4月经常帐(0800)

--台湾5月外销订单(0800)

--香港5月CPI、3-5月失业率(均为0830)

--加拿大4月趸售贸易(1230)

--美国第一季经常帐(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2017陆家嘴论坛在上海举行，至21日。本次论坛主题为：全球视野下的金融改革与稳健发展

--欧盟一般事务理事会会议 (0800)

--澳洲央行发布6月货币政策会议记录(0130)

--欧盟-蒙特内哥罗稳定暨理事会议(1400)

--欧洲央行执委科尔出席全球金融市场协会会议。(1500)

--波士顿联储发布总裁罗森格伦在阿姆斯特丹会议演说的讲稿

--瑞士央行总裁乔丹就该行扩张性货币政策发表谈话

--瑞典央行总裁英韦斯及副总裁史金斯利参加宏观审慎政策会议(至21日)

以下为6月19日下午5:00至6月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--纽约FED总裁杜德利：通胀率应会随薪资上升反弹，有利于继续缓步收紧政策

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美国通胀率略低，但随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升，让美联储能够持续缓步收紧货币政策。这是美联储上周加息后，高层首次发表讲话。杜德利称，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。

杜德利演说后，美元走强，美国公债收益率跳涨，股市投资者显然也重振了对经济的信心，美股收高。

--通胀目标难以达成，美国芝加哥联储总裁埃文斯呼吁缓慢升息

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，尽管美国失业率处在16年低点，通胀却积弱难振，因此美联储在升息并削减庞大债券持有规模时，应该缓慢推进。虽然埃文斯对通胀过低提出了警告，但在上周美联储的加息决定中埃文斯投了支持票。

--英国和欧盟启动退欧谈判，首次会议无实质进展

英国和欧盟的退欧谈判代表在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。但欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔明确表示，除了达成初步的时间表和谈判的框架，没有取得多少进展。

一份文件显示，英国和欧盟将在7月、9月和10月磋商英国退欧问题。在10月前进行的蹉商中，将集中讨论公民权利，金融结算和其他单独的问题，就北爱尔兰将进行单独的对话。

--IMF第一副总裁：日本央行现在讨论政策正常化还为时过早

IMF第一副总裁利普顿表示，由于达成2%的通胀目标还需要更多时间及努力，日本央行现在讨论退出庞大的货币刺激政策尚为时过早。“由于日本通胀率仍远低于目标，因此目前需要持续推行宽松措施，”利普顿接受路透专访时表示。

--日本6月企业信心改善，预示日本央行短观好转--路透短观

路透短观调查显示，日本6月制造业信心回升，齐平4月触及的10年高位，而且还料继续上升几个月，展示出经济复苏的更多证据。路透月度调查显示，服务业信心升至两年高位，但未来三个月服务业信心料下降。路透短观调查表明，将于7月3日公布的央行短观调查将略有改善，将支持日本央行对经济前景的乐观看法。路透短观密切追踪日本央行的季度短观。

--中国国开行将安排至少1.5万亿元支持重大工程及创新平台建设--发改委

中国国家发展改革委称，近日已与国家开发银行签署战略合作协议；根据协议，国开行将在“十三五”期间安排不低于1.5万亿元人民币的融资总量，重点支持实施《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》21项重大工程和创新平台建设。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上涨，标普500和道指创下纪录高位，科技股等成长型板块再度受青睐，因美联储官员的讲话，看似重振了投资者对经济的信心。道琼工业指数收涨144.71点，或0.68%，至21,528.99点；标准普尔500指数上升20.31点，或0.83%，至2,453.46点；纳斯达克指数收升87.26点，或1.42%，至6,239.01点。

--欧洲股指上扬，法股跑赢区内其它市场，此前法国总统马克龙的政党在议会选举中获得多数席位；评级上调刺激银行股反弹，零售商类股也从上周的下跌中回升。

法股CAC-40指数升近1%，泛欧STOXX 600指数收高0.9%。英股富时指数收高0.81%，德股DAX指数收高1.07%。

汇市:

--美元走强，因美联储颇具影响力的纽约联储总裁杜德利，表达了对薪资攀升将扶助国内通胀回升的信心。日圆兑美元和欧元跌至两周低位，因日本央行上周会议淡化了将开始撤走紧急刺激举措的可能性。

美元指数上扬0.4%，报97.537。欧元兑美元跌0.4%，报1.1147美元。美元兑日圆上扬0.5%，报111.43日圆。英镑兑美元跌0.4%，报1.2732美元。

债市:

--美国公债收益率跳涨，纽约联储总裁杜德利就货币政策发表鹰派讲话，提振了外界对美联储将继续加息的预期。10年期公债价格下跌9/32，收益率从周五尾盘的2.16%升至2.19%，且高于隔夜交易时段触及的低位2.14%。

--法国与德国公债的收益率差保持在七个月低位附近，此前法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席位，从而为其推行有利于商业的改革赢得了有利地位。

法国10年期公债收益率逼近七个月低点，南欧公债收益率下跌。10年期意大利和葡萄牙公债收益率日内下跌约3-4个基点，和可比德债的收益率差接近数月低位。

油市:

--油价下跌约1%至七个月低位，因市场参与者认为，有更多迹象显示美国、利比亚和尼日利亚原油产量的增长削弱了石油输出国组织(OPEC)牵头的限产努力。

布兰特原油8月合约下跌0.46美元，或1%，结算价报每桶46.91美元。美国原油7月合约下跌0.54美元，或1.2%，结算价报每桶44.20美元。

金属市场:

--金价跌至近五周低位，因美联储高发表鹰派讲话后美元上涨，但英国开始就脱欧条款进行磋商带来的不确定性，阻止了金价的进一步下跌。现货金收报每盎司1,242.75美元。美国期金收跌0.8%，报1,246.70美元。

--期锌触及两周高位，因预期钢铁生产商需求增加，LME锌库存降至九年低位。指标LME三个月期锌收涨1.2%，报每吨2,556美元，盘中触及6月2日以来最高2,568美元。三个月期铜收涨1.2%，至每吨5,724美元。(完)