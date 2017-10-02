《路透早报》--10月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本央行第三季短观制造业景气判断指数 (1日2350)

--日本、韩国9月日经制造业采购经理人指数(PMI) (0030)

--瑞士8月零售销售(0715)

--瑞士9月制造业PMI(0730)

--意大利9月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国9月Markit制造业PMI (0750)

--德国9月Markit/BME制造业PMI (0755)

--欧元区9月Markit制造业PMI终值 (0800)

--意大利8月失业率 (0800)

--英国9月Markit/CIPS制造业PMI (0830)

--欧元区8月失业率 (0900)

--加拿大9月Markit经季调制造业PMI (1330)

--美国9月Markit制造业PMI终值 (1345)

--美国8月建筑支出(1400)

--美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数 (1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在“与美联储对话餐会”上参与问答环节(1800)

--挪威央行举办会议，主题为“大数据、机器学习与宏观经济”(至10月3日)

以下为9月29日下午5:00至10月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--加泰罗尼亚地区领导人在独立公投后表示，有可能脱离西班牙

西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特表示，有可能单方面宣布该地区脱离西班牙独立，此前警方使用警棍和橡皮子弹，意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚官员称，有超过800人在这场冲突中受伤。加泰罗尼亚当局并称90%的投票民众赞成脱离西班牙。普伊格蒙特的言论发表前，西班牙首相拉霍伊发表电视讲话，排除地方独立的可能性，指责分离主义分子企图“胁迫...整个国家”。他提出所有党派应坐下来，就加泰罗尼亚地区的未来进行谈判。

在暴力事件发生后，欧元兑美元在亚洲交易时段盘初下跌约0.0033美元，最低跌至1.1776，不过很快稳定在1.1801。但中国和澳洲市场逢假期休市，导致市场流动性非常稀薄。

--中国9月制造业PMI反弹至逾五年高位，中下游成本压力续增

中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，同日公布的财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位；分析人士认为，环保限产等利好大企业，或是偏重大企业的官方PMI优于财新的主要原因。

不过官方和财新制造业PMI的价格分项指数均大幅上升，显示中下游正在承受越来越大的成本压力，未来盈利改善、生产走强的持续性仍待观察。

--中国“延迟性”定向降准不改稳健货币政策取向，目的在支持实体经济

中国央行将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

中国央行周六决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。

--美国总统寻觅下一任美联储主席人选，

美国总统特朗普称为下一任美联储主席已经同四位可能人选会晤，预计在两三周内作决定。华尔街日报称，其中包括前联储理事瓦尔许。

--美国直接与朝鲜沟通寻求对话，但朝鲜没有表现出兴趣

美国称与朝鲜就其核武和导弹计划进行了直接沟通，但朝鲜没有表现出对话兴趣。蒂勒森表示，通信是直接进行的，他提到有两条或三条美国至平壤的通信线路是开通的。但他没有详细说明哪些美国人参与了接洽，接洽的频率，以及沟通到什么程度。

为了降低预期，美国国务院后来表示，没有迹象表明平壤有进行对话的兴趣。

--飓风哈维抑制美国8月消费者支出，通胀亦低迷

美国消费者支出8月几乎没有增长，可能是因飓风哈维给汽车销售带来压力；通胀年率则创近两年来最低，暗示美国第三季经济增长温和。

商务部公布，美国8月个人所得较前月增加0.2%，预估为增加0.2%。个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%。8月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%，为2015年11月以来最慢增速。[nZOS1I4G03]但数据基本没有影响对升息机率的预期，根据CME的FedWatch工具，金融市场消化的美联储12月升息可能性为71%，数据发布前为76%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘标普500和纳斯达克指数周五均创纪录新高，受助于科技股上涨。标普500和纳斯达克指数连续第三日创收盘纪录新高。9月，道指升2.1%，标普涨1.9%，纳斯达克涨1.05%，指标标普指数连续第六个月上涨。第三季，标普500指数升4%，道琼工业指数大涨4.9%，纳斯达克指数劲升5.8%。标普和道指连续第八个季度上涨，纳斯达克指数连续第五个季度上涨。

--欧洲股市收在三个月高位，本月表现为今年最佳，受助于欧元走软，但西班牙加泰罗尼亚地区危机的不确定性打压西班牙股市。泛欧STOXX 600指数和欧元区绩优股指数均收在三个月高位，分别涨0.5%和0.7%，在第二季下跌后第三季有所斩获。西班牙股指本月升0.8%，表现不及泛欧STOXX 600指数3.8%的升幅。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币基本持稳，今日公布的数据有好有坏。美元本周有望创年内最大周度涨幅，因通胀和美国升息的预期增强。美元指数纽约尾盘持平在93.02，本周上涨0.9%，为9月以来最大周度涨幅，本月攀升0.35%，自2月以来首月上涨。欧元兑美元上扬0.35%，报1.1824美元，稍早触三日高位。美元兑日圆小涨0.1%，报112.43日圆。

债市:

--美国公债收益率多数微升，因投资者考量美联储12月升息，以及美国政府实施税改和其它财政改革的机率。本月，美债收益率将录得去年11月以来的最大月度增幅，特朗普去年11月意外当选美国总统后全球市场遭抛售。整个第三季美债市场交投震荡，录得0.06%的回报率，今年迄今回报为2.31%。

--欧元区公债收益率(殖利率)普跌，投资者重新转向欧元区债券，此前出炉的欧元区9月通胀数据低于预期。在通胀数据公布后，德国10年期公债收益率大跌达3个基点，至0.45%，触及两日低点，脱离周四触及的高位0.518%。葡萄牙10年期公债收益率降至2015年12月来最低，大跌4个基点，报2.368%。意大利10年期公债收益率触及一周低点2.146%。

油市:

--油价收高，伊拉克库尔德地区地缘政治不稳定因素带动油价上涨，扶助布兰特原油期货价格录得2004年来最强第三季表现。布兰特原油收高0.13美元或0.2%，报每桶57.54美元，第三季劲升约20%，本周升1.2%，为连续第五周上涨，为去年6月来最长周度升势。美国原油收高0.11美元，报每桶51.67美元，本周升约2%，录得1月来最长周线升势，也创10年来最强第三季表现。

金属市场:

--金价下跌，因美国通胀和消费者支出数据略微转弱，并未损及12月升息的预期。现货金收报每盎司1,279.1美元。美国12月期金收跌3.90美元，或0.3%，报每盎司1,284.80美元。9月下跌2.8%，但本季上涨2.9%。钯金升0.8%，报每盎司936.20美元，本季涨11.3%，今年涨38%。铂金下跌1.1%，报每盎司909.74美元。现货银下跌0.6%，报每盎司16.73美元。

--期铜小跌，因美元走强，但本季期铜连升第五季，因预期全球最大金属消费国中国需求强劲。LME三个月期铜收跌0.6%，报每吨6,481美元，稍早触及9月13日以来最高6,581美元。LME三个月期铝下跌1.4%，报每吨2,102美元。(完)