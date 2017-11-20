《路透早报》--11月20日

[今日看点]

2017年11月18日，瑞士皮拉图斯山，峰顶附近的冰雕。REUTERS/Arnd Wiegmann

经济数据(GMT时间)：

--日本10月进出口和贸易收支(19日2350)

--德国10月生产者物价指数(PPI)(0700)

--台湾10月外销订单年增率(0800)、第三季经常帐和国际收支(0820)

--美国10月领先指标(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中东欧国家的中央银行人士出席一个经济会议(至11月21日)

--澳洲央行金融稳定主管Jonathan Kearns在一项中、澳地产开发商、投资者与金融业者活动中发表演说(0135)

--澳洲央行国内市场主管Marion Kohler在一项会议中发表演说(0345)

--瑞典央行常务理事会会议(0800)

--欧洲央行执委劳滕施莱格于一论坛活动中发表谈话(1215)

--欧洲央行总裁德拉吉对欧洲议会的经济委员会发表谈话(1400)

--英国央行副总裁拉姆斯登于国王学院就货币政策发表谈话(1830)

--欧盟总务委员会会议

--澳洲央行助理总裁布洛克参加一项与女性支付主题相关的座谈会(2230)

以下为11月17日下午5:00至11月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国10月房屋开工创一年高位，建筑许可亦增加

美国10月经季调房屋开工增长13.7%，年率升至129万户，为2016年10月以来最高，也是10年来第二高水准，因近期南部飓风造成的影响减退，且该地区社区开始进行洪灾后的重建工作，此外东北部和中西部地区开工强劲增长也带来提振。建筑许可增加5.9%，独栋建筑许可增加1.9%。

整体复苏势头可能缓解对楼市的担忧，加上之前的就业、制造业和零售销售数据，表明年末临近之际，经济增长动能强劲。数据公布后，PHLX房屋股指数在美股整体疲弱的情况下逆势上涨0.5%。美国较长期公债价格上扬，美元指数下跌。

--中国央行第三季度货币政策执行报告显示，将继续实施稳健中性的货币政策

中国央行周五晚间发布第三季度货币政策执行报告指出，继续实施稳健中性的货币政策 ，保持人民币汇率总体平稳。央行还指出，下一阶段，要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，实施好稳健中性的货币政策，并加强货币政策与其他相关政策协调配合，加快建设现代化经济体系，为供给侧结构性改革和高质量发展营造中性适度的货币金融环境。

--特朗普愿从参院税改版本中去掉废除强制医保要求--助手

美国白宫预算管理局局长马瓦尼表示，总统特朗普将不再坚持把废除奥巴马政府时期的强制医保规定，加入共和党提出的1980年代末以来规模最大的税改提案中。目前暂时还不知去掉废除所谓的个人强制保险规定是否能提高税改法案获得通过的希望。马瓦尼表示，这块内容现在已不是阻碍。

--东芝将发售新股筹资53亿美元，以消除退市风险

东芝表示，将通过发售新股筹资6,000亿日圆(53亿美元)。在这一重大举措的帮助下，陷入困境的东芝即使推迟出售晶片部门，也可能维持上市公司地位。东芝称董事会于周日开会，批准了通过向60家已签订协议的海外投资者发售新股，以筹资6,000亿日圆的计划。该公司表示，将把售股所得资金用于偿还破产业务部门的相关债务，同时计入亏损并冲销税款，从而令公司资产能够再次高于负债。

--德国执政联盟谈判破裂，自由民主党宣布退出德国在大选后寻求组建联合政府的四个政党周日谈判破裂。亲商业的自由民主党(FDP)退出谈判，以无法化解歧见为由退出谈判。这使得德国总理梅克尔在选后权力弱化的形势愈加不利。FDP做出这样的决定，意味着德国总理梅克尔要么寻求与绿党组建少数派政府，要么就得重新举行大选。

--中国10月70个大中城市房价指数连25个月同比上涨，一线房价环降

最新数据数据显示中国10月份房价总体稳定，10月房价指数同比连续第25个月上涨，涨幅则连续第11个月收窄，不过环比涨幅略有回升，其中一线城市房价多数环比续降。路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，今年10月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升5.4%，低于上月的6.3%。从环比看，10月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连涨30个月，9月环比涨幅为0.2%。

--南太平洋新喀里多尼亚附近发生7.3级地震--USGS

美国地质调查局(USGS)表示，南太平洋新喀里多尼亚附近周一发生7.3级地震。USGS称震级最初测定为7.2级，震中位于洛亚尔提群岛(Loyalty Islands)塔丁恩东北偏东42英里(68公里)，震源深度15.5英里(25公里)。

--独家：朝鲜称只要美韩军演继续就不会进行核武器谈判

朝鲜称，只要美韩军事演习继续，就不会与美国政府进行谈判。朝鲜还称，该国的核武器计划将继续下去，以此作为对抗美国核威胁的威慑力量。朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表韩泰松接受路透采访时称：“只要美国针对朝鲜的敌对政策继续，只要在我们家门口进行的战争游戏继续，那么就不会进行谈判”；同时表示，“我们已准备好”应对特朗普政府的新制裁。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五以下跌结束本周交易，三大指数股指小幅收低，因投资者权衡共和党税改计划的命运。道琼工业指数收跌100.12点，或0.43%，至23,358.24点；标准普尔500指数收挫6.79点，或0.26%，至2,578.85点；纳斯达克指数下跌10.50点，或0.15%，至6,782.79点。本周，道指下跌0.27%，标普500指数挫0.13%，纳斯达克指数上涨0.47%。

--欧洲股市收跌，且连续第二周周线下跌，受累于欧洲公司发布令人失望的财测和一系列券商下调公司评等。泛欧STOXX 600指数收跌0.3%，本周周线下跌1.3%，连跌第二周。该指数仍保持年内迄今逾6%的涨幅。

汇市:

--美元兑一篮子其他主要货币下跌，因美国公债收益率下滑，投资者仍怀疑美国共和党通过税改议案的努力是否能获得成功。上任一年来，特朗普政府的各项政策提案均在国会折戟沉沙。美元指数下跌0.31%，至93.645。本周周线下跌0.8%。欧元兑美元上涨0.23%，至1.1796美元。美元兑日圆跌0.82%。

债市:

--美债收益率下跌，跟随美股和德国10年期公债收益率回落走势；强劲的美国10月房屋开工数据发布后，收益率曲线继续趋平。两年期和10年期美债收益率差缩减至62.8个基点，为2007年11月以来最窄。同时，五年期和30年期美债收益率差缩至73.4个基点。

尾盘，10年期美债收益率从周四尾盘的2.361%下跌至2.350%。两年期美债收益率盘中攀升至九年高位的1.73%，尾盘报1.725%，周四为1.712%。美国30年期收益率跌至2.790%，周四为2.806%。

--德国公债收益率料将录得欧洲央行10月会议以来的最大周线跌幅，欧洲央行三周前的会议引发欧元区公债市场普遍大涨。继上周尾端遭遇沉重卖压后，投资者在本周重启对欧元区公债的买盘。因风险资产的抛卖和油价的下跌打压投资者对通胀的预期，令避险德债受到追捧。

德国10年期公债收益率下跌1个基点，约报0.365%，与其它欧元区公债走势一致。该收益率本周下跌了近6个基点，是自10月26日以来最大单周跌幅。

油市:

--油价在连跌五日后上涨超过2%，因一美国主要输油管道关闭和交易商预期石油输出国组织(OPEC)将延长减产协议。布兰特原油收升1.36美元，或2.22%，报每桶62.72美元。美国原油期货收涨1.41美元，或2.6%，报每桶56.55美元。但本周周线在六周内首次下跌，布兰特原油跌1.3%，美国原油下滑0.3%。

金属市场:

--金价跳升至一个月高位，因美国税改议案获国会通过进程的不确定性拖累美元走软。现货金收报每盎司1,294.33美元，今日稍早触及10月16日以来最高1,297美元。现货金本周上扬1.3%，为10月中以来最大周度涨幅。美国12月期金收涨1.4%，报每盎司1,296.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍和期铜领涨基本金属市场，受美元走软支撑，但镍铜本周均收低。指标三个月期铜收高0.6%，报每吨6,777美元，但本周下滑0.5%，期镍大涨1.8%，报每吨11,572美元，但本周大跌4.4%。(完)