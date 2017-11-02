《路透早报》--11月2日

[今日看点]

2017年9月22日，英国莱斯特，一名女子在公园晨跑。REUTERS/Darren Staples

经济数据(GMT时间)：

--日本一周资本流动数据(1日2350)、10月消费者信心指数(0500)、

--澳洲9月商品及服务贸易收支、9月建筑许可(0030)、10月AIG服务业指数(2230)

--瑞士第四季消费者信心指数(0645)、9月零售销售(0815)

--意大利10月Markit/ADACI制造业PMI(0845)

--法国Markit制造业PMI 10月终值(0850)

--德国Markit/BME制造业PMI 10月终值(0855)、10月就业数据(0900)

--欧元区Markit制造业PMI 10月终值(0900)

--英国10月Markit/CIPS建筑业PMI(0930)

--美国10月Challenger企业计划裁员人数(1130)、一周初请失业金人数(1230)、非农单位劳工成本第三季初值(1230)、10月ISM-纽约企业活动指数(1345)

--韩国9月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行发布利率决议、最新通胀报告及会议记录(1200)

--中国商务部召开11月第1次例行新闻发布会

--挪威央行发布2017金融稳定报告(0900)

--挪威央行副总裁Egil Matsen对挪威科技大学学生发表谈话(1115)

--美联储理事鲍威尔参加替代参考利率委员会(ARRC)圆桌会议(1230)

--纽约联储总裁杜德利在ARRC圆桌会议发表总结谈话(1615)

--亚特兰大联储总裁博斯蒂克出席公共政策分析和管理协会所举办的“政府统计扮演的关键角色”小组会议(2215)

重要企业财报：

--苹果、百胜集团、陶氏杜邦、伯克希尔哈撒韦、星巴克、信诺集团、美国国际集团、洲际交易所、切萨皮克能源、太平洋燃气电力、派克汉尼汾、摩托罗拉解决方案、福陆、爱迪生联合电气等

以下为11月1日下午5:00至11月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储维持利率不变，经济成长“稳健”使12月升息在望

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。决定公布前，投资者已基本排除了本周升息的可能性，将注意力主要放在明年2月叶伦任期结束后，谁将接任的问题上。

声明发布后，美国公债收益率和短期利率期货变动不大。根据CME Group的FedWatch程序，联邦基金利率期货走势显示，美联储在12月加息的机率高达约98%。美元兑一篮子主要货币缩减涨幅，美股标普500指数小幅收高。

--白宫周四将提名鲍威尔为下一任美联储主席--华尔街日报

华尔街日报报导援引消息人士称，白宫已经通知美联储理事鲍威尔，将提名其为下一任美联储主席。现年64岁的鲍威尔被认为是该职位的领先候选人，一位白宫消息人士周一曾向路透透露，鲍威尔可能是下一任美联储主席人选。

报导称，特朗普已经在周六前决定让鲍威尔接替叶伦，正式消息将于周四宣布。

--美国制造业活动指数从13年半高位回落，民间就业岗位大增

衡量美国制造业活动的指标10月从13年半高位回落，因飓风造成供应中断所带来的提振效应部分消退，但仍表明制造业形势好转。周三公布的其他数据显示，10月民间部门聘雇增加，表明上月就业增长反弹。

美国供应管理协会(ISM)表示，10月制造业指数为58.7，低于9月所创2004年5月以来高位60.8。另外， 民间就业服务机构ADP Employer Services表示，美国10月民营雇主新增235,000个就业岗位，为七个月来最高。商务部公布的报告显示，美国9月建筑支出上升0.3%，至1.22万亿美元，因公共建设支出跃升，抵消了民间项目连续第三个月下降。

--日本央行总裁候选人警告称，过早终结刺激措施有风险

哥伦比亚大学教授、日本央行总裁可能的候选人伊藤隆敏称，日本央行必须避免提前退出超宽松货币政策，因这可能损及日本经济，并给央行资产负债表造成巨大损失。伊藤隆敏表示，日本央行通过放缓购债，已在为最终退出刺激计划预作准备。但他也称，只要通胀率仍徘徊在低于1%的水平，日本央行料就不会退出刺激措施。这些言论表明，如果伊藤隆敏当选日本央行总裁，在货币政策方面可能会维持现状。

另外，日本首相安倍晋三表示，在央行下任总裁人选问题上还没有做出决定。现任总裁黑田东彦五年任期将于明年4月结束。

--OPEC可能在2018年全年维持当前的减产行动--消息人士

石油输出国组织(OPEC)海湾消息人士称，OPEC可能在2018年全年维持当前的减产行动，尽管明年存在供应中断的可能性。OPEC定于11月30日在维也纳总部召开下次会议。一名熟悉沙特石油政策想法的OPEC消息人士称，沙特和OPEC明年不太可能提高其他地方的产出，来抵补这些下滑，因OPEC希望继续把重点放在将经济合作暨发展组织(OECD)国家的石油库存水平降至五年均值。

--独家：中国华信能源计划成立自有银行，扩充贸易金融影响力

两名公司高管指出，中国华信能源计划明年初成立自有银行，这是中国华信在油气资产之外，壮大金融实力的最新行动。中国华信为民营企业，目前正在收购俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)的股份。

两名高管表示，由中国华信控股的银行预计明年初获得中国的监管批准，注册资本为50亿元人民币(7.55亿美元)，中国华信将成为全球少数拥有民营商业银行的能源企业之一。

--企业业绩：

* Facebook季度获利和营收均优于预期，因该公司进一步推进视频广告业务，俄罗斯如何利用其平台干扰2016年美国总统大选引发的争议，并未显露出对该公司造成财务损失的迹象。

* 汤森路透三季度净利升至3.48亿美元，重申全年营收指引

* 渣打获利升势亮丽，但难掩费用增加营收持平疲态

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标准普尔500指数周三微幅收高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持利率不变，且对美国经济表现的评估令人鼓舞。道琼工业指数收高57.77点，或0.25%，至23,435.01点；标准普尔500指数收高4.10点，或0.16%，至2,579.36点；纳斯达克指数收低11.14点，或0.17%，至6,716.53点。

--欧洲股市触及两年峰值，受强劲的企业业绩和全球股市创新高提振，但渣打集团大跌令银行股承压。泛欧STOXX 600指数收升0.4%，该指数连升第五日，10月升幅近2%。德股指数跳升1.8%，创纪录新高，并录得逾六个月来最大单日升幅。英股富时指数收低0.07%，法股CAC-40指数收涨0.2%。

汇市:

--美元走强，兑日圆触及近三个半月高位，因经济数据强劲，使投资者在美国宣布重大财政计划和美联储主席提名前看涨美元。美元兑日圆上扬0.5%，徘徊在7月中以来的最高位之下。美元兑瑞郎上扬0.6%，接近5月中以来最高。欧元兑美元跌至1.1615美元。新西兰元盘中一度上扬1.2%，触及一周高位，之前公布的数据显示，该国的失业率降至九年低位。

债市:

--美债收益率(殖利率)下跌，收益率曲线为2007年以来最平，此前美国财政部称，未来几个月保持债券标售规模稳定，尽管美联储计划减少所持债券。指标10年期美债收益率跌至2.37%，财政部宣布融资计划前为2.40%。五年期/30年期美债收益率曲线趋平至最低82.7个基点，为2007年底以来的最低水平。

--10年期德国公债与美国公债收益率之差扩大至接近4月以来最阔水准，之后美联储公布会议决定，强化了12月升息预期。决定公布前，投资者已基本排除了本周升息的可能性，将注意力主要放在美联储接任人选的问题上。

美国10年期公债较可比德债收益率差扩大至202个基点，接近上周触及的六个月高位204个基点。德国10年期公债收益率小涨至0.37%，多数欧元区高评级公债收益率亦微升1-2个基点。

油市:

--油价收跌，盘中走势反复，一度触及逾两年最高，但在美国政府公布的库存降幅小于行业报告后，油价回落。不过布兰特原油和美国原油仍接近2015年7月以来的最高水平。布兰特原油收跌0.45美元，或0.74%，报每桶60.49美元，美国原油收挫0.08美元，或0.15%，报每桶54.30美元。

金属市场:

--黄金上涨，因在美联储宣布暂时维持联邦基金利率目标区间不变后，交易商调整仓位。现货金收报每盎司1,274.01美元，上日收报1,271.2美元。美国12月期金收涨6.80美元，或0.5%，报1,277.30美元。

--镍价急升近6%至两年高位，因用于电动汽车的可充电锂离子电池制造商需求强劲的预期升温。伦敦金属交易所(LME)指标期镍收高4%，报每吨12,785美元，稍早升至2015年6月以来最高的13,030美元。期镍今年迄今已上涨约30%。

锌价收高0.4%，报每吨3,277美元，稍早触及2007年8月以来最高的3,326美元。供应短缺预期提振价格。期铜收高1.3%，报每吨6,930美元。(完)