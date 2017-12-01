《路透早报》--12月1日

[今日看点]

2017年11月30日，印尼巴厘岛阿贡火山喷出火山灰景观。REUTERS/Darren Whiteside

经济数据(GMT时间)：

--中国11月财新制造业采购经理人指数(PMI)(0145)

--日本第三季企业资本支出(30日2350)、11月日经制造业PMI(0030)

--韩国11月进出口与贸易收支初值(0000)、11月日经/Markit制造业PMI(0030)

--瑞士11月制造业PMI(0830)

--意大利11月Markit/ADACI制造业PMI(0845)、国内生产总值(GDP)第三季终值(0900)

--法国11月Markit制造业PMI(0850)

--德国11月Markit/BME制造业PMI(0855)

--欧元区11月Markit制造业PMI终值(0900)

--英国11月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--加拿大11月就业数据、第三季GDP(1330)、11月Markit制造业PMI(1430)

--美国11月Markit制造业PMI终值(1445)、10月建筑支出、11月供应管理协会(ISM)制造业指数(1500)、11月汽车销量年率(约2030)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第五次中法高级别经济财金对话11月30日至12月1日在北京举行

--美国联邦储备委员会(FED)主席叶伦会见第14届全国高校美联储挑战总决赛参赛队(1330)

--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表演说(1405)

--达拉斯联储总裁柯普朗参加跨境经济发展和创业研讨会的问答环节(1430)

--费城联储总裁哈克于费城联储政策论坛，就“包容性的经济增长” 发表谈话(1515)

--瑞典央行副总裁佛洛登在一项会议中讨论当前货币政策

以下为11月30日下午5:00至12月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国共和党参议员麦凯恩表态支持，提振参院版税改案过关希望

美国共和党在参议院强力推动的税改案周四获得一大动能，参议员麦凯恩表态将予以支持。共和党领袖们忙着在幕后周旋协商，力图确保足够的票数以通过税改法案。共和党7月没能成功废除奥巴马医保，麦凯恩就是其中的关键人物，他说这项税改案“远称不上完美，”但他表示，此议案将可提振经济，减轻所有美国人的税务负担。共和党控制的参议院预计将在周四对民主共和两党所提出的修正案进行“马拉松式投票”，局面可能冗长混乱，然后在晚间或周五稍早进行最终投票。

--美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定

美国正式通知世界贸易组织(WTO)，反对给予中国市场经济地位，坚持这一立场将使美国政府可以对中国产品征收高额反倾销关税。美国贸易代表办公室周四发表了简单的反对声明，之前美国商务部10月在中国铝箔倾销案中认定，中国未能满足市场经济的条件。

中国加入WTO已有16年，美国的声明是正式反对中国争取在WTO被认定为市场经济的努力。美国和欧盟均反对给予中国市场经济地位，因为中国政府在经济中发挥了重大的作用，包括大量发放补贴等。

--OPEC和俄罗斯同意延长减产协议至2018年底

石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的非OPEC产油国周四同意延长减产协议至2018年底，以解决全球供应过剩问题，同时暗示若市场过热，可能会提前结束减产。沙特能源部长法力赫向记者表示，OPEC及其盟友已同意将减产延长九个月直到2018年底，一如市场大多数人的预期。

法力赫表示，在全球即将进入冬季需求淡季之际，目前就讨论退出减产还为时尚早。他并称，OPEC将在6月召开下次例会时检视减产情况。

--欧盟与英国就脱欧分手费一事达成一致--资深欧盟官员

一位资深欧盟官员告诉路透，欧盟就分手费一事已经同英国达成一致，伦敦方面据此承诺在英国脱欧后负担一定比例的欧盟预算。有关英国提议的金额，最近几日已有一些报导。之后欧盟谈判代表在公开场合坚称，有关分手费协议的工作仍在继续，双方还力争在周一的重要会议之前就其它两项关键的分手条件取得一致。

“正式提议尚未提交，但已经达成非正式性一致，只要最后关头没有人出来全盘推翻，那就一切OK了，”这位官员说。没有立即联络到英国脱欧事务部门发言人对此事置评。

--美国10月消费者支出降温，通胀上升

美国10月消费者支出放缓，因飓风对汽车购买带来的提振减退，与此同时，基础物价压力持续上升暗示近期通胀趋缓的趋势可能已告一段落。此外，初请失业金人数连续第二周下降，预示就业市场状况进一步收紧，可能很快导致薪资增长加速，继续支撑消费者支出，同时推高通胀。该报告加强美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息的预期。

--中国铜企与国际矿企未谈妥加工费用，谈判可能拖入明年

据六名产业消息人士，中国铜冶炼商与国际矿企本周尚未就明年的加工精炼费用(TC/RC)达成一致，谈判可能拖入2018年，因双方在供应紧张与需求问题上争执不休。消息人士表示，加工精炼费用应该会分别低于今年的每吨92.50美元和每磅9.2美分。铜矿供应增长明年将会迟滞，而冶炼产能扩张，这将导致冶炼厂争夺原材料。

有关费用的谈判通常能在一年一度亚洲铜会议上达成协议，今年的亚洲铜会议本周正在进行，但由于双方意见分歧太大，预计谈判将会一直持续至2018年初。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市标普500指数周四收于纪录高位，道琼工业指数则首次突破24,000点关口，因投资者愈发相信，共和党推动的美国税改立法将取得成功。道琼工业指数收高331.67点，或1.39%，至24,272.35点；标准普尔500指数收涨21.51点，或0.82%，至2,647.58点；纳斯达克指数升49.63点，或0.73%，至6,873.97点。

--欧洲股市下跌，本月创6月来最大月度跌幅，因投资者在年内迄今大涨后锁定利润。泛欧STOXX 600指数下跌0.3%，11月月线下滑2.2%，欧元区蓝筹股指数下滑0.6%，月线下跌2.8%。年内迄今，STOXX 600指数上涨7%，德股DAX指数涨13%，接近纪录高位，意大利FTSE MIB指数攀升16%，英国富时100指数升幅较小，上涨2.7%。

汇市:

--美元兑欧元跌至四日低位，受月末调整的卖压拖累，但兑日圆反弹，因美债收益率在税改议案将获得通过的乐观预期推动下上涨。欧元兑美元走高0.42%，至1.1897美元，盘中最高升至1.1931美元。美元兑日圆升0.6%，至112.59日圆。美元指数下跌0.11%，报93.06。英镑走强，因预计英国就与北爱尔兰边界问题接近与欧盟达成协议。英镑涨0.86%，报1.3521美元。

债市:

--美国公债收益率大幅上升，与美股飙升走势一致，因有消息称，参议员麦凯恩已经表态支持参议院版本的税改议案，这可能降低议案在国会获得最终通过的难度。10年期公债收益率升至2.415%，稍早曾触及五周高点2.4 37%。周三尾盘报2.376%。两年期美债收益率触及九年高位1.798%，周三尾盘报1.762%。30年期美债收益率上扬，报2.833%，盘中触及两周高点2.869%。

--欧元区公债收益率普跌，葡萄牙公债收益率领跌，创逾两年半新低，因区内通胀数据不及预期，暗示欧洲央行只会循序渐进地撤走大规模刺激举措。葡萄牙10年期公债收益率跌7个基点，报1.87%，为2015年初以来最低。10年期意大利/德国公债收益率差一度收窄至138个基点，为三周最窄。10年期德债收益率日内下跌2个基点，报0.37%，较早盘触及的约0.41%的两周高位低4个基点。

油市:

--油价上涨，之前石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国同意将减产协议延长至2018年底。不过产油国暗示，如果市场过热，可能提早结束减产行动。布兰特原油期货收涨0.46美元，或0.7%，报每桶63.57美元。美国原油期货收升0.10美元，或0.2%，报每桶57.40美元。本月，布兰特原油上涨3.5%，美国原油升5.5%。

金属市场:

--黄金下滑1%，因股市人气高涨和美国经济增长数据强劲，削弱黄金作为避险资产的吸引力，不过黄金仍留守在12年来最窄月度区间内。现货金收报每盎司1,274.36美元，稍早触及11月14日来最低1,270.11美元，上日收报1,283.49美元。美国12月期金收低8.90美元，或0.7%，报1,273.20美元，本月月线上升0.2%。

--期铜收盘持稳，因中国制造业数据乐观。但11月下跌逾1%，受中国需求放缓忧虑拖累。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收于每吨6,762美元，基本持平于前日，但11月月线下跌1.2%。LME期镍收跌3.6%，报每吨11,110美元，为七周低位。LME期铝收跌1%，报每吨2,048美元，稍早触及三个半月低位的2,039美元。11月下跌5.2%，为去年5月以来的最大月度跌幅，但仍有望创2009年以来的最大年度涨幅。(完)