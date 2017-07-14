《路透早报》--7月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月工业生产修正值(0430 )

--意大利6月消费者物价指数(CPI)终值(0800)、5月对欧盟贸易收支(0800)

--欧元区5月未经季节调整贸易收支(0900)

--美国6月消费者物价指数(CPI)(1230)

--美国6月零售销售(1230)、6月工业生产(1315)、5月企业库存(1400)

--美国7月密西根大学消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就奥地利央行公布半年度金融稳定报告举行记者会(0800)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在关于美联储和货币政策的会议上发表讲话(1330)

以下为7月13日下午5:00至7月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国上周初请失业金人数下降，6月生产者物价小幅攀升

美国上周初请失业金人数减少，为一个月来首次，6月生产者物价指数(PPI)上升，可能支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持今年升息三次的轨迹。劳工部报告，截至7月8日当周，初请失业金人数减少3,000，至24.7万。截至7月1日，续请失业金人数减少2万，至195万，连续第13周低于200万人，反映出劳动力市场闲置正逐步减少。数据凸显就业市场强劲，表明尽管物价压力仍然温和，但经济增长动能足以产生一定程度的通胀。另一项数据显示，6月最终需求PPI较前月小升0.1%，因服务成本持续攀升抵消了能源价格下降造成的拖累。

--美国准备因朝鲜问题再行制裁中国企业与小型银行--官员

两名美国高级官员表示，由于对中国抑制朝鲜方面一直没有更多作为感到失望，特朗普政府可能会在几周之内，对与朝鲜有业务往来的中国小型银行与其他企业实施新的制裁。其中一名官员表示，美国的初步举措是打击被视为“较容易处理”的中国实体，包括较小型金融机构，以及与朝鲜核子与导弹计划有关连的“空壳”公司。

政府消息人士对路透表示，美国采取行动的时机与规模，将取决于美中双方官员周三进行高层级经济对话时，中方对美方要求对朝鲜采行更严厉举措的压力会如何回应。

--美联储主席叶伦称未来几年实现3%的经济增长目标“很有挑战性”

美联储主席叶伦在参议院听证会上称，总统特朗普设定的经济增长目标3%实现起来“相当有挑战性”。听证会主要聚焦监管改革，并就生产率滞后进行了讨论。“我想如果可以实现这一目标，是非常好的，”叶伦表示。“我认为要实现它非常有挑战性，”并且需要在很多方面作出调整，包括税改和改善教育系统以提升劳动生产率。她还指出，美联储赞成国会共和党人和政府提出的对当前银行业监管体系的一些改变，并仅对最大型的机构实施最为严厉的监管举措。

--欧洲央行或在9月宣布缩减刺激计划--华尔街日报

华尔街日报表示，欧洲央行可能会在9月暗示，将于明年逐步结束购债计划，央行总裁德拉吉则可能于8月底给出行动的新线索。近期接受路透采访的央行官员认为9月、最晚10月是央行作出决定的可能时间，但强调称这取决于经济数据与市场状况。报导发表后，公债收益率(殖利率)小幅上升，但欧元汇率几无变动。

欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯则称，基于通胀偏低，欧洲央行的资产购买计划可能至少会继续“数年”。

--美国众议长莱恩敦促特朗普长子出席国会通俄门听证会

美国众议院议长莱恩敦促美国总统特朗普的长子出席国会听证会，就2016年总统大选期间特朗普竞选团队与俄罗斯所谓的牵连提供证词。若小特朗普出席国会听证会，将是特朗普总统的家人和白宫助手中首位为国会通俄门调查提供证词的人士。美国有线电视新闻网(CNN)报导称，参议院司法委员会主席、共和党人格拉斯利计划周四致信小特朗普，要求他出席司法委员会的公开听证会。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市小幅收涨，道指再创纪录收盘高位，金融股在周五数家银行公布业绩前上涨。金融股指数收涨0.61%，是标普500指数11大类股中表现最佳的板块。道琼工业指数微升20.95点，或0.1%，至21,553.09点；标准普尔500指数小涨4.58点，或0.19%，至2,447.83点；纳斯达克指数升13.27点，或0.21%，至6,274.44点。

--欧洲股市小涨，昨日劲升后投资人追涨的热情降温。美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦隔夜的讲话基调相对鸽派，支撑昨日股市大涨。泛欧STOXX 600指数上涨0.3%，绩优股指数收高0.4%，对利率敏感的地产股继昨日领涨后今日涨幅较小。英股富时100指数微跌0.05%，德股DAX指数升0.12%，法股CAC-40指数收高0.25%。

汇市:

--美元兑一篮子货币持稳，投资者将注意力转向周五将出炉的经济数据；此前一天，美联储叶伦主席暗示，联储升息可能是渐进的。美元指数变动不大，报95.742，稍早跌至2016年10月以来最低的95.464。乐观的经济数据帮助美元持稳。

美元兑日圆升0.09%，欧元兑美元基本持平，此前在周三大幅下挫。加元兑美元走高，此前一日加拿大央行自2010年以来首次升息。英镑兑美元连续第二日上扬，升0.46%，报1.2941美元。[FRX/CN]

债市:

--美国公债收益率在连跌三日后上涨，跟随德债收益率升势，美国公布的经济数据稳健，支撑收益率走强。在标售的30年期公债结果疲弱后，30年期公债收益率触及日高。

在德国10年期公债收益率升穿0.50%后，美债收益率也获带动。美国公债也从周四美国公布的整体稳健的数据中获得指引。尾盘，指标10年期美债收益率升至2.346%，周三尾盘报2.327%。30年期公债收益从周三尾盘的2.894%升至2.918%。两年期公债收益率升至1.367%，周三尾盘报1.351%。

--德国10年期公债收益率尽数抹去稍早的跌幅，返回且站稳在0.50%以上，此前报导称，欧洲央行(ECB)可能在9月会议上暗示，明年开始逐步退出购债计划。报导出来后，欧元区各国的公债遭遇一轮新的卖压，德债收益率弹离日内稍早触及的一周低位，之后上涨。尾盘，10年期德债收益率上升2个基点，至0.53%。

油市:

--油价上涨1.3%，因中国需求大大增强，盖过了国际能源署(IEA)利空报告带来的影响。报告称石油输出国组织(OPEC)主要出口国产量升高。布兰特原油收高0.68美元，或1.42%，报每桶48.42美元，美国原油收高0.59美元，报每桶46.08美元。

金属市场:

--金价周四稍早上涨后回落，因经济数据良好，带动美元转跌为升，全球股市走高，尽管投资者押注美国收紧政策充其量只会缓慢进行。黄金的避险魅力被削弱。现货金收报每盎司1,216.95美元，远离周一触及的近四个月低位1,204.45美元。美国8月期金收低1.80美元，或0.15%，报每盎司1,217.30美元。

--铝价大涨近2%，录得近三个月最大单日升幅，因对主要生产国中国可能限制供应的担忧刺激了升势。本周伦敦金属交易所(LME)铝库存触及2008年以来最低。LME三个月期铝收盘没有成交，买盘最后报每吨1,922.50美元，升1.7%，稍早触及1,943美元的日高。三个月期铜收低0.5%，报每吨5,875美元。(完)