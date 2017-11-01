《路透早报》--11月1日

[今日看点]

2017年10月29日，英国苏格兰，绚烂秋色。REUTERS/Russell Cheyne

经济数据(GMT时间)：

--10月财新中国制造业PMI(0145)

--韩国进出口贸易收支10月初值(0000)、10月日经/Markit制造业PMI(0030)

--日本10月日经制造业PMI(0030)、一周资本流动数据(2350)

--10月日经台湾制造业PMI

--英国10月Nationwide房价指数(0700)、10月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--瑞士10月制造业PMI(0830)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)、10月ADP民间就业岗位变动(1215)、Markit制造业PMI 10月终值(1345)、9月建筑支出(1400)、10月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)、联邦基金利率目标(1800)、10月汽车销量年率(1930)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)

--2017第六届金砖论坛中国年会于上海举行

--日本央行副总裁中曾宏参加东京第四届金融科技论坛(0500)

--英国央行副总裁康利夫和伍兹出席英国上议院欧盟金融事务下属委员会听证会(1015)

--瑞士央行委员Fritz Zurbrugg将就“贷款、债务及成长”发表谈话(1715)

--加拿大央行总裁波洛兹将出席银行、贸易和商务常务委员会会议。加拿大央行高级副总裁威尔金斯将陪同出席(2015)

重要企业财报：

--高通、雅诗兰黛、艾尔建、保德信金融集团、大都会保险、赛门铁克、高知特资讯技术、卡夫亨氏、西方石油、高乐氏、好事达等

以下为10月31日下午5:00至11月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国纽约市发生皮卡撞人事件，导致八人死亡

美国纽约市警方称，周二下午一辆皮卡在曼哈顿下城冲入自行车道，导致八人死亡另有多人受伤，之后驾车人被击中并拘捕。纽约市警察局发推文称，这辆皮卡冲撞骑车人和行人后，撞上另一辆车停下来，驾车人走出皮卡并挥动武器，警方之后称其持有的是仿真枪。驾车人被警方击中并拘捕。

两位匿名政府官员称，联邦政府将此事认定为恐怖袭击。

--美国10月消费者信心接近17年高位，第三季薪资增长加速

美国10月消费者信心急升至近17年高位，家庭对就业市场和企业状况充满信心，这可能支持消费者支出，并提振第四季经济成长。世界大型企业研究会公布，美国10月消费者信心指数增长5.3点，至125.9，为2000年12月以来最高。

周二出炉的其它报告显示，第三季薪资增长加速，8月房价继续上涨。国内基本面强劲，可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)继续保持在12月再次升息的节奏。这些数据进一步擦亮经济前景。

--中国经济核心问题仍是对债务过度依赖，需进行结构性改革--IMF

国际货币基金组织(IMF)驻中国副代表张龙梅表示，根据IMF对中国经济增长的评估，从外向型增长到经济再平衡，中国已经有所进展，而且已经转向更多由服务业主导的经济。但是中国经济未来的核心问题依然是对债务的过度依赖，未来还需进行结构性改革。

她并称，从逐渐升高的市场利率就可以看出，当前中国的监管措施正在收紧融资形势，而这导致了金融部门内部权益增速的放缓，对实体经济的信贷支持也轻微减慢，房地产市场也在收紧的政策下降温。

--英国加快就各种可能的退欧情境做准备，分手谈判也将提速

英国正在加快就脱离欧盟后“所有可能出现的情境”做准备，但双方目前都认为有希望很快就加紧退欧谈判达成一致。英国和欧盟谈判代表周二在布鲁塞尔会晤，同意在11月9-10日继续谈判。这种压力已促使英国政府加强其退欧准备，增聘数千名员工并支出数以百万计英镑，以确保即便未能就未来双方关系达成协议，海关和法律等各项系统也能在退欧伊始顺利运作。英国脱欧事务大臣戴维斯表示，即使出现英国和欧盟无法达成贸易协议这种低概率事件，他相信双方也将达成某种形式的基础协议。

--加拿大正处于经济周期关键节点，面临诸多不确定性--央行总裁

加拿大央行总裁波洛兹表示，加拿大正处在经济周期的“关键”节点，面临诸多重大的不确定性，并重申央行未来调整利率时将谨慎行事。

在2017年经济可望强劲增长过后，明年经济增长料减缓。波洛兹强调央行面临的主要不确定性来源，包括通胀疲软和薪资增长乏力，以及家庭负债偏高。

--企业业绩：

* 美国制药大厂辉瑞公布第三季获利增逾一倍，不过营收仍大体持平。

* 空中客车第三季营业利润下滑4%，降幅小于预期

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收高，亿滋国际和凯洛格等消费类公司发布业绩后股价跳升，科技股进一步走高，提振股市以上涨结束10月的交易。三大股指均录得2月以来最大月度涨幅。道琼工业指数收高28.5点，或0.12%，至23,377.24点；标准普尔500指数收高2.43点，或0.09%，至2,575.26点；纳斯达克指数收高28.71点，或0.43%，至6,727.67点。

--欧洲股市持于五个月高位，因第三季数据提振了对股市具有韧性的信心。10月欧股升幅达1.8%，为连续第二个月上涨。泛欧STOXX 600指数收升0.4%。西班牙股市IBEX指数录得5月以来的最大月度升幅，今日涨0.7%。英股富时指数收升0.07%，法股CAC-40指数收涨0.18%。

汇市:

--美元小涨，受稳健的美国数据支撑，且势将录得2月来最佳月度表现。美元兑一篮子主要货币盘初触及日高，之前美国和加拿大公布的数据显示，美国第三季薪资增长加速，而加拿大经济成长和通胀数据令人失望。日本央行一如普遍预期宣布维持货币政策不变，但小幅下调了本财年的通胀预期，之后美元兑日圆劲扬，纽约尾盘升0.45%，报113.68日圆。

债市:

--美债价格持稳，因投资者等待本周的诸多事件，市场参与人士预计公债价格可能因此会在本周余下时间里发生波动。周三，财政部将发布再融资计划，美联储将结束为期两日的政策会议，共和党议员可能会发布减税议案。指标10年期公债价格下跌1/32，收益率报2.37%，全日基本持平。五年期公债/30年期公债收益率差从周一的88.2个基点缩减至86.5个基点。

--意大利10年期公债收益率10月创下两年多来最大月线跌幅，此前意大利债信评级意外被上调，欧洲央行决定延长购债计划，且意大利通过了新的选举制度。大部分欧元区公债收益率持平。相比其它国家公债，意大利和西班牙公债收益率触及多个月新低，意大利指标10年期公债收益率下跌2个基点至10个月最低点1.82%，西班牙公债收益率跌至六周低位，报1.46%。

油市:

--油价再次收高，录得逾5%的月线涨幅，但分析师称，推动布兰特原油升至两年最高水准的利多人气，可能鼓励美国生产商出口更多原油。美国原油收涨0.23美元，或0.4%，报每桶54.38美元。

金属市场:

--金价走低，因美元盘中多数时间走强，且在本周多国央行举行会议、美国公布就业数据，以及总统特朗普宣布美联储主席提名前，贵金属投资者转趋谨慎。现货金收盘报每盎司1,271.2美元，上日收报每盎司1,275.86美元。美国12月期金收跌7.20美元，或0.6%，报每盎司1,270.50美元，本月跌1%。

--期铜下跌，从周五大跌2%中反弹的势头屈服于对本月升势过度的担忧。期铜本月曾升至7,000美元上方的三年高位。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%，报每吨6,839美元。LME三个月期镍收高5.3%，收报每吨12,295美元，在电子交易时段触及2015年6月来最高的12,455美元。

本周是LME周，预计市场交投清淡，因交易商、生产商和终端用户齐集伦敦出席该行业会议。(完)