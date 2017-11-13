《路透早报》--11月13日

[今日看点]

2017年11月7日，奥地利，西部村庄Tulfes迎来今年冬季第一场雪，银装素裹宛如童话世界。REUTERS/Dominic Ebenbichler

经济数据(GMT时间)：

--日本10月企业物价指数(CGPI)(周日2350)

--美国10月联邦预算(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧元金融周开幕会议发表演说(0900)

--美国费城联邦储备银行总裁哈克发表演说。主题为“联储资产负债表正常化”(0010)

--日本央行总裁黑田东彦发表演说

--欧盟外交事务委员会会议(0800)

--法国财长勒梅尔在一场有关英国退欧后欧洲金融监管前景的会议上致开幕词(1630)。

以下为11月10日下午5:00至11月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--APEC领导人同意特朗普观点，表示希望打击“不公平贸易”

亚太地区领导人在周六发表的声明中一致同意，要解决“不公平贸易行为”以及“扭曲市场的补贴”等问题，这份声明带有美国总统特朗普力图重塑全球贸易版图的印记。APEC的21个成员国本次发表的联合声明与去年的公报大相径庭。“我们将共同努力，使贸易更具包容性，支持改善市场准入机会，并解决不公平贸易行为问题，”声明写道，“我们急切呼吁取消扭曲市场的政府补贴以及其它由政府或相关实体所提供的支持。”这些言论呼应了特朗普在岘港讲话的主题。此外，声明中还提到了在广泛协定之外，缔结双边贸易协议的重要性，并呼吁世界贸易组织(WTO)作出改进。2016年的声明并没有批评WTO。不过，推动自由贸易和反保护主义这些提法仍写入了最终声明。

--TPP在美国缺席的情况下继续向前推进，将更名为CPTPP

官员周六表示，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的成员国就核心要素达成一致，将在美国缺席的情况下推进协定，此前加拿大在最后时刻的缺席重新激起对该协议前途的疑虑。相关协商是在越南度假胜地岘港举行亚太经合组织(APEC)峰会的间隙举行的。越南贸易部长Tran Tuan Anh表示，这份仍有待最后确定的协议，现在将被命名为跨太平洋伙伴关系全面及进步协定(CPTPP)。日本经济再生大臣茂木敏充称，他希望协议的推进将为唤回美国发挥作用。

--中韩两国领导人同意以稳妥方式和平解决朝鲜问题

韩国政府发言人Yoon Young-chan表示，中韩两国领导人周六举行高层会晤后一致同意，有必要以稳妥方式维持朝鲜半岛的安全形势，和平解决与朝鲜(北韩)有关的紧张局势。Yoon补充说，两国领导人还一致同意迅速恢复各个领域双边交流的正常化，重申了两国上月宣布的协议内容。Yoon还表示，两国同意韩国总统文在寅12月访问中国，双方举行新一轮高层会谈；同时文在寅邀请中国国家主席习近平在明年2月出席平昌冬奥会。中国国家媒体新华社报导，习近平对文在寅表示，中方鼓励韩方同朝方重启接触对话，恢复和解合作。

此外，日本首相安倍晋三周六在与中国国家主席习近平会晤后表示，双方一致同意将在朝鲜(北韩)问题上深化合作。

--澳洲央行认为短期内没有可能迫使其大幅升息的冲击因素

澳洲央行副总裁德贝尔周一称，澳洲央行深知如果大幅升息，债务负担沉重的家庭将举步维艰，不过近期内没有可能迫使央行这样升息的冲击因素。德贝尔表示，利率实质性上升的确会对家庭造成压力，但并未见到澳洲央行将被迫采取这类政策举措的理由。德贝尔称，有愈来愈多的迹象显示，澳洲在资源行业以外的企业投资正在回升，因服务和基建支出成长，及时对更广泛的经济构成支撑。

--阿里巴巴“双11”销售额1,682亿元，较上年增39%

中国最为盛大的网络购物节--“双11”周日凌晨落下帷幕，阿里巴巴宣布今年双11购物节全平台成交额超过1,682亿元人民币，较上年增39%，其中移动端成交占九成，上年为82%。双11购物节已不单是阿里巴巴一家的节日，京东、苏宁易购、小红书、网易考拉等国内一批电商平台一同参与这个年度最大的电商节。据京东方面披露，自11月1日启幕至11月11日24点，在京东平台上累计下单金额达1,271亿元，再创新纪录。

--韩国10月进口物价连续第12个月同比上升，英国9月工业生产月增率创今年以来最高

韩国央行周一公布的数据显示，10月以韩元计算的进口物价连续第12个月同比上升，升幅为6.8%，因全球油价上涨造成成品油成本飙升。10月以韩元计价的出口物价亦为连续第12个月上涨，较上年同期涨8%。

英国9月工业生产及制造业产出皆较上月劲升0.7%，双双创下去年12月以来最高增幅，也高于路透调查中所有分析师的预测值。商品贸易逆差亦有所改善，表现大致强劲。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘微幅下跌，因英特尔和苹果下跌，且在美国参众两院共和党公布差异较大的税改计划后，投资者担心下调公司税的承诺能否兑现。道琼工业指数收跌39.73点或0.17%，至23,422.21点；标准普尔500指数收挫2.32点或0.09%，至2,582.30点；纳斯达克指数收高0.89点或0.01%，至6,750.939点。

--欧洲股市创三个月来表现最差的一周，因企业获利增长放缓，且债市投资者的忧虑引发股市出现获利了结，欧股仍接近两年高位。STOXX 600指数跌0.4%，受累于工业股走弱。英股富时指数收跌0.68%，德股DAX指数收低0.42%，法股CAC-40指数下滑0.5%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，因投资者对美国税改提议中的部分内容实施时间可能推迟至2019年感到失望，令美元近期升势戛然而止。美元指数下跌0.08%报94.37，该指数周线下跌0.6%。美元兑日圆周线也下跌0.5%。英镑涨0.37%，报1.3197美元，因英国工业生产数据优于预期，且对英国退欧谈判取得进展的信心增强，支撑了英镑的表现。

债市:

--美国公债收益率攀升，收益率曲线变陡， 因在本周的标售后，交易商结清一些让收益率曲线趋平的头寸，并削减所持长债。10年期公债收益率盘中触及一周半峰值2.405%，两日前触及近三周低位2.304%。两年期公债收益率触及九年高位1.662%。

--欧元区公债连续第二天下跌，分析师及交易员指称，德债期货大跌、利率决策者的讲话、及大量公债供给料将入市皆为引发跌势的原因。德国10年期公债收益率两周来首次触及0.41%，全日升3个基点。其他欧债收益率日内也上涨1-4个基点。

油市:

--油价小跌，因对石油输出国组织(OPEC)和其他产油国将延长减产协议的预期，被美国开采商本周活跃钻机数增幅创6月来最大所抵消，后者暗示美国产出将继续增加。布兰特原油收低0.41美元或0.6%，报每桶63.52美元。美国原油收低0.43美元，报每桶56.74美元。

金属市场:

--金价转跌，因美债收益率上涨，但跌幅受限，因股市和美元受美国税改前景不确定性拖累走低。现货金收跌约0.7%报每盎司1,276.06美元。美国12月期金收跌13.30美元或1%，报每盎司1,274.20美元 ，周线涨0.4%。

--伦敦金属交易所(LME)期铝小涨，因市场对中国削减产能的规模持谨慎态度，导致投机资金流消退。三个月期铝在收盘时买盘报价涨0.6%，报每吨2,105.5美元，收盘时没有交易达成。三个月期铜涨0.4%，报每吨6,834美元。三个月期铅周线升近3%，为唯一录得周线升幅的基本金属。

(完)