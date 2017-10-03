《路透早报》--10月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港公布8月零售销售数字(0830)

--澳洲8月HIA新屋销售(0000)

--澳洲9月ANZ整体招聘广告(0030)

--日本9月消费者信心指数(0500)

--意大利第二季公共赤字与GDP之比(0800)

--英国9月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--欧元区8月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国9月汽车销量年率(1930)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行货币政策决定(0330)

--瑞典央行总裁英韦斯就经济发展与当前货币政策发表讲话(0930)

--美联储理事鲍威尔就“监管改革”发表演讲(1230)

--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话

以下为10月2日下午5:00至10月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--飓风后续影响提振美国制造业活动指数触及逾13年高位，建筑支出增加

美国9月制造业活动指标急升至13年半高位，因飓风哈维和伊尔玛给供应链造成的破坏性影响，导致工厂商品交割时间延长，并推高原材料价格。美国供应管理协会(ISM)公布，9月制造业指数为60.8，创2004年5月以来最高，预估为58。数据中的一些分项指标凸显出，经济的潜在势头强劲，工厂报告上月订单增长加速。就业分项指标触及2011年以来最高。数据公布后，美元兑一篮子货币走坚，美国公债价格基本持平，美股徘徊在纪录高位附近。

周一出炉的另一项数据显示，商务部报告称，8月建筑支出增加0.5%，因民间和公共项目支出增加，结束连续两个月下滑的势头。建筑支出按年增长2.5%。

--台湾半导体之父张忠谋宣布交棒，台积电明年6月采双首长制

全球晶圆代工龙头--台湾台积电董事长张忠谋宣布将于2018年6月退休，为市场投下震撼弹；他表示，此时并非台积电万里无云的时候，台积电随时都有挑战。他并说，明年6月退休后，不会在台积电担任任何的职务，届时该公司将于采双首长制；由刘德音任董事长，是公司最后决策把关者及最高代表；魏哲家则任总裁，并在董事会的未来工作方针(guideline)之下经营该公司且对董事会报告。

--加泰罗尼亚地区领导人呼吁国际社会出面调停

西班牙加泰罗尼亚地区分离派领导人呼吁国际社会出面调停该地区与中央政府之间的冲突，公投结果显示，支持独立的票数占压倒多数。这场公投被西班牙政府宣布为非法，并受到反脱离派的抵制。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特表示，本次投票的结果有效，必须得到执行。

西班牙司法部长Rafael Catala表示，如果加泰罗尼亚地区议会宣布独立，可能动用宪法赋予的权力暂停该地区的自治。根据西班牙宪法155条，中央政府可以暂停该地区的自治权力。

--美国达拉斯联储总裁：美联储将需“仔细研究”是否应在12月加息

柯普朗表示，美联储将需“仔细研究”是否应在12月加息，但在升息之前，无需等待通胀确实回到、甚或开始重返2%的目标。“我需要见到一些证据，让我认为周期性力道够强，未来通胀终将开始上升，即便我现在还看不到，”柯普朗说。柯普朗所设定的门槛与部份美联储官员不同，其中包括明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利。

卡什卡利当日稍早表示，导致目前的低通胀局面的是联储自己的政策行动，而非暂时性因素。联储应该等到通胀触及2%目标后再升息。

--美国赌城枪击案至少59死525伤，伊斯兰国宣称负责但美方认为无关

一名64岁的独狼枪手在拉斯维加斯的一个户外乡村音乐节上开枪，导致至少59人死亡，成为美国现代历史上死亡人数最多的枪击事件。枪手在曼德勒海湾大酒店的32层楼用数支机关枪向人群扫射，随后自杀。

警方查明枪手名为Stephen Paddock，住在内华达州Mesquite的一个退休社区。警方称，他们认为Paddock是独自行动，但还不清楚他的作案动机。伊斯兰国随后宣称对事件负责，但美国官员称并无相关证据证明其与枪击案有关。美国联邦调查局在拉斯维加斯的负责人Aaron Rouse告诉记者，“目前我们认为这与国际恐怖组织无关。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一为第四季开了个好头，三大股指均创纪录收盘新高，因数据直指美国经济的潜在势头强劲。道琼工业指数升152.51点，或0.68%，至22,557.60点；标准普尔500指数涨9.76点，或0.39%，至2,529.12点；纳斯达克指数上扬20.76点，或0.32%，至6,516.72点。

--欧洲股市触及三个月高位，但西班牙股市下挫，此前围绕该国加泰罗尼亚地区独立公投的暴力事件燃点政治担忧，令西班牙股市下跌，跑输其他主要股指。

泛欧STOXX 600指数在第四季开局上涨0.5%，受欧元下跌提振。但西班牙IBEX股指下跌1.21%。英股富时100指数收涨0.9%，德股DAX指数收升0.58%，法股CAC-40指数上扬0.39%。

汇市:

--美元兑欧元和日圆上涨，因投资者对美国经济感到乐观，且欧元因西班牙加泰罗尼亚地区独立公投引发暴力事件拖累下跌。纽约尾盘，美元兑欧元升0.57%，报1.1746美元，兑日圆升0.12%，报112.61日圆。

债市:

--美债收益率在震荡交投中上涨，因美股创纪录新高，美元走高，美国制造业和建筑支出数据乐观，支撑年底前再次升息预期。纽约尾盘，指标10年期美债收益率报2.333%，30年期美债收益率从2.858%升至2.864%。

--加泰罗尼亚公投导致西班牙金融市场动荡，该国债券收益率上扬。西班牙10年期公债收益率一度上涨10个基点至1.713%。西班牙10年期公债较可比德债利差扩至近四个月最宽。西班牙公债收益率大涨也推高意大利公债收益率，意大利10年期公债收益率升至两个半月最高的2.26%。

油市:

--油价下跌逾1美元，因美国钻探活动增加，石油输出国组织(OPEC)产量增长，令油价在上季录得2004年以来最佳第三季表现后升势停止。布兰特原油收跌0.67美元，或1.2%，报每桶56.12美元。美国原油收跌1.09美元，或2.1%，报每桶50.58美元。

金属市场:

--金价跌至近七周低点，因美国公债收益率攀升，推高美元，而周末西班牙加泰罗尼亚地区独立公投发生暴力冲突打压欧元。现货金收报每盎司1,270.72美元。美国12月期金收跌9美元，或0.7%，报每盎司1,275.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)锌价触及逾10年最高，因投机客押注中国治理环境污染可能打击产量，且有一方控制了LME仓库的大部分锌库存。LME三个月期锌触及2007年8月以来最高的每吨3,248美元，收盘时缩小涨幅，报3,236美元，升2.3%。期铜升0.2%，报每吨6,493美元。LME铝价收跌0.1%，报每吨2,101美元，盘中触及9月18日以来最低的2,082美元。(完)