《路透早报》--7月15日

[重大数据或新闻]

--周五数据显示美国6月消费者物价指数(CPI)持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱，削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年第三次升息的可能性。美国劳工部称，6月消费者物价指数持平，因汽油和手机服务成本进一步下降。5月CPI下降0.1%，6月未能反弹。在截至6月的12个月里，CPI增长了1.6%，为2016年10月以来的最小增幅，5月增幅为1.9%。商务部发布的另外一份报告显示，6月零售销售下滑0.2%，同比增长2.8%。周五发布的其它数据显示，6月工业生产增速加快，因矿业和制造业产出增长。

根据CME Group的FedWatch工具，金融市场消化的12月升息25个基点的机率为47%，低于数据发布前的55%。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 密西根大学7月美国消费者信心指数初值为93.1，低于路透调查预估的95.0和6月终值95.1。

* 欧盟统计局公布，欧元区5月未经季节调整的贸易顺差为214亿欧元。5月未经季节调整出口较上年同期增长12.9%，进口增长16.4%。

--达拉斯联储总裁柯普朗预计，美联储缩减资产负债表行动最早从9月开始。又表示，在进一步升息前希望看到更多通胀回升进展的证据。

* 芝加哥联储总裁埃文斯称，美国实体经济表现良好，通胀仍在2%之下，要及时达到2%的通胀目标，有必要缓慢撤走宽松政策。

--三名熟悉讨论情况的消息人士表示，欧洲央行(ECB)倾向于维持资产购买计划没有固定期限的状态，而不是为其设定一个可能十分遥远的结束日期，以便在前景万一恶化时保有灵活性。消息人士表示，不说净资产购买额何时降至零水准，欧洲央行希望借此强调其刺激计划没有预设路径，任何调整将取决于经济数据，尤其是薪资数据。

--美股业绩：

* 资产规模居美国银行业之冠的摩根大通周五公布季度获利增加13.4%，因利率上升的利得、以及贷款增长抵销了债券交易下滑的拖累。摩根大通4-6月的第二季净利增长至70.3亿美元，上年同期为62.0亿；每股盈余(EPS)则是从1.55美元增至1.82美元。

* 资产规模居美国银行业第三大的富国银行公布第二季获利增加4.5%，受助于贷款增长及利率上扬。

* 花旗集团公布季度获利下滑3.2%，因费用增加，且交易营收因失去上年同期英国退欧公投的推升效应而下滑。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周五均创下纪录最高收位，此前公布的经济数据疲弱，降低了对美国今年再次加息的预期。道琼工业指数收升84.65点，或0.39%，至21,637.74点；标准普尔500指数涨11.44点，或0.47%，至2,459.27点；纳斯达克指数升38.03点，或0.61%，至6,312.47点。本周，道琼工业指数升1.1%，标普500指数上涨1.4%，纳斯达克指数上升2.6%。中小盘Russell 2000指数周五也触及纪录最高收位。

--欧洲股市小涨，本周录得逾两个月来的最佳周度表现，因有迹象显示，全球主要央行可能不会像有些人担心的那样很快收紧货币政策，投资者蜂拥返回股市。泛欧STOXX 600指数微升0.1%，欧元区蓝筹股下跌0.2%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，此前公布的美国6月消费者物价和零售销售数据弱于预期，令人质疑美国经济成长力道和美联储会否在今年再次升息。美元指数下跌0.6%，报95.152，稍早降至去年9月来最低95.132。美元兑日圆跌0.65%，报112.53日圆，此前触及近两周低位112.28。欧元兑美元升0.62%，至1.1466美元，英镑上涨1.18%，至1.3088美元，此前触及去年9月来最高1.3093美元。

债市:

--美国公债收益率跌至数周低位，因6月美国通胀温和，且零售销售意外下滑，令今年稍后再度升息的预期降温。尾盘，美国10年期公债收益率跌至2.324%，周四尾盘为2.348%，稍早跌至6月30日以来最低2.279%。美国两年期公债收益率跌至1.355%，周四为1.367%，盘中触及三周低位1.323%。周五数据公布后，短债与长债收益率差收窄，两年期与10年期公债收益率差报96.70个基点，为逾一周最窄。

--欧元区公债收益率(殖利率)下降，因美联储高官暗示应对升息保持耐心，且美国通胀数据温和。指标德国10年期公债收益率一度跌达4个基点至0.49%，之后缩减跌幅，尾盘报约0.52%，脱离本周早些时候触及的18个月高点0.583%。其他欧元区公债收益率也都下跌1-3个基点。

油市:

--油价上涨1%，受助于美国石油库存下降，美国原油生产略有放缓，以及中国需求增加的迹象，但市场走势震荡，因全球供应仍然充裕。布兰特原油期货收涨0.49美元，或1.01%，报每桶48.91美元。美国原油期收高0.46美元，或1%，报每桶46.54美元。布兰特原油期货本周周线有望上涨超过4.7%，美国原油期货上涨逾5.2%。

金属市场:

--金价攀升1.4%，至近两周以来最高水平，此前发布的数据直指美国通胀疲弱，确认了对今年联储再次升息的质疑。1901 GMT，现货金升0.96%，报每盎司1,228.61美元，盘中高见1,232.76美元。本周势将上涨1.3%，为5月中以来的最大周度升幅。美国8月期金收高10.20美元，或0.84%，报每盎司1,227.50美元。该合约本周升1.5%，为六周来的首周上涨。

--期铝在上日录得近三个月最大单日升幅后周五持稳，因投资者重新评估对最大生产国中国削减产能的担忧。伦敦金属交易所三个月期铝收涨0.2%，报1,927美元。期铜收高0.9%，报5,926美元，因中国经济数据令人鼓舞，以及美国消费者物价和零售销售数据降低了今年美国再加息的机率。(完)