《路透早报》--7月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲5月零售销售(0130)

--英国6月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0830)

--欧元区5月生产者物价指数(PPI)(0900)

--加拿大6月Markit经季调制造业PMI(1330)

--韩国6月外汇储备(2100)、5月经常帐收支(2300)

--澳洲6月AIG服务业指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平对俄罗斯、德国进行国事访问(至6日)

--第15届东盟-日本交通部副部长级会议(至5日)

--澳洲央行举行货币政策会议(0430)

--中国气象局召开7月新闻发布会，发布中国入汛以来天气气候特征(0630)

--瑞典央行发表执行委员会利率决定，之后召开新闻发布会并发布货币政策报告

--瑞典央行副总裁沃尔森将参与主题为“我们的经济形势--政治不确定性下的挑战与机遇”的活动(1100)，之后还将参与主题为“明天的回购利率决定及货币政策未来”的活动(1230)

--欧洲央行执委普雷特参加意大利经济财政部主办的讨论会(1330)

--瑞典央行副总裁史金斯利将参与主题为《离不开全球化？》的会议，并参与《数字转型与创新》小组讨论(1350)

--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(1840)

以下为7月3日下午5:00至7月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国6月制造业活动指数跳升至三年高位，5月建筑支出持平

美国供应管理协会(ISM))称，美国6月制造业活动指数升至57.8，为2014年8月以来的最好表现，表明第二季经济增长获得一些动能。该数据发布后，美元升至盘中高位，两年期美债收益率升至逾八年高位，美股续升。

不过美国5月建筑支出意外持平，Markit制造业采购经理人指数为去年9月以来最低。但联邦政府建筑项目支出为逾四年来最高。

--G20峰会本周召开，会议或凸显各国在贸易等议题上的分歧

白宫一位官员称，美国总统特朗普周一与德国及意大利领导人进行通话。而20国集团(G20)峰会周五将在德国汉堡召开，峰会或凸显特朗普与其他国家领导人在贸易等问题上的明显分歧。

特朗普将在汉堡与德国总理梅克尔等各国领袖会面，其中可能包括与俄罗斯总统普京的第一次会面。俄罗斯政府一名官员表示，该国与美方仍在讨论特朗普与普京会面的时间问题。

--金融稳定委员会主席卡尼警告，改革疲劳给G20成长构成风险

金融稳定委员会(FSB)主席卡尼表示，如果监管机构屈从“改革疲劳”，无法完成由金融危机引发的全球银行系统整顿，则全球经济增长将受到影响。他并称，共同加强基于全球规则的、自愿的国际监管合作，将有助于避免这种情况发生。

--德国财长希望欧洲央行可因经济成长而终结刺激计划

德国财长朔伊布勒表示，欧元区经济增长强于预期，将使欧洲央行得以将货币政策慢慢正常化，并结束负利率的“疯狂状态”。他指出欧元区通胀率正在缓慢升向央行略低于2%的目标水平，并补充道，这一发展形势将帮助欧洲央行决策官员找到理由，令超宽松货币政策正常化。

--英国央行MPC委员弗利葛反对升息，称过早加息风险更大

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示，虽然央行内部有些委员转为支持在10年内首度升息，但他倾向于维持利率在历史低位。他对独立报说：“在时机不成熟的情况下升息，所造成的错误比略迟升息更严重。”

--美国6月汽车销量连续四个月下滑，且低于分析师预期

主要汽车厂商公布6月美国新车销量连续第四个月下滑，且低于分析师预期，尽管提供给消费者大量的折扣且贷款条件放宽，这为2017年汽车销量将不及去年创纪录水准再添新证据。但汽车股股价上涨，因美国汽车厂商对客户的零售销售相对持稳，通用汽车认为今年会以更强劲表现收官。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数收高，道指盘中刷新历史高位，因能源股和银行股走强，但科技股续跌拖累纳斯达克指数收低。

道琼工业指数收高129.64点，或0.61%，至21,479.27点；标准普尔500指数升5.60点，或0.23%，至2,429.01点；纳斯达克指数收低30.36点，或0.49%，至6,110.06点。

--欧洲股市以上涨为下半年拉开帷幕，因油股、银行股带领各板块从上周受货币政策收紧忧虑打击触及的低位普遍反弹。泛欧STOXX 600指数升1.1%，创逾两个月来最佳单日表现。

欧洲股市今日只有三个类股收低，银行股急升2.7%，为涨幅最大的类股之一。英股富时100指数收高0.88%。德股DAX指数收升1.22%。法股CAC指数收涨1.47%。

汇市:

--美元录得四个月来最佳单日表现，为新的一季开了个好头，受美债收益率上涨，以及数据显示制造业活动攀升至近三年最强水准提振。美元指数纽约尾盘升0.62%，报96.223，为3月1日来最大单日升幅。在周二美国独立日假期前，汇市交投清淡。美国金融市场周一提前收盘，周二将休市。

美元兑日圆攀升至六周高位113.45日圆，纽约尾盘升0.9%，报113.40日圆。欧元兑美元从上周所创的逾一年最高回落，纽约尾盘跌近0.6%，报1.1358美元。在周二瑞典央行会议前，瑞典克朗兑美元跌0.8%，报8.4920克朗。澳元兑美元较上周五收盘跌0.5%，报0.7653美元。

债市:

--美债收益率(殖利率)上涨，两年期公债收益率触及逾八年最高，此前美国公布的制造业数据提振对美联储今年将再度加息的预期，而其他央行的货币政策方向也趋向收紧。

对美联储利率政策最为敏感的短期美债收益率大涨。两年期公债收益率触及1.426%，为2009年6月初来最高，三年期公债收益率升至逾三个月高位1.595%。

指标10年期公债收益率触及近七周高位2.353%，30年期公债收益率升至近三周最高的2.873%，五年期和七年期公债收益率也均触及5月初来高位，分别报1.941%和2.199%。

--德国10年期公债收益率小涨至三个半月高位，市场仍在受欧洲央行可能在未来几个月内撤走刺激性货币政策的不安情绪影响。该收益率一度逼近0.50%水准，除了在3月中触及过一次该水准外，这算是去年1月来最高；尾盘在0.48%稳定下来，日内升1个基点。欧元区较高评等公债收益率当日持平至涨一个基点。

油市:

--油价上涨逾2%，连涨第八日，为2012年2月以来最长连涨记录，因数据显示美国石油产量下降，但分析师称，石油输出国组织(OPEC)产量增加的消息可能限制涨幅。

布兰特原油期货收涨0.91美元，或1.9%，报每桶49.68美元。美国原油期货收高1.03美元，或2.2%，报每桶47.07美元，为近一个月高位。在周二独立日假期前，美国市场成交清淡。

金属市场:

--金价跌至七周低位，势将录得11月以来最大单日跌幅，因美元反弹、美国10年期公债收益率上涨，打压投资者对无息黄金的兴致。现货金收报每盎司1,220.36美元，盘中曾跌穿200日移动均线。美国8月期金收跌1.9%，报1,219.20美元。

--锌价触及近三个月最高，因市场对供应短缺、库存萎缩和主要消费国中国需求预期强劲感到不安。伦敦金属交易所(LME)指标锌价收升1.8%，报每吨2,805美元。自6月7日以来，锌价已累积升逾10%。

铜价下跌0.1%，报每吨5,930美元，受LME库存自周三以来大增14%至278,275吨打压。(完)