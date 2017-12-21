《路透早报》--12月21日

[今日看点]

2017年12月6日，瑞士洛桑，晨曦中飞翔的海鸥。REUTERS/Denis Balibouse

经济数据(GMT时间)：

--英国12月Gfk消费者信心指数(0001)

--瑞士11月贸易收支(0700)

--法国12月企业景气指数(0745)

--台湾11月M2年增率(0820)

--香港11月消费物价指数(CPI)(0830)

--英国11月公共部门净借款(PSNB)和收支短差(PSNCR)(0930)

--欧元区12月消费者信心指数初值(1500)

--美国第三季企业获利修正值(1330)

--美国第三季国内生产总值(GDP)终值和个人消费支出(PCE)物价指数(1330)

--美国一周请领失业金数据(1330)、11月全国活动指数(1330)、12月费城联储制造业指数(1330)

--加拿大11月消费者物价指数(CPI)和10月零售销售(1330)

--美国10月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部召开例行发布会，对外发布近期商务领域重点工作情况。(0200)

--西班牙加泰罗尼亚举行议会选举。

--2018中关村互联网金融论坛。

--日本央行公布货币政策决议。

--台湾央行公布第四季全体理监事会议利率结果(约0900)

以下为12月20日下午5:00至12月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国众议院最终通过税改议案，总统特朗普迎来首个重大立法胜利

美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。众议院以224比201票在两天内第二次通过税改议案，此前因为程序方面的原因不得不决定周三再次表决。参议院以51比48票在周三清晨通过了该议案。不确定议案何时会被签署。白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)表示，签署时间取决于该项立法触发自动削减支出一事能否豁免。若能够得到豁免，总统会在年底前签署。

--中央经济工作会议聚焦中国经济的提质增效，防控金融风险仍列首位

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。会议明确将继续实施积极的财政政策，稳健的货币政策要保持中性，这也延续了上年的政策基调，而稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。对于涉及民生，环保、改革等方面的工作也做了具体部署。

相较去年经济工作会议中提到的适度扩大总需求的表述，今年的重点更侧重于大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，旨为打造中国经济从大国到强国的升级版创造条件。

--欧盟颁布反倾销新规，将中国单列为市场严重扭曲经济体

欧盟周三出台了反倾销调查新规，并在一份报告中将中国单列为需要特别关注的国家，并陈述了认定国家干预导致中国经济存在严重市场扭曲的理由。在一份长达465页的报告中，欧盟执委会认定，中国政府对诸如土地或资本等资源的配置施加了决定性影响，对各种生产要素的价格造成了“非常重大的”影响。负责制定欧盟贸易政策的欧盟执委会表示，其编制的行业或经济领域的报告，旨在给想要提起申诉的欧盟生产商提供指引。在周三颁布新规时，欧盟执委会只编制了一份关于中国的报告。不过，执委会表示，接下来可能针对俄罗斯编写报告。

--美国成屋销售触11年高位，楼市供应仍紧缺

美国11月成屋销售增幅超过预期，创近11年来最高水平，这是楼市在今年几乎停止增长后重获动能的最新迹象。全美不动产协会(NAR)周三称，上月成屋销售急升5.6%，经季节调整后年率为581万户，这是2006年12月以来的最高水平，受哈维和伊尔玛飓风侵扰的南部地区楼市继续复苏。市场上可供出售的二手房数量减少7.2%，至167万户，这是1999年以来倒数第二低的月份，房屋库存已经连续30个月同比下降。尽管楼市明年料继续增长，但仍有人担心共和党的税改议案可能损及高端市场的销售情况。

--若脱欧顺利，英央行将不强求欧盟银行业者遵守高代价资本规定

英国央行寻求保护伦敦金融城作为全球金融中心的地位，表示在退欧后将不会强求欧盟银行业者遵守代价高昂的资本规定，但也对英国与欧盟间的谈判一旦失败的“后果”发出警告。该央行总裁卡尼指出，只要欧盟监管层与英国方面合作良好，那么在英国经营业务的欧盟银行业者在英国退欧后不会面对很大改变。“但我们保留所有选项。如果未能实现(合作)，这些机构就要面临一些后果，”他在英国央行公布该计划后不久对议员表示。

--路透专访：对改变减产协议进行讨论仍为时过早--沙特石油部长

沙特(沙乌地)阿拉伯能源部长法力赫表示，要对石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协定做出改变进行讨论，仍为时过早，因为即使目前北海福尔蒂斯油管暂停输油，市场在2018下半年之前也不太可能重新平衡。法力赫周三接受路透专访时表示，一旦市场恢复供需平衡，目前的减产协定才有可能逐步退场，不过降低库存仍需更多时日。

--复星国际牵头财团向朝日收购青岛啤酒H股，总代价66.17亿港元

中国大型民营企业--复星国际周三宣布，将联同其他买方向日本朝日集团买入约2.431亿股青岛啤酒股，总代价约66.17亿港元。复星国际的公告称，将予收购的青啤H股占其后者已发行H股的37.11%，及已发行股份总数的17.99%，每股收购价27.22港元，较当日按收盘价40港元折让近32%。复星国际表示，看好青啤的潜在增长，凭藉公司的全球资源促进其国内及国际市场发展，有望受益于国有企业改革步伐的加快。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘微幅下跌，此前受美国参众两院批准了倍受期待的税改议案带动创新高后升势暂歇。一些分析师表示，鉴于股市已经消化了税改议案获批，市场已经进入休整期。

道琼工业指数下跌28.10点，或0.11%，至24,726.65点；标准普尔500指数挫2.22点，或0.08%，至2,679.25点；纳斯达克指数下跌2.892点，或0.04%，至6,960.96点。

--欧洲股市下跌，延续了昨日的跌势，因外汇走势主导股市。欧元兑美元上涨，打击了欧元区指标股指。欧元区绩优股股指下跌0.7%，欧元区公司主要指数下跌0.8%。出口股权重较大的德国DAX指数下跌1.11%。英股富时100指数收跌0.25%。法股CAC-40指数跌0.56%。

汇市:

--美元兑除日圆和瑞郎外的多数货币回落，考虑到投资者已经消化了几乎可以确定特朗普总统会将全面税改议案签署成立法的因素，美元的潜在上升空间有限。

纽约尾盘，美元指数下跌0.1%，至93.309。欧元兑美元升0.3%，至1.1879 美元。美元兑英镑、澳元、加拿大元和新西兰元也下跌。不过，美元兑日圆升至一周高位，纽约尾盘报113.39日圆，上涨0.5%。

债市:

--美国指标公债收益率升至九个月高位，因投资人乐观预期美国税改将有助于提振经济成长，且经济数据改善。

指标10年期公债跌8/32，收益率报2.480%，周二尾盘报2.463%，稍早该收益率升至3月21日来最高的2.497%。两年期/10年期公债收益率差也一度扩阔至63个基点，为11月30日来最高，因经济成长乐观情绪和部分交易商出脱押注收益率曲线进一步趋平的仓位，令较长期公债表现逊色。

--欧债连续第二日遭到大举抛售，因美国大规模税改立法接近完成，对美国公债收益率带来上行压力。

多数欧债收益率升3-5个基点。10年期德债收益率和30年期德债收益率均触及约一个月高点，10年期意大利公债收益率升6个基点，至两个月高位1.97%。

油市:

--油价上涨，受助于美国原油库存降幅大于预期，且北海福尔蒂斯油管系统仍然关闭。

美国原油期货收涨0.53美元，报每桶58.09美元。布兰特原油收涨0.76美元，报每桶64.56美元。

金属市场:

--金价连续第四日上涨，升至两周高位 ，因美国数据显示，房屋销售稳固，但抵押贷款申请件数下降，将美元推至两周低位。但金价涨幅受限，因美债收益率升至九个月高位。

现货金上升0.37%，报每盎司1,265.59美元，盘中升至12月6日以来最高的1,267.81美元。美国期金收高0.4%，报1,269.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及两个月高位，因美元下跌，且由于美国税改接近完成，中国经济仍稳健，投资人仍对全球经济成长前景感到乐观。

三个月期铜收高1.5%，报每吨7,045美元，攻克重要心理关口7,000美元，触及10月中来最高的7,070.50美元。三个月期铝收高1.1%，至11月底来最高的2,122美元。期镍大涨2.3%，报每吨12,030美元，为11月中来最高。(完)