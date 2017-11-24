《路透早报》--11月24日

[今日看点]

2017年10月30日，英国伦敦，一名等地铁的女子低头看报纸。 REUTERS/Kevin Coombs

经济数据(GMT时间)：

--日本11月日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--中国10月外汇市场交易概况数据

--台湾第三季经济成长率统计值(0800-0830)、10月M2年增率(0820)

--瑞士第三季工业订单(0815)

--德国11月Ifo企业景气判断指数(0900)

--意大利9月工业订单和工业销售(0900)

--英国10月UK FINANCE抵押贷款批准件数(0930)

--美国11月Markit制造业、服务业和综合PMI(1445)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委科尔在法国央行主办的会议上致开幕词，会议主题为“大数据时代经济和金融监管”(0800)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在一场活动上讲话(1030)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行主办的伯纳瑟奖颁奖活动上发表讲话(1230)

--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在法国央行题为“大数据时代经济和金融监管”会议上发表闭幕演说(1430)

--Eastern Partnership峰会

以下为11月23日下午5:00至11月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行决策者在保持购债措施开放性方面仍存分歧--会议记录

欧洲央行(ECB)会议记录显示，ECB政策制定者上个月基本上一致同意延长资产购买计划，但保持购债措施开放性的决定似乎引发了较为激烈的争论。会议记录显示，“在经济成长动能优于预期，风险下降及融资条件持续有利于实体经济的基础上，通胀路径预计会进一步迈向持续调整，(少数人)认为(设定)结束日期是非常合理的。”反对者则认为，即使市场没有预期明确的结束日期，其反应也会是有限的。

一些政策制定者认为ECB应停止把资产购买与通胀路径挂钩，而应该转向至整体的货币政策立场。这进一步显示政策制定者之间存在着不同意见，凸显出ECB管委会内部的分歧，暗示进一步延长资产购买计划将遭遇反对声音，哪怕是接下来的几年中通胀率达不到近2%的央行目标。

--欧元区11月综合PMI初值创下2011年4月以来最高

周四发布的调查报告显示，欧元区企业增速在接近年底之际飙升，这支持了欧洲央行上个月宣布削减货币刺激措施的决定。这项调查得出的数据甚至高于路透调查中最乐观的预测，表明增长基础广泛，制造业录得该指数纪录上第二佳月份。

11月欧元区IHS Markit综合采购经理人指数(PMI)初值跳升至57.5，是2011年4月以来最高，优于路透调查分析师预测的56.0，亦高于10月终值56.0。由于该数据巩固了对经济的乐观情绪，欧元区蓝筹股指数抹去早盘跌幅终场收高0.3%，欧元连续第三日上涨并突破一个关键技术阻力位。

--家庭支出推动英国第三季经济成长，企业更趋谨慎

官方数据显示，英国截至9月的三个月经济成长再次严重依赖温和的家庭支出，因企业静待英国退欧问题明朗化而对投资十分谨慎。

英国国家统计局公布，第三季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.4%，较上年同期增长1.5%，增幅均与路透调查预估和初值一致。第三季企业投资较前季增长0.2%，为2016年第四季以来最低季度增幅；企业投资较上年同期增长1.3%，为2016年第二季以来最低同比增幅。家庭支出增幅则创一年来最高。

--德国社民党面临压力，要求其与默克尔合作组建大联合政府德国社会民主党(SPD)承受的压力不断增大，外界要求其放弃反对与默克尔所在的保守党派组成新的“大联合政府”的立场。一些资深政要认为，该党有义务促进国家稳定。目前，要求SPD重新考虑其决定的压力与日俱增，该党面临选择，要么同意以不投反对票的方式支持保守党派领导的少数政府，要么参与重新组建执政联盟。SPD领导人会见总统后正在与党内高层商议。

--南非央行一如预期按兵不动，惠誉维持南非BB+评级不变

南非央行决定维持指标利率在6.75%不变，一如预期，指因汇价低迷令通胀面临的风险加大，评级可能会被下调以及政局不稳。

另外，惠誉维持南非本币和外币信用评级在BB+不变，仅比投资级低一个级距，展望为稳定。惠誉在声明中表示，“维持评级不变反映出，虽然一系列的情况发展预示财政前景转弱且债务加快上升，但非国大12月推选大会后可能推出财政整顿举措，或缓和这些不利的趋势。”

--其他重要经济数据：

* 韩国11月消费者信心指数急升至近七年高位

韩国央行公布，韩国11月消费者信心指数急升至112.3，为自2010年12月达到112.7以来的最高读数，因经济意外强劲增长，激发了消费者的乐观情绪。调查还显示，11月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，略低于10月。

* 新西兰10月贸易逆差收窄至8.71亿新西兰元新西兰统计局公布，新西兰10月贸易逆差从9月的11.56亿新西兰元收窄至8.71亿新西兰元(5.9994亿美元)。截至10月的年度贸易逆差为29.86亿新西兰元，9月为29.13亿新西兰元。

[市场摘要]:

美国金融市场周四因感恩节假期休市。

股市：

--泛欧STOXX 600指数周四收平盘，欧元区蓝筹股指数抹去早盘跌幅，收盘升0.3%，此前发布的区内企业调查结果巩固了对经济的乐观情绪。英国股市收盘持平，能源公司Centrica发布业绩后急挫。法股CAC指数收高0.5%，德股DAX指数微跌0.05%。

汇市:

--欧元连续第三日上涨，在一批欧洲企业调查数据直指该地区经济增长前景强劲后，欧元突破一个关键技术阻力位。欧元兑美元全日升0.2%，报1.1850美元，距离上周触及的一个月高位1.1862美元不远。欧元兑瑞郎和英镑也分别上涨。

周四的交易量低于平常，因日本金融市场适逢公共假日闭市，美国市场也因感恩节闭市。美元在周三录得五个月来最大单日跌幅后延续跌势，因投资者依据美联储最新会议记录减少对明年美国升息的押注。美元兑一篮子主要货币周四下跌0.1%，报93.15。

债市:

--南欧公债跑输，此前一轮良好的经济数据出炉，且欧洲央行公布的10月政策会议记录显示，部份政策制定者希望明确宣布资产购债计将在明年结束。意大利和德国10年期公债收益率差走寛至143个基点，较早盘触及的水准走宽3个基点，较本月触及的最窄水准走宽7个基点。

油市:

--美国原油在清淡交投中触及两年高位，因从加拿大到美国的主要输油管道Keystone关闭，燃料油库存下降直指市场不断收紧，尽管美国产油商的产量不断上升。布兰特原油收报63.55美元，较上日结算价高出0.23美元。

金属市场:

--金价持稳，前日大涨近1%后今日几乎持平，因美元受美国明年升息预期减弱拖累续跌。现货金收跌0.1%，报每盎司1,291美元。银价下跌0.5%，报每盎司17.1美元。铂金下跌0.6%，报每盎司933美元。

--伦敦期铜价格连升第五个交易日，多数其他工业金属也上涨，受助于美元下滑，但对最大金属消费国中国需求的担忧限制了升幅。今日成交清淡，日本市场因假期休市，美国周四为感恩节。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.1%，报每吨6,963美元，盘中触及11月7日来最高6,984美元。期镍收高0.7%，报每吨11,930美元。期锌收盘没有成交，买盘最后升0.3%，报3,237美元。期锡升0.1%，报19,420美元。(完)