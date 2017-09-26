《路透早报》--9月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--新西兰9月NBNZ企业展望指数、活动指数(0100)

--德国8月进口物价(0600)

--法国9月企业景气指数(0645)

--意大利对非欧盟贸易收支8月初值(0800)

--英国8月UK Finance抵押贷款批准宗数(0830)

--香港8月进出口数据(0830)

--美国7月CaseShiller 20个城市经季调房价指数(1300)

--美国9月消费者信心指数、里奇蒙联储9月综合制造业指数、8月新屋销售年率(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行管委会委员暨斯洛伐克央行总裁马库赫举行新闻发布会(1100)

--全美商业经济协会(NABE)举行年会，克利夫兰联储总裁梅斯特主持题为“全球前景”的讨论(1330)，美联储主席叶伦将在午宴上发表演说(1550)

--美联储理事布雷纳德就“就业市场差距”在美联储理事会会议上发言(1430)

--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行第二届研究年会上就“好的退休金计划设计”发表讲话

--美国亚特兰大联储总裁总裁博斯蒂克就经济前景和货币政策发表演说(1630)

--第17届中国钢铁原材料国际研讨会(至28日)

以下为9月25日下午5:00至9月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜称美国已“宣战”，警告可能击落美国轰炸机

朝鲜外务相李勇浩周一表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。李勇浩称，特朗普周六发布的推文相当于宣战。特朗普在推文中称，如果李勇浩和朝鲜领导人金正恩将威胁付诸行动，那么他们“就时日不多了”。白宫发言人桑德斯周一否认美国已经宣战，称这样的认定“荒谬”。

--欧洲央行总裁德拉吉警告不要匆忙调整政策

欧洲央行总裁德拉吉表示，对欧元区通胀将回升至目标越发有信心，但仍需保持耐心，尤其是要确保经济复苏是可持续的。德拉吉特别指出，汇率波动是不确定性的源头之一，需密切关注，并表示，欧洲央行政策仍需保持“充分的”宽松度，因为在时机不成熟的情况下匆忙升息，可能导致之前的努力前功尽弃。“我们看到，中期通胀前景仍存在一定的不确定性，”德拉吉说，“特别是，近期的汇率波动是一种需要密切关注的不确定性来源。”

--美联储决策者对通胀前景看法存在分歧

美联储几天前才刚开完政策会议，然其内部有关美国通胀前景的争论即出现在公众视野。纽约联邦储备银行总裁杜德利称通胀疲软现象正在减轻，但芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯却暗示他担心情况并非如此。杜德利和埃文斯均认为美国经济基本面良好，也都表示支持未来缓慢升息。不过，虽然杜德利强化了美联储主席叶伦上周会议结束时的信心基调，即通胀势将回升至美联储的2%目标，但埃文斯的语气就不那么肯定了。埃文斯对收紧政策显得不那么着急，因为尽管就业增长强劲，但自2月以来的物价数据低迷。路透数据显示，期货交易员认为美联储在12月升息的可能性约为72%。

--日本首相安倍晋三宣布提前举行大选

日本首相安倍晋三周一宣布将在周四解散国会众议院并提前举行选举，寻求连任，继续对朝鲜采取强硬立场，并重新恢复社会保障体系的平衡。安倍料在下个月举行大选，以借助支持率改善和反对党阵营内乱之机连任。日本公明党代表山口那津男表示，他知道大选将在10月22日举行。安倍表示，提前选举的决定不会影响他领导的政府应对朝鲜威胁，他宣示若朝鲜未能中止导弹及核武发展，将会扩大对朝鲜施压。

--李克强希望美方公平对待中企赴美投资，放宽高科技产品对华出口

中国国务院总理李克强对来华访问的美国商务部长罗斯表示，愿同美方本着相互尊重合作共赢的精神，扩大贸易规模，通过对话协商妥善处理摩擦与分歧，希望美方对中国企业赴美投资给予公平待遇，放宽高科技产品对华出口。中央电视台援引李克强讲话并指出，中美双边关系健康稳定发展，符合两国自身利益，也是国际社会的普遍期待；中美互为最大贸易伙伴，两国经贸关系的主流是合作，共同利益远大于分歧。

罗斯则回应称，美方欢迎中方稳步加快对外开放步伐，愿意同中方加强对话，力争尽快促成更多合作成果，推动美中关系取得更大发展。他表示希望美国总统特朗普访华之旅将取得“一些非常好的成果”。

--独家：东芝称芯片业务出售遇拖延，因苹果不同意关键条款

两位参与交易的人士称，日本东芝周一向其主要银行表示，公司尚未签署180亿美元出售半导体业务的协议，因买家之一--苹果尚未同意协议中的关键条款。消息人士向路透称，协议签署日期由原定的次日推后，这迫使东芝周一向银行进行解释，并要求银行将6,800亿日圆9月30日到期的信贷额度展期。还不能确认东芝与苹果未达成一致的细节问题。苹果并未立即回复置评要求。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收低，科技股遭抛售打压纳斯达克指数，而朝鲜对美国发布的最新声明也令投资人紧张。标普科技指数下滑1.42%，为五周内表现最差的一天。道琼工业指数收跌53.50点，或0.24%，至22,296.09点；标准普尔500指数收低5.56点，或0.22%，至2,496.66点；纳斯达克指数下挫56.33点，或0.88%，至6,370.59点。

--欧洲股市微幅上涨，此前德国总理默克尔在大选中成功赢得第四个任期，但其保守派阵营的支持率大幅流失至极右翼政党。泛欧STOXX指数收涨0.2%，至约九周最高水准，德股DAX指数基本收平盘。英股富时100指数下跌0.13%，法股CAC-40指数下滑0.27%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，欧元受创，因德国大选结果和欧洲央行总裁德拉吉警告不要匆忙调整政策引发投资者不安。欧元兑日圆一度下跌逾1.1%，兑美元回落约1%。欧元兑日圆单日百分比跌幅为5月以来 最大，兑美元的跌幅为12月以来最大。欧元兑美元尾盘跌0.9%，报1.1846美元。美元兑日圆纽约尾盘跌0.35%，报111.61日圆。美元兑瑞郎回落0.25%，报0.9666瑞郎。

债市:

--美国公债收益率走低，因担忧美朝紧张局势，以及德国周日大选中，极右翼政党的支持率飙升，引发对美国公债的避险买盘。指标10年期公债收益率录得逾两周来最大单日跌幅，守在近期的交易区间内，市场等待本周财政部标售880亿美元中短期公债，以及美联储主席叶伦周二发表讲话。10年期公债收益率跌4个基点，报2.222%。

--南欧公债跑输，此前德国周日大选结果引发外界担忧德国将出现对欧元区更为强硬的立场。评级较低的西班牙、意大利和葡萄牙公债遭遇抛售，10年期公债收益率早盘全都上升3个基点。随着交易的展开，二线公债价格收复了失地，但全日仍跑输，较高评级的欧元区公债收益率下跌4-5个基点。意大利-德国10年期公债收益率之差触及三周最阔水平约170个基点。德国10年期公债收益率尾盘触及11日低位的0.395%，全日下跌6个基点。

油市:

--油价急升逾3%，布兰特原油触及逾两年最高水平，此前主要产油国称，全球市场正在恢复平衡，土耳其威胁切断从伊拉克库尔德地区至该国港口的输油管道。11月布兰特原油期货收高2.16美元，或3.8%，报每桶59.02美元，为2015年7月以来最高。美国原油收高1.56美元，或3%，报每桶52.22美元，为4月以来最高。美国原油和布兰特原油价差走阔至6.61美元，为2015年8月以来最阔。

金属市场:

--黄金价格上涨，逆转稍早的跌势，因地缘政治风险推动避险买盘。现货金收低1%报每盎司1,310.15美元，稍早下跌，因德国选举结果打压欧元。美国12月期金收高14美元，或1.08%，报每盎司1,311.50美元。现货银升13%，报17.18美元。

--锌价和镍价上涨，此前价格在上周末段大幅下挫；铜价持稳，但涨势受限，因对主要金属消费国--中国的需求前景持谨慎态度，且美元走高。伦敦三个月期锌收高2.1%，报每吨3,096美元。镍价收高1.5%，报每吨10,580美元。期铜收跌0.1%，报6,450美元。铝价收跌0.5%，报每吨2,148美元。(完)