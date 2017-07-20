《路透早报》--7月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月贸易收支(19日2350)

--中国6月银行结售汇数据及银行代客涉外收付款数据

--澳洲6月就业数据(0130)

--德国6月生产者物价指数(PPI)(0600)

--瑞士6月贸易收支(0600)

--欧元区5月经常帐(0800)

--台湾经济部公布6月外销订单年增率(0800)

--香港公布6月消费物价指数(CPI)(0830)

--英国6月零售销售(0830)

--美国一周请领失业金人数报告、费城联储制造业指数(1230)

--美国6月领先指标(1400)

--欧元区7月消费者信心指数初值(1400)

--日本一周投资外国债券及外资投资日股数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院新闻办召开发布会，请国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2017年上半年外汇收支数据有关情况，并答记者问(0200)

--中国商务部例行发布会，新闻发言人对外发布2017年上半年消费市场运行情况和2016年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价的相关情况(0200)

--日本央行公布利率决议

--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决议(1145)。之后欧洲央行总裁德拉吉举行记者会(1230)

--印尼央行公布利率决定

--南非央行公布利率决定

--南非财长吉加巴就根本性经济转型发表谈话(1600)

重要企业财报：

纽约梅隆银行、eBay、微软、第一资本金融、Visa、惠而浦(预定)、菲利普莫里斯国际、雅培、联合太平洋、 纽克、Snap-On Inc等。

以下为7月19日下午5:00至7月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中美全面经济对话结束后未有记者会，相关揣测推升钢铁股大涨

美国和中国高层官员结束经济对话，但取消了会后记者会令对话结果蒙上阴霾，美方要求与中国有“更公平”的贸易关系。美国财政部和商务部官员不愿立即对每年夏季举行的美中经济对话置评；同时中国代表团团长、国务院副总理汪洋离开美国财政部大楼时未对记者发言。投资人把对话和没有新贸易声明所释出的负面讯息，解读为更有可能的是特朗普政府将基于国家安全的理由，推进全面的钢铁关税或配额，这推升钢铁股大涨。

美国政府官员表示，美国和中国代表团未能就中国削减对美国贸易赤字所需主要举措达成一致，美国和中国代表团在金融服务、钢铁、汽车、数据本地化等领域存在分歧。

--美国6月房屋开工跳增至四个月高位，建筑许可触及3月以来最高

美国6月房屋开工反弹力度超过预期，之前连续三个月下滑，但房屋建筑活动仍因木材价格不断上涨，劳动力和土地短缺而受限。商务部报告，6月房屋开工跳增8.3%，经季节性调整后年率为122万户，创2月以来最高，因独栋屋和多户住宅开工均增加。5月房屋开工年率被上修至112万户，前值为109万户。

数据公布后，美元兑一篮子主要货币小涨，美国公债价格回落。

--日本政府月报维持温和乐观看法，整体经济评估不变

日本政府维持对经济的整体看法不变，仍认为在消费者支出及出口提升作用下，经济正在逐步复苏。内阁府维持对资本支出正在复苏的评估不变，上月则是上调对资本支出的评估。内阁府还维持对出口的评估不变，称出口正在复苏。

一项路透调查显示，多数日本企业不愿进一步增加股东回报，只有不到三分之一的日本企业打算在本财年提高股东回报，尽管接近半数企业手中握有更多现金。这种情况凸显出企业回购股票与提高派息的速度大幅放缓。

--摩根士丹利第二季获利超预期，受投行和财富管理业务提振

摩根士丹利公布的季度获利好于预期，受到投资银行与财富管理业务强势表现的推动。摩根士丹利的财富管理业务录得三年多来最佳季度表现，营收增长8.9%至41.5亿美元。投行业务营收跳增25%至15.3亿美元，因债券与股本市场活跃，提高了承销收入。

摩根士丹利股价在盘前交易中上涨2.5%，收盘上涨3.28%，报46.62美元。

--万达商业以638亿元将酒店和文旅资产分别售予富力和融创

融创中国、富力地产和万达商业发布联合公告称，三方同时分别签署转让协议，万达商业将北京万达嘉华等77个酒店转让给富力地产，将西双版纳万达文旅项目等13个文化旅游城项目91%股权转让给融创房地产集团。两项交易总金额637.5亿元人民币。与7月10日万达商业和融创集团协议相比，增加富力地产作为交易方，但交易标的和交易总金额基本一致。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周三创下纪录最高收位，部份受助于科技股上涨，不过IBM股价大跌限制道指涨幅。标普科技类股指数刷新互联网泡沫时期创下的收盘纪录。

道琼工业指数收高66.02点，或0.31%，至21,640.75点；标准普尔500指数升13.22点，或0.54%，至2,473.83点；纳斯达克指数上升40.74点，或0.64%，至6,385.04点。道指、标普500指数、纳指和小盘股罗素2000指数均创下纪录最高收位。

--一批欧洲公司公布良好的业绩扶助欧洲股指上涨，扳回上日录得的大幅跌幅，科技股创下10个月来表现最好的一天，且所有板块均上升。泛欧STOXX 600指数升0.7%，绩优股STOXX 50指数攀升0.6%。英股100富时指数收高0.55%，德股DAX指数收涨0.17%，法股CAC-40指数上升0.83%。

汇市:

--美元兑欧元上涨，前日触及逾一年低位，但兑日圆跌至逾三周低位，交易员等待欧洲央行和日本央行会议结果。纽约尾盘，欧元报1.1517美元，接近盘中低位1.1511美元，下跌约0.3%。美元指数升0.2%，报94.791。美元兑日圆下跌0.2%，盘中触及6月27日以来最低的111.56日圆。

债市:

--美债收益率基本持平，交投清淡，指标公债收益率在周四欧洲央行召开政策会议前触及近三周最低。指标10年期美债收益率报2.266%，略高于周二收盘。周三稍早触及2.255%，根据路透数据，这是6月29日以来最低。

--欧元区公债收益率下降，因市场认为，考虑到通胀温和且欧元走强，欧洲央行不太可能在本周会议上暗示将大幅调整货币政策，这支撑投资者信心。多数欧元区政府公债收益率下跌2-3个基点。德国指标10年期公债收益率下跌2.5个基点至0.54%，脱离近期所创18个月高点。

油市:

--油价跳升近2%，至六周高位，此前美国能源资料协会(EIA)显示上周原油和汽油库存降幅大于预期，且馏分油库存意外下降。布兰特9月原油期货收高0.86美元，或1.8%，报每桶49.70美元。美国8月原油期货收涨0.72美元，或1.6%，报每桶47.12美元。

金属市场:

--金价再度跌至每盎司1,240美元之下，因美元从10个月低位回升，抑制了金价的上行动能，金价此前连续三日上涨。现货金收报每盎司1,240.37美元，美国8月期金下跌3.00美元，报1,238.90美元。银价下跌0.2%，报每盎司16.215美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜失守在6,000美元关口，此前美元上涨，但钢铁价格走强和中国数据强劲提振需求强劲的预期。指标三个月期铜收低0.2%，报每吨5,966美元。三个月期铝收低0.7%，报每吨1,920美元。(完)