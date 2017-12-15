《路透早报》--12月15日

[今日看点]

2017年12月11日，英国北威尔士，白雪茫茫。REUTERS/Phil Noble

经济数据(GMT时间)：

--日本第四季央行短观景气判断指数(14日2350)

--韩国11月贸易收支修正值

--欧元区10月贸易收支(1000)

--美国12月纽约联邦储备银行制造业指数(1330)

--加拿大10月制造业销售(1330)

--美国11月工业生产(1415)

--美国10月整体资本流动数据(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澜沧江-湄公河合作第三次外长会举行

--第九次中英经济财金对话15-16日举行，国务院副总理马凯与英国财政大臣哈蒙德将共同主持对话

--英国财政大臣哈蒙德访问北京，15日与中国国务院总理李克强会面，16日与副总理马凯举行对话

--欧元峰会

--英国央行首席经济学家兼货币政策分析与统计执行理事霍尔丹出席一场国际货币银行与金融会议

--拉脱维亚央行总裁、欧洲央行管理委员会委员瑞姆塞维奇斯举行新闻发布会(1000)

--欧洲央行总裁德拉吉参加欧盟执委会会议

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五访问亚的斯亚贝巴，预计将发表讲话

--瑞典央行管理委员会会议(0900)

--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)

以下为12月14日下午5:00至12月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行总裁德拉吉无视批评意见，坚持向区内经济注资承诺

欧洲央行周四坚持原先的承诺，表明只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金，无视一些决策者的反对意见。欧洲央行同时上调直至2019年的各年欧元区经济成长预估，并略微上调通胀预估。目前认为2020年通胀率将为1.7%，接近略低于2%的目标水准。

欧洲央行并宣布维持利率于纪录低位不变，坚持明年的资产购买计划。消息人士表示，一些决策者要求央行暗示资产购买计划有可能发生变化，但这种呼声被轻松回绝。

--英国央行维持利率不变，指称无序退欧风险降低

英国央行维持利率在0.5%不变，并称上周英国退欧谈判取得突破，降低了英国无序退欧的风险，或可提振对经济的信心。该行称，国内经济数据显示英国经济可能在年底略有放缓，脱欧问题仍是未来一大不确定性。

英镑兑美元闻讯下跌，英国10年期公债收益率触及三个月低点，因市场认为英国央行不会加速其升息计划。

--美国零售销售与就业数据增强经济前景，奠定明年升息之路

美国11月零售销售增幅大于预期，因假日购物季开局良好；这表明美国经济保持强劲，可能为美联储明年进一步升息铺平道路。此外，数据显示上周美国初请失业金人数降至近44年半最低水平，亦提振经济前景。

11月零售销售较前月增长0.8%，路透调查预估增长0.3%。数据出炉后，美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格下跌，美股上扬。

--加拿大央行总裁称经济所需刺激将减少，提振明年一季度升息预期

加拿大央行总裁波洛兹在年底讲话中称，该行越来越相信，经济所需要的刺激将逐渐减少。此番言论推动加元上涨，且令该央行在2018年初再度升息的预期升温。

波洛兹称，经济在过去一年取得“巨大”进步后，目前正处在甜蜜点；初步迹象显示随着楼市荣景降温，出现了期待已久的向出口和企业投资增长的转换。

--中国央行今起上调SLF利率，隔夜、七天和一个月期均调升5个基点--消息

跟随美联储升息步伐，中国央行周四上午上调公开市场逆回购和MLF利率后，两位消息人士透露，央行并宣布周四起同时上调常备借贷便利(SLF)利率，隔夜、七天和一个月升幅均为5个基点(bp)，至3.35%、3.50%和3.85%，与逆回购和MLF利率动向保持一致。

从央行近期操作来看，SLF多针对地方法人金融机构，同时SLF利率被视作银行机构线上融资的价格上限。一银行交易员称，本次三个期限SLF利率“都是上调5基点。”

--美国迪士尼以524亿美元收购福克斯电影电视部门

华特迪士尼(Walt Disney)达成一笔交易，将以524亿美元的全股票方式从梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯影视集团手中买下电影、电视和国际业务，这将增强这家全球最大娱乐公司的实力，帮助其对抗不断成长的数字媒体业务Netflix和亚马逊。

迪士尼股价收高2.8%。福克斯股价收高6.5%，自出售资产传闻11月初开始浮现以来，股价上涨逾30%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周四收低，标普500指数录得一个月来最大单日跌幅，因投资者担心共和党税改议案遇到潜在障碍，抵销了强劲零售销售数据带来的乐观人气。尽管周三国会共和党人就最终的税改议案达成一致，但共和党参议员Marco Rubio和Mike Lee周四称，如果不改变儿童抵税政策，他们不会支持该议案。

道琼工业指数收跌76.77点或0.31%，至24,508.66点；标普500指数下跌10.84点或0.41%，至2,652.01点；纳斯达克指数收低19.27点或0.28%，至6,856.53点。标普500指数录得11月15日来最大单日百分比跌幅，较周二触及的纪录最高收位低不到0.5%。

--欧洲股市收盘下跌，表现落后于美股，因诸多央行会议未能给股市带来提振，尽管欧洲央行上调经济增长和通胀预估。STOXX 600指数收跌0.46%。德股DAX指数收跌0.44%，法股CAC-40指数回落0.78%，英国富时100指数收跌0.65%。

汇市:

--美元回吐稍早涨幅，之前有报导称，两位美国参议员要求修改税改议案，以决定是否支持该议案。美元指数日内持平在93.431，稍早升至93.759。

美元兑欧元稍早走强，之前欧洲央行上调欧元区经济成长和通胀预期，但坚持其先前作出的承诺，即只要 经济需要，就会提供支撑。

债市:

--美国较短期和较长期公债收益率差收窄，因美国11月零售销售数据意外强劲，支持了美联储将在明年3月升息以防经济过热的观点。五年和30年期公债收益率差触及57.4个基点，略高于12月初触及的2007年10月以来最窄57.3个基点。

10年期公债收益率报2.346%，与周三尾盘基本持平。两年期公债收益率攀升近3个基点至1.811%，仍低于周三触及的逾九年峰值1.852%。五年期公债收益率上扬近2个基点至2.128%，低于周三触及的六年半高位2.199%。

--欧元区公债收益率上涨，此前美国和欧洲发布的经济数据乐观，且欧洲央行上调经济增长预估，令债市处于守势。

西班牙和葡萄牙10年期公债与可比德国公债收益率差较前日缩窄约4个基点。今日多数时间内，大多数欧元区公债收益率走高，德国10年收益率最高升3个基点。

油市:

--油价上涨近1%，因一英国原油输送管道关闭继续支持油价，尽管一份数据预期明年上半年全球油市供应过剩。美国原油期货收高0.44美元或0.8%，报每桶57.04美元。布兰特原油期货结算价上涨1.4%或0.87美元，报每桶63.31美元。

金属市场:

--金价小幅下跌，从一周高位回落，因强劲的美国零售销售数据发布后美元反弹。现货金收盘跌至每盎司1,252.78美元，早盘曾触及一周高位1,259.11美元。美国2月期金收高8.50美元或0.7%，报每盎司1,257.10美元。钯金收高为每盎司1,033.00美元，盘中曾触及16年半高位，跳升2%至1,038美元。

--期铜触及近两周高位，受助于中国发布乐观制造业数据后对全球经济成长的预期，盖过了美元走强和中国公开市场利率上调带来的影响。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高1%，报每吨6,793美元，盘中触及12月4日以来最高的6,847美元。(完)