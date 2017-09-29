《路透早报》--9月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲8月民间部门信贷、房屋信贷(0130)

--中国发布6月末外债数据

--香港公布8月份M3货币供应和8月底外汇基金总资产

--日本8月建筑订单、房屋开工(0500)

--德国8月实质零售销售(0600)

--英国9月Nationwide房价指数(0600)

--法国9月消费者物价调和指数(HICP)初值、8月生产者物价指数和消费者支出(0645)

--瑞士9月KOF领先成长指标(0700)

--德国9月就业数据(0800)

--英国8月消费者信贷、第二季GDP、企业投资和经常帐收支(0830)

--意大利9月HICP和CPI初值(0900)、8月生产者物价指数(PPI)(1000)

--欧元区9月HICP初值(0900)

--美国8月实质个人消费、PCE物价指数(1230)

--加拿大7月GDP、8月工业产品价格(1230)

--美国8月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1300)

--美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)

--美国9月密西根大学消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国社科院中国城市发展高峰论坛暨《城市蓝皮书No.10》发布会(0130)

--中国国新办发布会，请中央农村工作领导小组办公室主任韩俊等介绍十八大以来农业农村工作进展有关情况，并答记者问(0200)

--瑞典央行管理委员会会议(0800)

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen和Egil Matsen发表讲话(0825)

--IMF总裁拉加德在英国央行组织的会议上发表讲话(1030)

--欧洲央行执委努伊参加单一处理委员会会议中，有关银行业联盟的讨论(0730)。英国央行副总裁康利夫将发言(1200)

--美国费城联储总裁哈克在该行主办的活动上发表有关经济前景和金融科技的讲话(1500)

以下为9月28日下午5:00至9月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国白宫为新税改计划辩护，共和党准备推进立法

就在美国共和党议员准备推进税改的实际立法时，白宫周四出面奋力为新税改计划辩护，回应外界的批评。外界质疑新税法将帮助富人而损害较低阶层的利益。美国总统特朗普推出新税改计划并称之为“中产阶级的奇迹”一天之后，白宫国家经济委员会主任柯恩表示，他不能保证所有美国中产人士都能看到自己的税单金额下降。柯恩称，部分人士的税负可能不会降低，但坚称整个中产阶级将会受益。据独立分析师，特朗普对企业和个人的减税计划将使十年内联邦收入减少逾5万亿美元。

--美国第二季经济增长加速，但预计飓风拖累第三季成长

美国商务部公布，第二季度国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.1%，上月预估为增长3.0%，数据上修体现出库存投资增加。第二季经济增长略快于之前的预估，录得两年来最快增速，但受哈维和伊尔玛飓风影响，经济增长势头可能会在第三季放缓。

商务部还表示，8月商品贸易逆差下滑1.4%，至629亿美元。此外，劳工部公布截至9月23日该周初请失业金人数增加1.2万，经季节调整后为27.2万。数据公布后，美国较长期公债价格下滑，美元指数走软，美股表现不一。

--欧洲央行管委称应缩减资产购买规模，但保持货币政策宽松

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛周四称，欧洲央行应放缓资产购买步伐，但维持整体宽松的货币政策。维勒鲁瓦德加洛称，当前的经济和就业市场复苏无疑会促使通胀上升，但问题在于这个进程需要多长时间。他并称，欧洲央行必须“大幅”缩减资产购买规模，但保留必要时增加规模的选项。他认为，欧洲央行必须看到通胀持续上升后才能考虑升息。

--中国商务部要求朝鲜实体或个人在中国境内设立的企业应在120天内关闭

中国商务部和国家工商总局周四联合下发“关于执行联合国安理会第2375号决议关闭涉朝企业的公告”，要求朝鲜实体或个人在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业应自安理会决议通过之日起120天内关闭。商务部网站刊登公告全文并称，中国企业在境外与朝鲜实体或个人设立的合资合作企业亦应按照安理会决议要求予以关闭。不过，上述规定不适用于经安理会朝鲜制裁委员会逐案批准豁免的项目，尤其是非盈利的、非商业性公用事业基础设施项目。

美国国务院助理国务卿董云裳(Susan Thornton)周四表示，中国在实施制裁朝鲜措施方面取得进展，并敦促心怀疑虑的国会议员耐心等待中国的努力显现效果，不要匆忙出台新的制裁举措。

--中国外管局报告称当前市场主体对外直接投资趋向稳定有序，政策将保持稳定

中国国家外管局周四在“2017年上半年国际收支报告”的专栏中称，2017年上半年中国对外直接投资总量有所放缓，但对外投资的结构、质量得到进一步优化和提升。当前市场主体对外直接投资趋向稳定有序。中国跨境资本流动在双向波动中趋向稳定，国际收支风险总体可控，对外金融资产负债结构有所优化。专栏称，美联储收紧货币政策对新兴市场经济体的影响需持续关注。迄今为止，美联储货币政策正常化进程相对平稳，而且各国经济基本面仍是防范风险的关键。

--李克强称整合营改增期间过渡政策，解决金融业税收抵扣不足问题

中国国务院总理李克强昨日主持召开营改增座谈会称，要确保税负全面减轻，适当整合营改增试点期间临时出台的过渡性优惠政策，进一步健全增值税抵扣链条，完善小规模纳税人和简易计税等政策，逐步扩大一般计税方法适用范围，更好解决金融、建筑等行业和小微企业税收抵扣不足的问题。中国政府网周四刊登新闻稿援引他的讲话并称，要抓紧推进增值税制度后续改革。研究完善增值税标准税率，优化税率结构，适时将目前的税率进一步简并，抓紧研究制定进一步降低制造业增值税税负的办法。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘小涨，标普500指数创纪录收盘新高，因麦当劳和医保股股价走高，投资者仍寄望特朗普总统能够在税改方面取得进展。道琼工业指数收高40.49点，或0.18%，至22,381.20点；标准普尔500指数收高3.02点，或0.12%，至2,510.06点；纳斯达克指数微升0.19点，至6,453.45点。

--欧洲股市小幅收高，保持在十周高位附近，因美国总统特朗普减税计划带动的乐观情绪犹存，尽管投资人担心该计划实施可能有难度。泛欧STOXX 600指数收高0.1%，略高于昨日触及的两个月高位。英股富时指数收涨0.13%，德股DAX指数收升0.37%，法股CAC-40指数上涨0.22%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下滑，结束三日连升，因投资人在季末前对本周美元升势获利了结。美元指数跌0.23%，报93.143，该指数之前三日表现为九个月最强，本周仍升约1%。纽约尾盘，英镑兑美元升0.39%，报1.3436美元。加元兑美元上涨，受助于油价回稳，此前加元一度跌至四周低点。

债市:

--美国较短期公债和较长期公债收益率差走宽，此前美国公布税改计划，令人担忧美国联邦赤字和举债将加速增长。美国10年期公债收益率报2.309%，持平在周三的水准。路透数据显示，该收益率在周四稍早触及7月13日来最高2.359%，且交投在其200日移动均线以上，是8月1日以来首次。尾盘两年期公债收益率报1.455%，下跌2.7个基点，稍早触及2008年11月来最高的1.499%。两年期和10年期公债收益率差盘中走宽至87个基点，为8月23日来首见，尾盘报85个基点。

--德国公债收益率触及八周高位，在欧债收益率涨势中居前，因美国总统特朗普提出了30年来美国最大税改议案，且强劲数据加大美联储今年再度加息的可能。但午后德国公布的通胀数据低于预期，限制了公债收益率的升幅，不过多数公债收益率今日仍为上涨。指标10年期公债收益率一度大涨5个基点至0.518%，创八周来最高水准，尾盘回落至0.48%，当日升幅为2个基点。

油市:

--油价下滑，布兰特原油进一步从本周稍早触及逾两年高点回落，因伊拉克库尔德地区投票支持独立后，伊拉克北部的形势紧张，引发新的供应忧虑。美国原油收低0.58美元，或1.1%，报每桶51.56美元，此前触及五个月盘中最高52.86美元。布兰特原油收跌0.49美元，或0.9%，报每桶57.41美元。

金属市场:

--金价从六周低点反弹，因美元转跌，且出现空头回补。金价稍早承压，因美国提议的税改和强劲的经济数据为今年美国再度加息的提供了理据。现货金收升0.5%报每盎司1,286.91美元，稍早触及8月16日来最低的1,277.26美元。美国12月期金收高0.90美元，或0.07%，报每盎司1,288.70美元，盘中触及五周低点1,280.40美元。

--铜价和锌价上涨，因在近期下跌后投机客认为价格已值得买入，且对最大金属消费国中国经济平稳成长的希望提振市场人气。期铜收涨1.3%，报每吨6,522美元。铜价自9月5日触及峰值6,970美元后回落约7%，因多头结清头寸。期锌收涨1.4%，报3,147美元，受库存低等提振。期镍攀升2%，收报10,440美元。(完)