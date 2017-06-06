《路透早报》--6月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月加班工资(0000)

--台湾5月消费者物价指数(CPI)(0030)

--澳洲第一季经常帐赤字(0130)、5月AIG建筑业指数(2330)

--欧元区6月Sentix投资者信心指数(0830)、4月零售销售(0900)

--美国4月JOLTS职位空缺数(1400)

--加拿大5月Ivey采购经理人指数(PMI)(1400)

--新西兰第一季制造业销售(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行货币政策会议(0430)

--西班牙央行总裁林德发表演说

以下为6月5日下午5:00至6月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月服务业扩张放缓，4月工厂订单五个月来首次下降

美国5月服务业活动放缓，新订单大幅减少；但服务业就业指标跳增至近两年高位，表明尽管上月就业岗位增长放缓，劳动力市场强势依旧。

周一公布的其它数据显示，4月工厂订单五个月来首次下降，首季非农生产率环比年率被上修至持平。数据公布后，美股上扬，美元指数小涨，美债价格回落。

* ISM-5月非制造业指数降至56.9，4月为57.5

* 4月工厂订单较上月下滑0.2%，同预估一致

* 5月Markit服务业PMI终值为53.6，创2月以来最高

* 第一季非农生产率环比年率修正后为持平，初值为降0.6%

--美国商务部长将美墨糖贸易谈判最后期限延长24小时

美国商务部长罗斯周一将美国-墨西哥糖贸易谈判的最后期限延长24小时；两名消息人士称，两国政府达成临时协议后，美国制糖业又提出了新的要求。罗斯称，需要更多时间来完成协议的“最终技术性磋商”。两国在华盛顿达成协议后，将结束一年来围绕墨西哥糖出口的争论。

--特朗普提议将空中交通管制私有化

美国总统特朗普周一提列一项计划，拟将美国空中交通管制系统私有化，以提高其现代化程度并削减航空成本；但他的提议立即招致民主党人士的批评，他们称此举将把这项关键资产的掌控权转移至特殊利益团体及大型航空公司。特朗普拟自美国联邦航空管理局手中剥离空中交投管制职能，这一提议是白宫基建计划的一部分。

--苹果推出扬声器HomePod，语音助理Siri将走进家中客厅

苹果周一发布声控扬声器“HomePod”，能推荐音乐，还可以调节室内温度，向亚马逊(AMZN.O)的Alexa功能和Echo发起挑战。这是苹果两年多来首度跨入全新的领域，公司寻求弥补iPhone销售下降，并以新的方式吸引消费者更多的使用其应用(APP)和服务。

预计苹果本周将宣布让Siri语音助理与更多种应用结合的计划，但外界预料其初期改变可能只是增加一小部分的功能。苹果股价收低1%至153.93美元，和上个月创下的纪录高位相去不远。

--英国消费者5月持续收紧信用卡支出，因通胀上升的压力愈发明显

英国5月BRC零售支出较上年同期仅增长0.2%，4月为大增6.3%。扣除新开店销售，5月BRC同店零售销售较上年同期下降0.4%，基本符合路透调查分析师的预估。在距离大选仅剩两天时公布的新数据显示，英国消费者上月持续收紧信用卡支出，因其愈发感受到通胀上升带来的压力。

--澳洲警方将墨尔本袭击定性为“恐怖行动”

澳洲警方周一在经过长达一个多小时的对峙后射杀了一名枪手，称此人在墨尔本一栋公寓大楼内劫持了一名女性人质，并将该案定性为“恐怖行动”。此前伊斯兰国宣布对此事负责，枪手为其成员。伊斯兰国通过其新闻机构Amaq表示，发动此次袭击是因为澳洲参与了以美国为首的针对该激进组织的联合行动。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一小跌，能源股和金融股走强部分抵消苹果下挫的影响。能源股和金融股都是今年以来表现最差的板块。

道琼工业指数收低22.25点，或0.1%，至21,184.04点；标准普尔500指数收跌2.97点，或0.12%，至2,436.10点；纳斯达克指数收低10.11点，或0.16%，至6,295.68点。

--欧洲股市小跌，能源股下滑，且投资人担心西班牙宝培拉银行(Banco Popular)可能被逐渐关闭，该股领跌银行股。

泛欧STOXX 600指数收低0.13%，德国等因公共假期休市，整体市场活动减少。英股富时100指数收低0.29%，法股CAC指数收低0.66%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币持稳，从上周五触及的近七个月低点回升，因投资人将焦点转向本周即将举行的欧洲央行会议和英国议会选举。美元指数升0.1%，报96.809。

欧元兑美元尾盘跌0.24%，报1.1253美元；英镑兑美元升0.21%，报1.2909美元。墨西哥披索兑美元升至七个月最高，此前执政的墨西哥革命制度党(PRI)在一关键州选举中击败了左翼竞争对手。

债市:

--美国公债价格下跌，交投清淡，投资者对上周五的涨幅了结获利。在英国大选和欧洲央行政策会议举行前，投资者也降低公债仓位。

纽约尾盘，美国10年期公债下跌4/32，收益率报2.173%，周五尾盘报2.159%。美国30年期公债下滑10/32，收益率从周五的2.812%上升至2.828%。

--德国指标公债收益率小涨，但仍离一个月低点不远，债市投资者相信，欧洲央行本周仅会朝着退出其非常规刺激措施迈出微微一小步。

德国10年期公债收益率上升2个基点至0.29%，接近上周触及的一个月低点。短期德债收益率仍陷于负值。德国以外的欧元区国家10年债收益率上涨1-2个基点。由于许多国家适逢公众假期，交投偏淡。

油市:

--油价下挫近1%，因投资人担心全球原油出口大国沙特及其他阿拉伯国家宣布与卡塔尔断交，可能影响全球减产协议的执行。沙特、阿联酋、埃及和巴林周一与卡塔尔断交，指责该国支持极端主义，并破坏地区稳定。

消息一度带动布兰特原油期货大涨1.6%，因地缘政治担忧波及市场。但8月布兰特原油期货终场收低0.48美元或0.96%，报每桶49.47美元。美国原油期货收低0.26美元或0.55%，报每桶47.40美元。

金属市场:

--金价在触及六周高位后持稳，因令人失望的美国就业数据，降低了美国快速升息的可能性，但可能不会改变美联储本月会议上升息的前景。

现货金持稳，收在每盎司1,279.45美元，盘中一度触及4月21日以来最高1,283.27美元。美国期金上扬0.2%，收报每盎司1,282.70美元。

现货钯金盘中触及2014年9月以来最高849.40美元。现货银触及4月26日以来最高17.64美元。

--期铜下跌，延续上个月的跌势，因美元反弹和投资者关注上海铜库存增加。期锌亦回落，因钢市重拾跌势。

伦敦金属交易所三个月期铜收低0.7%，报每吨5,628美元。期锌收跌1.7%，报每吨2,485美元，稍早触及5月中来最低水准。(完)