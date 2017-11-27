《路透早报》--11月27日

[今日看点]

2017年11月3日，奥地利Mutterberg，美国滑板滑雪者Chris Corning在Stubai冰川训练滑雪。REUTERS/Leonhard Foeger

经济数据(GMT时间)：

--中国工业经济效益10月报告(0130)

--中国10月货物和服务贸易收支

--香港10月进出口

--瑞士第三季非农就业岗位(0815)

--意大利11月制造业企业信心指数、消费者信心指数(0900)

--美国10月新屋销售(1500)

--韩国12月央行制造业景气判断指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在威诺纳州立大学主办的一场活动上参加问答环节(2330)

--欧盟外交事务委员会会议

以下为11月24日下午5:00至11月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--埃及一清真寺遭枪袭死亡人数超300，凶手手舞伊斯兰国旗帜

官员周六表示，周五袭击埃及北部北西奈省一清真寺的持枪者挥舞伊斯兰国旗帜，通过门窗开火，杀害超过300名礼拜者，包括27名儿童。没有组织宣称对袭击负责，但埃及军队在当地与一个顽固的伊斯兰国分支进行对抗，这是伊斯兰国在伊拉克和叙利亚被美国支持部队击败后残留的分支之一。官方新闻机构埃及中东通讯社称，死亡人数已升至305人，包括27名儿童，另有128人受伤。

--欧盟警告特雷莎·梅，限期10天改善退欧提案

欧盟给英国首相特雷莎·梅设定了“绝对最终期限”，要求其在10天时间内改善退欧提案，否则无法在12月峰会上劝说欧盟领导人与英国启动贸易谈判。“我们需要在10天内看到英国在所有问题上取得进展，包括爱尔兰问题，”欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在布鲁塞尔与特雷莎·梅交谈了一个小时后发表推文称。特雷莎·梅将在12月4日会晤欧盟执委会主席贾克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，欧盟官员期望这是英国做出更大让步的最后期限。

--日本央行审议委员暗示有讨论微调收益率曲线控制政策的空间--报导

日本每日新闻报导，日本央行审议委员铃木人司称，有讨论微调央行收益率曲线控制(YCC)政策的空间，暗示该央行可能在通胀达到目标之前就上调利率。另外，铃木人司在接受日本时事新闻社采访时称，日本央行未来可能放慢上市交易基金(ETF)的购买速度，或改变购买方式。“一旦通胀率向2%靠近，就有讨论微调收益率曲线控制的空间，这样市场能逐步适应调整，”铃木人司称。

--标普下调南非本币债务评级至垃圾级

标普全球评级周五将南非的本币债务评级下调至“垃圾级”区域，原因是该国经济前景和公共财政进一步恶化，这推动南非兰特大跌。标普将南非的长期本币主权信用评级从BBB-下调至BB+，还将该国长期外币评级在垃圾级中进一步下调，从BB+下调至BB。标普将外币和本币信用评级的展望从负面上调至稳定。

--OPEC会议召开在即，俄罗斯准备支持延长减产协议

俄罗斯周五称，准备支持延长产油国减产协议，不过尚未表态应该延长多久。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，俄罗斯将在11月30日讨论延长全球协议的细节，但没有提到协议应该在明年3月之后再延长多久。石油输出国组织(OPEC)11月30日将在维也纳召开会议讨论政策。

--美国黑色星期五和感恩节网上销售额创下纪录高点

据零售分析公司的数据，美国黑色星期五和感恩节网上销售额创下纪录高点，消费者买入高折扣商品，在移动设备上购买更多商品，这对于重要的假日季而言是个良好的开端。Adobe Analytics周六公布，美国零售商在黑色星期五和感恩节的网上销售额达到创纪录的79亿美元，较上年同期增加17.9%。Adobe表示，网络星期一(Cyber Monday)料将录得66亿美元的网上销售额，这将创下美国有史以来销售额最大的网购日。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周五小幅收高，科技股领涨，推动标普500和纳斯达克指数创收盘新高；美国节日购物季开局强劲的迹象提振亚马逊等零售股。感恩节后的黑色星期五，占美国零售商全年销售多达40%的假日购物季开始。道琼工业指数收高31.81点或0.14%，至23,557.99点；标准普尔500指数收升5.34点或0.21%，至2,602.42点；纳斯达克指数收涨21.80点或0.32%，至6,889.16点。美股周五提前收市。

--欧洲股市收盘几无变动，受权重金融股上涨支撑，扶助泛欧STOXX 600指数结束两周连跌的势头。STOXX 600指数收盘下跌0.1%，但周线升0.7%。出口企业权值较重的德国DAX指数涨0.4%，摆脱欧元上涨带来的压力。英股富时指数收跌0.1%，法股CAC-40指数收涨0.2%。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至9月底以来最低，因投资者对欧元区经济复苏力道强劲感到乐观，对美元失去兴致。欧元兑美元升至9月25日以来最高，全日升0.65%，本周涨逾1%。这是欧元连续第三周周线上涨，也为7月以来最佳表现，连续第二周周线涨幅达到1%。欧元兑日圆升逾1%，报133.23日圆，为11月16日以来最高。美元指数跌至9月26日以来最低，报92.675。本周美元指数下跌近1%，为9月以来的最大周度跌幅。

债市:

--美国公债收益率上涨，但仍在过去一周半保持的窄幅交投区间内，投资人聚焦通胀前景。指标10年期公债价格跌6/32，收益率报2.34%。两年期/10年期公债收益率差报59个基点，略高于周二触及的2007年底来最窄的57个基点。交投迟滞，许多交易商在周四感恩节后仍在休假。

--欧元区政府公债收益率进一步摆脱最近所及低点，因欧洲央行10月会议的详细记录显示，利率决策者对于何时结束购债计划存在分歧。德国10年期公债收益率较本周低位上涨2个基点，报0.36%。低评级的南欧国家公债表现落后，收益率升2-4个基点。意大利和德国10年期公债利差为145个基点，较周四扩大5个基点，较本月最窄水准多出9个基点。

油市:

--美国原油价格触及逾两年高位，因加拿大向美国运送石油的Keystone输油管道继续关闭，预计将导致向美国一主要储油中心的供应下降。美国原油期货收涨0.93美元或1.6%，报每桶58.95美元。指标布兰特原油上涨0.31美元或0.49%，报每桶63.86美元。

金属市场:

--金价走低，因部分投资者在周末前锁定获利，且风险胃纳增强，但有关金价下周可能反弹的预期萦绕市场。现货金收报每盎司1,287.83美元。美国12月期金收跌4.90美元或0.4%，报每盎司1,287.30美元。

--伦敦铜价突破每吨7,000美元，升向一个月高位，受助于美元下跌和供应萎缩，但对主要消费国中国需求的担忧限制涨幅。伦敦金属交易所三个月期铜收高0.6%，报每吨7,002美元，盘中触及11月1日以来最高的7,015美元。(完)