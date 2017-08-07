《路透早报》--8月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月末外汇储备(6日2350)

--中国7月官方外汇储备、二季度国际收支平衡表

--澳洲7月整体招聘广告(0130)

--德国6月工业生产(0600)

--瑞士7月消费者物价指数(CPI)(0715)

--英国7月Halifax房价指数(0730)

--台湾7月出口金额年变动率(0800)

--香港7月末外汇储备资产数字(0830)

--欧元区8月Sentix投资者信心指数(0830)

--美国7月就业趋势指数(1400)

--美国6月消费者信贷(1900)

--英国7月零售业联盟(BRC)同店零售销售(2301)

--日本7月银行放款余额、6月经常帐收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1545)

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利出席一场活动的问答环节(1725)

--石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会召开会议，讨论提高减产协议执行率问题(至8月8日)

主要企业财报：万豪国际集团、美国CBS公司

以下为8月4日下午5:00至8月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业报告强劲，为美联储进一步收紧政策扫清道路

美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力市场供应紧蹙的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布其开始缩减庞大资产负债的计划表扫清道路。美国劳工部公布，7月非农就业岗位增加20.9万个，增长覆盖经济的多个领域。6月非农就业岗位增幅被上修至23.1万个，前值为增长22.2万个。7月平均时薪上升9美分，或0.3%，为五个月来最大月增幅，6月增长0.2%。7月同比涨幅为2.5%，连续第四个月增长。

在数据公布后，美国公债价格下跌，美股道琼工业指数再创纪录最高收位。美元指数大幅上涨。[nL4S1KQ4JR]纽约联储将美第三季GDP增长年率预估上调至1.98%。亚特兰大联储现预计美国第三季GDP增长年率为3.7%。

--中国敦促朝鲜通过对话解决问题，称制裁并非唯一途径

中国外交部长王毅表示，联合国安理会针对朝鲜出台的新制裁决议是对朝鲜进行一系列导弹试射的正确回应，但在目前的“关键时刻”，对话对于解决这一复杂而敏感的问题至关重要。王毅指出，联合国决议呼吁重新开始谈判，强调说明有必要以外交与和平的手段避免紧张局势、以及防止危机升级。

联合国安全理事会周六一致通过，鉴于朝鲜7月进行的两次洲际弹道导弹试射，决定对该国实施新的制裁，可能使其每年30亿美元的出口收入锐减三分之一。

--中国央行发文要求明年下半年所有支付机构必须接入网联平台

据业内人士介绍，中国央行发文要求，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务，全部通过非银行支付机构网络支付清算平台（网联平台）处理。该平台由45家股东共同出资20亿元人民币，其中央行及直属机构持股18%，外管局旗下梧桐树投资持股10%，分列前两大股东。

分析人士指出，随着网联平台投入运行，过去第三方支付机构直连银行、依赖备付金利差的盈利模式将告终。

--丰田汽车拟买下马自达5%股权，并计划在美国合建新厂

丰田汽车称，计划买下马自达汽车7261.T的5%股权，属于两公司结盟的举措之一。结盟计划还包括二者在美国耗资16亿美元合建一座组装厂，并在电动汽车方面展开合作。在美国销售降温之际，设立新厂让投资者感到意外，但对美国总统特朗普来说是个好消息。

该厂选址尚未公开，年产能将达到30万辆汽车，雇佣约4,000名员工。该厂将于2021年开始运营。分析师称该计划不仅是出于政治考虑。结盟也是为了在电动汽车技术方面追赶竞争对手。根据周五的协议，丰田将获得马自达5%的股权，马自达获得丰田0.25%的股权。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五道指连续第八日创纪录最高收位，因摩根大通等银行股强劲上涨，此前发布的数据显示，美国7月就业岗位增幅超过预期。道琼工业指数收涨66.71点，或0.3%，至22,092.81点，创下纪录最高收位。标准普尔500指数收升4.67点，或0.19%，至2,476.83点；纳斯达克指数收高11.22点，或0.18%，至6,351.56点。本周，道指上涨1.2%，标普500指数升0.2%，纳指下跌0.4%。

--欧洲股市上涨，欧元下跌助力出口企业股价上涨，而投资者聚焦在一系列公司业绩，瑞士再保险盈利不及预期，拖累股价下跌。欧元区STOXX 600指数收高1%，所有板块都收涨，因欧元下跌，此前美国就业数据提振美元上涨。欧元区绩优股STOXX 50指数上扬1.2%。德股DAX指数和英股富时100指数分别上涨1.2%和0.5%。法股CAD指数收涨1.4%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币势将创下年内最大单日涨幅，此前美国7月就业报告强劲，且白宫国家经济委员会主任柯恩就下调美国公司税发表讲话。美元指数跳涨约1%，至一周高位93.774，可望录得四周内首周周线百分比上升。美元兑日圆盘中上涨最多0.9%，至一周高位111.04日圆。美元兑瑞郎触及逾六周来最高的0.9763瑞郎。欧元兑美元下挫超过1%，至四日低位1.1729美元。

债市:

--美国公债收益率攀升，之前公布的数据显示，美国7月就业岗位增幅超预期，且薪资增长也符合经济学家的预期。指标10年期公债价格跌10/32，收益率从周四尾盘的2.23%升至2.26%。五年和30年期公债收益率差扩阔至102个基点，就业数据公布后，一度收窄至不到100个基点，为7月11日以来最窄。

--欧洲指标公债收益率创下4月来最大单周跌幅，因对俄罗斯是否干预了2016年美国大选的调查，燃点对避险资产的需求。强于预期的美国就业报告在一定程度上缓解全球市场的不安，美元得到提振，美国和欧洲公债收益率上涨。周五尾盘，德国指标10年期德债收益率升1.5个基点，至0.47%，本周周线可望下跌7个基点，为4月来最大单周跌幅。德债以外，其他欧债收益率日内上涨2-3个基点。

油市:

--油价上涨，此前强劲的美国就业报告提振了能源需求增长的希望，但油价本周下跌，受累于石油输出国组织(OPEC)出口增加和美国产量居高不下。布兰特原油上涨0.41美元，或0.8%，收报每桶52.42美元，美国原油涨0.55美元，或1.1%，收报每桶49.58美元。本周，布兰特和美国原油近月合约均下跌不到1%。

金属市场:

--金价下跌1%，此前好于预期的美国就业数据提振美元，并可能为美联储今年第三次升息扫除障碍。现货金收报每盎司1,257.85美元，本周周线下跌0.9%。美国12月期金收低0.8%，报1,264.60美元。

--锌价收高，受助于中国钢价再次急升，且投资者因锌供应短缺仍看多锌价。伦敦金属交易所(LME)指标期锌收高0.7%，报每吨2,812美元。期铜收高0.3%，报每吨6,372美元。(完)