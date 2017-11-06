《路透早报》--11月6日

[今日看点]

2017年10月5日，俄罗斯西伯利亚，叶尼塞河水面澄澈。REUTERS/Ilya Naymushin

经济数据(GMT时间)：

--中国三季度国际收支平衡表(初步数)

--澳洲10月ANZ整体招聘广告(0030)

--德国9月工业订单(0700)

--瑞士10月消费者物价指数(CPI)(0815)

--台湾10月外汇存底(0820)

--意大利、法国、德国、欧元区10月Markit服务业采购经理人指数(PMI)(0845-0900)

--欧元区11月Sentix投资者信心指数(0930)、9月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国10月就业趋势指数(1500)

--加拿大10月Ivey采购经理人指数(PMI)(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布9月20-21日政策会议记录(周一2350)

--日本央行总裁黑田东彦在一场企业领袖会议上发表演说(0100)

--纽约联储公布执行副总裁及市场部主管波特(Simon M. Potter)的演讲稿，他之前在欧洲央行闭门研讨会上以“货币市场、货币政策执行和央行资产负债表”为题发表演说(1030)

--欧洲央行执委莫尔许和欧洲央行管理委员会委员雅兹贝奇在一场银行会议上发言(1500)

--纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部的午餐会上发言(1700)

--欧元集团会议

--亚太经合组织(APEC)高级官员总结会议(至7日)

--西班牙央行总裁林德和意大利央行总裁维斯科在一场会议中发言

重要企业财报：

--西斯科(Sysco)、康德乐健康(Cardinal Health)等

以下为11月3日下午5:00至11月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普抵达日本开启12天访亚之行，就朝鲜问题发表强硬言论

美国总统特朗普周日抵达日本后就朝鲜(北韩)问题发表强硬言论，称美国及其盟友准备扞卫自由，独裁者不应该低估美国的决心。特朗普为期12天的亚洲之行拉开帷幕。在围绕朝鲜导弹和核试验的紧张局势加剧之际，他准备通过与日本首相安倍晋三的一系列会晤展现与日本一起对抗朝鲜的联合战线。

特朗普此前称多年来对亚洲贸易问题的处理“做得不好”；他将很快决定是否把朝鲜纳入支持恐怖主义国家的名单之中。特朗普表示，他计划在访亚期间与俄罗斯总统普京会晤。

--美国未见通胀攀升迹象，应暂停升息直至通胀回升--美联储官员

美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利周五称，目前未见通胀攀升迹象，美联储应暂停升息直至通胀回升。卡什卡利今年在利率决定委员会具有投票权，他再三表示，美联储应等到通胀达到2%目标后再继续升息。他预计新任美联储主席鲍威尔明年上任后，货币政策的制定方式不会发生任何重大变化。

--欧洲央行9月将开始更加明确地“缩减”刺激--管委诺沃特尼

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称，该行明年9月可能开始更加明确地“缩减”刺激计划，即便多年内可能都难以达到通胀目标。“2%或1.9%的目标可能无法在未来几年轻易达到，”诺沃特尼称。他同时指出，尽管失业水平最近下降，但“仍处于非常高的水平”。

--Sprint和T-Mobile叫停合并计画

美国第四大无线运营商Sprint和第三大无线运营商T-Mobile周六称，他们已取消合并谈判，这样一来Sprint要靠自己来实施改善计划。合并谈判原本旨在打造一家将与市场领导者相抗衡的更强大的美国无线运营企业。该决定标志着两公司最新的合并努力失败。

Sprint母公司软银和T-Mobile母公司德国电讯(Deutsche Telekom)看来不愿意剥离过多他们珍视的美国通讯资产。合并失败可能也有利于保持较低的无线通讯服务价格，因四家运营商一直在大幅打折以吸引客户。

--加拿大10月就业表现意外强劲，但9月贸易数据黯淡得多

加拿大10月就业岗位增幅高于预期，薪资也创18个月来最大涨幅。加拿大统计局周五公布，10月就业岗位净增加3.53万个，这完全归因于全职就业增加；不过失业率小升至6.3%，因求职队伍扩大。加元兑美元迅速跳涨至1.2728加元，或0.7857美元，高于数据公布前的1.2829加元，或0.7795美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，权重股苹果股价急升扶助推高三大股指，投资者评估喜忧参半的美国就业市场报告。三大股指均创最高收盘点位，本周标普500指数和道琼工业指数连续第八周上涨，纳斯达克指数连涨第六周。

道琼工业指数周五收高22.93点，或0.1%，至23,539.19点；标准普尔500指数收涨7.99点，或0.31%，至2,587.84点；纳斯达克指数收升49.49点，或0.74%，至6,764.44点。

--欧洲股市攀升，英国和德国股市创新高，但法国兴业银行和荷兰电信集团Altice下跌重压同类股票，限制了股指升幅。泛欧STOXX 600指数涨0.3%，连续第二周上涨；德国DAX指数创新高，今日涨0.3%。英股富时100指数继上日受英国逾10年来首次升息带动上涨后再升0.1%，创纪录新高。法股CAC-40指数终场涨0.14%。

汇市:

--美元全面上涨，此前发布的美国工厂订单和服务业数据好于预期，令美元逆转稍早因10月就业报告不及预期引发的跌势。美元指数升至10月27日来最高，迫近近四个月峰值。美元指数连续第三周周线上升，上周百分比涨幅为年内最大。10月为2月以来表现最好的一个月。

数字货币比特币周五再次急升，在卢森堡Bitstamp交易平台最高升至7,500美元。

债市:

--美国公债收益率变动不大，此前政府公布的10月就业报告显示，薪资增长停滞不前，令部分投资人担心低通胀持续，尽管近期飓风因素料令数据失真。

指标10年期美债价格升2/32，收益率报2.343%，数据公布后一度低见2.323%。两年期/10年期公债收益率差收窄至71.1个基点，为2007年底来最窄。

--意大利较西班牙公债利差触及逾一年来最窄水平，约为六周前的一半，因公债市场已经消化了欧元区政治风险。分析师相信，意大利选举法的变化降低了明年意大利选举中出现民粹主义胜利的机会，而西班牙断然终结加泰罗尼亚独立诉求，也赢得了债券市场投资者的认可。

意大利公债与可比德国公债收益率之差报142个基点，与可比西班牙公债收益率之差为30个基点，均创逾一年以来最窄水准。10年期德国公债收益率下跌至七周低位0.35%。其他欧元区公债收益率日内小幅下跌。

油市:

--油价上涨，美国原油创两年高位，此前公布的美国活跃钻机数据显示，美国钻探活动会有所节制。最新发布的钻机数据支撑了全球供应过剩局面在好转的观点。

美国原油收高1.10美元，或2%，报每桶55.64美元，为2015年7月以来最高。布兰特原油收高1.45美元，或2.4%，报每桶62.07美元。较6月触及的低位上涨了约38%。本周两大合约均升逾3%。

金属市场:

--金价跌至一周低位，因好于预期的美国工厂订单和服务业数据，超过乏善可陈的就业数据带来的影响，进而推高美元。现货金收跌0.48%，报每盎司1,269.46美元。盘中跌至10月27日以来最低的1,265.16美元。美国12月期金收跌0.7%，报1,269.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌价格下滑，因中国库存增加；而期铜也回软，之前受对电动车需求增加的预期带动大涨。LME期锌收低1.2%，报每吨3,219美元。期铜收低0.5%，报每吨6,895美元；昨日收盘变动不大，过去六周则大涨10%。(完)