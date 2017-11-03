《路透早报》--11月3日

[今日看点]

2017年8月16日，英国伦敦，早高峰时段伦敦桥上步履匆匆的上班族。REUTERS/Toby Melville

经济数据(GMT时间)：

--中国10月财新服务业PMI(0145)

--香港9月份零售销售数字

--10月日经香港PMI

--澳洲9月零售销售、第三季零售贸易(0030)

--英国10月Markit/CIPS服务业PMI(0930)

--美国10月非农就业岗位、9月国际贸易收支、商品贸易收支9月修正值(1230)、Markit综合PMI10月终值(1345)、9月工厂订单、10月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1400)

--加拿大10月就业岗位变动、9月贸易收支

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen及Egil Matsen对该行区域网络发表谈话(0800)

--挪威央行总裁奥尔森对卑尔根工商协会发表谈话(1030)

--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加住房与金融姐妹会(WHF)举办活动中的问答环节(1615)

--欧洲央行执委科尔在“经济论坛：全球金融周期--原因、结果和政策回应”小组讨论会上发言(2015)

重要企业财报：

--穆迪、世邦魏理仕、杜克能源、前进保险等

以下为11月2日下午5:00至11月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席

美国总统特朗普周四宣布，提名美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔出任下一届联储主席 ，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。鲍威尔在获得特朗普提名后简短地表示：“货币政策决策对美国家庭和社区至关重要，我强烈认同这项使命，将尽一切努力以客观和可获得的最佳证据来制定决策。”现在他的提名已呈交由共和党控制的参议院确认。金融市场对鲍威尔获得提名已有所预期，所以没有什么明显反应。

--美国众议院共和党公布税改议案，但获通过还需付出巨大努力

美国众议院共和党人周四公布了耽搁已久的税改议案，以兑现总统特朗普大幅减税的承诺，而特朗普能否取得首个重大立法胜利，还要看国会激烈角逐的结果。该议案长达429页，是美国自1980年代以来最大规模的税改，计划将公司税从35%降至20%，降低个人和家庭税率，并取消企业和个人享有的部分税务抵扣。这份几乎影响到每个美国企业和家庭的税改议案能否在国会获得通过，仍是个很大的未知数，一些商业团体迅速站出来表示反对。议案中的争议性条款将考验共和党人，他们虽然掌控国会参众两院，但尚未能帮助特朗普自1月上任以来取得任何重大立法胜利。

--英国央行逾10年来首次加息，但未来升息将进入慢车道

英国央行实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之际，未来进一步加息仅会是“渐进的”，导致英镑大幅下挫。英国央行货币政策委员会(MPC)的九名委员以7比2的投票结果，同意将利率从0.25%调高至0.5%。这是英国央行自2007年以来首次升息。

然而投资者更为关注英国央行对未来行动的审慎立场，导致英镑指数创下五个月来最大跌幅。英国五年期公债收益率(殖利率)则录得去年降息后第二日以来的最大单日跌幅。

--美国第三季非农生产率增速为三年来最快，失业金申请人数下降

美国第三季非农生产率增速为三年来最快，但趋势依然不温不火，暗示近期经济成长加快的局面不大可能持久。周四公布的其它数据显示，上周请领失业金人数降至近44年半低点，进一步证明劳动力市场在收紧，尽管9月飓风曾经带来干扰。

劳工部公布，第三季非农生产率环比年率初值为增长3.0%，高于分析师预期的2.4%，且创下2014年第三季以来的最快增速，也高于第二季修正后的上升1.5%。劳工部公布的另一份报告称，经季节调整后，10月28日止当周美国初请失业金人数减少5,000人至22.9万人，接近10月中旬触及的44年半低点22.3万人。

--外国投资法送审稿已上报，中国开放大门会越开越大--商务部

中国商务部发言人高峰表示，目前商务部已经将充分吸收社会各界相关建议的《外国投资法》的送审稿上报，将继续积极配合做好立法审议的相关工作；中国会以更加开放的心态，迎接全球化和贸易投资的自由化。

中国网直播援引他在商务部例行发布会称，随着中国居民收入的持续增长，扩大消费的基础不断稳固，预计今年第四季度消费市场将继续保持平稳较快的增长。

--企业业绩：

* 苹果预计，假期季度营收优于市场预期，扶助缓解投资者对iPhone X生产延迟和供应受限的担忧，iPhone X将从周五开始出货。苹果在盘后交易中上涨3.4%，触及历史新高。

* 百胜集团第三季营收增幅超越预期，受必胜客销售良好提振

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四涨跌互现，道琼工业指数攀升至纪录高位，而Facebook下跌，抑制了标普500指数和纳斯达克指数的表现，投资者评估美国总统特朗普和共和党人公布的期待已久的税改计划。

道琼工业指数收高81.25点，或0.35%，至23,516.26点；标准普尔500指数微涨0.49点，或0.02%，至2,579.85点；纳斯达克指数收低1.59点，或0.02%，至6,714.94点。

--欧洲股市走低，受医疗保健和科技股下跌拖累，瑞士信贷和丹麦丹斯克银行业绩胜预期，扶助限制跌幅。泛欧STOXX 600指数开盘触及近两年高位，日内呈下跌走势，收跌0.5%。英国富时100指数逆势上行，收涨0.9%。法股CAC-40指数收跌0.07%。德股DAX指数回落0.18%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币跌至一周最低水准，此前美国众议院共和党公布税改计划。美元在美国下午交易中收复部份失地，但仍然走低，且对总统特朗普提名美联储理事鲍威尔出任下任联储主席的消息反映冷淡。在鲍威尔讲话期间，美元兑日圆微幅上涨，美元指数也走坚，但最后回吐这些涨幅，日内仍然下跌。

美元指数跌至94.411，此为10月26日来最低，稍早美元指数上涨，几乎触及7月中来最高。欧元兑美元升至一周最高水准，升至1.1687美元。税改计划公布后，美元兑日圆也触及盘中低位，降至113.55日圆。美元兑英镑大涨。英镑兑美元录得6月来最大单日跌幅，此前英国央行逾十年来首次升息，但表示预计未来仅会缓慢升息。英镑兑欧元跌近2%，为2016年10月来最大单日跌幅。

债市:

--美债价格走高，在总统特朗普一如预期提名美联储理事鲍威尔出任下任联储主席后基本持平。指标10年期美债价格升7/32，收益率报2.35%，低于周三的2.38%，上周五曾触及2.48%。五年期/30年期美债收益率曲线趋平，收益率差收窄至最低82.1个基点，为2007年底以来的最低水平。

--欧元区政府公债收益率(殖利率)上涨，因英国央行十年来首次加息，且美联储亦按部就班料在年底升息。西班牙和法国的公债标售亦略微推高了欧债收益率。德国10年期公债收益率最多上涨3个基点，至0.4%，之后回落至0.38%，因投资者聚焦英国央行在会议上表现出来的谨慎态度。意大利10年期公债上涨1个基点，至1.81%，脱离周三触及的11个月低点1.79%。

油市:

--油价微升，在接近两年高位的水平持稳，因石油输出国组织(OPEC)牵头的限产行动令市场供应收紧，库存下降，市场前景仍然乐观。布兰特原油收高0.13美元，或0.2%，报每桶60.62美元。美国原油收高0.24美元，或0.4%，报每桶54.54美元，较6月触及的2017年低位升近30%。

金属市场:

--金价触及两周高位后缩减涨幅，此前众议院共和党发布了改革美国税务体系的议案。投资者也聚焦美联储新主席提名，可能会影响未来升息步伐。现货金收报每盎司1,275.61美元，上日收报1,274.01美元。美国12月期金收高0.80美元，或0.1%，报每盎司1,278.10美元。

--交易商对期镍，期锌和期铝锁定利润，上日这些基本金属触及数年高位，期镍录得逾三年来最大的两日涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标期镍收低1.4%，报每吨12,605美元，周三触及逾两年最高13,010美元。本周周线仍上升超过8%。期锌收跌0.6%，报每吨3,258美元，周三曾升至十年高位3,326美元。

LME期铜持平，报每吨6,929美元，周三上涨1.3%。(完)