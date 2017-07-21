《路透早报》--7月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国6月公共部门净借款和收支短差(0830)

--加拿大6月消费者物价指数(CPI)、5月零售销售(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(0240)

--澳洲央行助理总裁Michele Bullock发表讲话(0415)

--南非财长吉加巴在南非美商会的网络早餐会上发表讲话(0530)

--中国外交部和内蒙古自治区政府举行全球推介活动，主题是“开放的中国：壮美内蒙古诚邀五洲客”(0730)

重要企业财报：美国通用电气、霍尼韦尔、穆迪和斯伦贝谢

以下为7月20日下午5:00至7月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德拉吉吃一堑长一智，不设定调整购债计划的具体日期

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，管委会甚至没有讨论缩减刺激计划的议题，暗示不到最后时候，欧洲央行不会做出缩减购债计划这一不可避免的决定。总裁德拉吉维持了在必要时将延长购债计划，或扩大购债规模的承诺。他还表示，央行甚至没有要求内部委员会准备调整刺激举措的可选方案，并称决策者只会在秋季重新评估购债计划。

尽管德拉吉称，没有设定讨论计划调整的具体日期，且决策者一致同意不改变政策指引，但投资者怀疑秋季讨论可能会导致央行在明年收紧政策。

德拉吉讲话后，欧元兑美元一度上涨1.2%，至2015年8月以来最高水准1.1655美元。德国10年期公债收益率一度攀升2个基点，至日高0.56%，尾盘持平于0.54%。

--美国初请失业金人数降至五个月低点，但制造业活动减缓

美国7月15日止当周经季调初请失业金人数下降1.5万人至23.3万，为2月以来最低。分析师原预计初请失业金人数降至24.5万人。数据表明就业岗位强劲增长应会续促进经济增长。此外大西洋中部地区7月制造业活动减缓，但制造商对未来六个月的企业形势看法乐观。尽管通胀压力最近减弱，但就业市场持续好转可能让美联储有望在今年第三次加息，并宣布开始缩减4.2万亿美元资产负债表的计划。

美国金融市场受数据的影响不大。投资人关注欧洲央行总裁德拉吉的谈话。

--微软第四季获利好于预期，因云业务需求强劲

全球最大的软件公司微软周四公布季度获利和营收好于预期，受助于云业务快速增长的强劲表现。公司股价在盘后上涨达1.5%，常规交易时间曾触及74.30美元的纪录高位。微软称，截至6月30日的会计年度第四季，云部门营收增长11%至74.3亿美元，该部门包括旗舰产品Azure和服务器产品。微软第四财季净利增长一倍多至65.1亿美元或每股盈余0.83美元，高于上年同期的31.2亿美元和0.39美元。扣除特殊项目，微软每股盈利0.98美元。经调整后营收增长9.1%，至247亿美元。

--联想集团料PC业务2018财年将恢复正增长，全球PC市场趋稳--CEO

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆周四预计，由于企业换机等刚需依旧存在，全球PC市场未来将趋于稳定，而联想的PC业务2017/18财年将恢复正增长。他在接受路透专访时并指出，联想未来业务重点已不局限于狭义的PC市场，而是更关注广义PC（即个人计算设备，Personal computing）上，公司将更为看重智能语音设备、智能电视等产品的拓展。据杨元庆介绍，目前公司的手机业务一年比一年好，一季比一季好。公司计划在本财年的下半年，手机业务扭亏为盈，恢复增长。

--美国康德乐健康出售中国业务，作价高至15亿美元--消息

知情人士称，美国医药分销商康德乐健康(Cardinal Health)将出售旗下中国业务，中国国有医药企业表示出了浓厚兴趣，这笔交易可能最高作价15亿美元。康德乐中国是中国最大药品分销商之一。

第一位直接了解情况的消息人士称，上海医药、华润医药及国药控股是希望买入康德乐中国的众多企业中的三家；并称第一轮竞购定于周五左右进行，可能出售的价格区间在12-15亿美元。第二位消息人士证实了这一出售事宜。消息人士称，康德乐健康已聘请投行Lazard担任其出售中国业务的顾问。

--南非央行意外降息25个基点，称成长前景恶化但通胀前景改善

南非央行周四意外下调指标回购利率25个基点至6.75%，称经济增长形势近期不太可能好转，但通胀前景已改善。由于南非央行五年来首次降息，南非兰特兑美元一度下跌1%，报13.065兰特，为近一周最低水平。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘几无变动，西尔斯控股和亚马逊的交易重压家电和家居产品零售股，微软攀升帮助提振纳斯达克指数。零售商和家电制造商类股下跌，此前西尔斯称，将在亚马逊网站上销售其Kenmore品牌家电，并将该品牌的智能小家电与亚马逊的人工智能语音助理Alexa相整合。

道琼工业指数收低28.97点，或0.13%，至21,611.78点；标准普尔500指数下滑0.38点，或0.02%，至2,473.45点；纳斯达克指数上升4.96点，或0.08%，至6,390.00点。

--欧洲股市收低，因欧元在欧洲央行政策会议后跳涨，重压出口企业股价，个别企业业绩令人失望，驱动股价大幅变动。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，逆转稍早的涨势，盘中交投震荡，因欧元急升拖累欧元区出口商股价下挫。英股富时100指数收涨0.77%，德股DAX指数收跌0.04%，法股CAC-40指数下滑0.32%。

汇市:

--美元兑欧元跌至近两年最低，之前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者将在秋季讨论调整购债计划的选项。德拉吉讲话后，欧元兑美元盘中升至1.1655美元的高位，日内最高上涨1.2%，创2015年8月以来最高。欧元有望创逾三周最大单日百分比涨幅。

美元指数日内低见94.090，为近一年最低。在美国下午的交易中削减跌幅，尾盘下跌0.5%，报94.286。美元兑日圆尾盘持稳在111.96日圆，盘中触及逾三周低位111.49日圆。

债市:

--美国公债收益率几无变动，因美国10年期通膨保值债券标售需求疲弱，导致通胀担忧促使欧洲央行维持宽松货币政策承诺所带动买盘消退。

纽约尾盘，指标10年期美债收益率下跌0.2个基点，至2. 266%。路透数据显示，该收益率盘中触及三周低位2.243%，跌穿其50日移动均线。对美国公债的需求稍早受限于大量公司债发售，根据汤森路透分支IFR提供的数据，本周迄今，公司债发售规模总计超过430亿美元。

--德国10年期公债收益率一度攀升2个基点，至日高0.56%，此前欧洲央行总裁德拉吉称将在秋季讨论对公债购买计划进行可能的调整。尽管德拉吉称，决策者一致同意维持货币政策指引不变，未设定讨论政策调整的具体日期，但投资者认为秋季讨论的结果将是明年收紧货币政策。10年期德债收益率尾盘持平于0.54%。

油市:

--油价收跌，盘中交投震荡，因对全球石油供应过剩挥之不去的担忧打压价格，早盘布兰特原油升穿每桶50美元，为6月7日以来首次。布兰特原油收于每桶49.30美元，下跌0.4美元，或0.8%。美国原油下跌0.33美元，报每桶46.79美元。盘初，两大指标合约均升至6月7日以来最高。

金属市场:

--金价升至三周高位，之前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者将在秋季讨论可能对购债计划进行的调整，推动欧元触及14个月高位。现货金收报每盎司1,244.24美元，稍早升至6月30日以来最高1,247.48美元。美国8月期金收涨0.3%，报每盎司1,245.50美元。现货银升0.7%，报每盎司16.35美元，稍早触及7月3日以来最高16.42美元。

--铜价持于近五个月最高，因预计主要消费国中国的需求强劲，此前发布的中国第二季工业生产数据强劲。伦敦金属交易所(LME)指标铜价收跌0.1%，报5,958.50美元。镍价下跌，因中国钢铁价格从近期高位回落。期镍收跌1.6%，报9,495美元，跌穿100日移动均线这一重要技术位。(完)