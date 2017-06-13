《路透早报》--6月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第二季大型制造业景气判断指数(12日2350)

--澳洲5月NAB企业现况指数/信心指数(0130)

--韩国4月L货供额(0300)

--法国第一季非农就业岗位修正值(0530)

--德国5月趸售(批发)物价指数(0600)

--英国5月消费者物价指数(CPI)/生产者物价指数(PPI)(0830)

--德国6月ZEW经济景气判断指数(0900)

--全美独立企业联盟(NFIB)5月小型企业信心指数(1000)

--美国5月最终需求PPI(1230)

--新西兰第一季经常帐/5月食品价格指数(2245)

--韩国5月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国司法部长就解雇前FBI局长科米以及与俄官员秘密会面问题出席参院听证会。

--欧洲央行执委劳滕施莱格参加国际货币会议小组讨论会(1000)。

--瑞典央行总裁英韦斯出席瑞典议会金融委员会听证会。

--美国联邦储备委员会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率政策会议(1800，至14日)。

以下为6月12日下午5:00至6月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月公众通胀预期大幅下滑--纽约联储调查

纽约联邦储备银行的消费者预期调查显示，美国5月通胀预期大跌，其中对未来三年的通胀预期中值降至16个月低点2.47%，调查可能加剧美联储对物价整体低迷的担忧。5月对未来一年的通胀预期降至2.59%，触及六个月低点。通胀预期大幅下滑，是美国物价可能将缓慢上升的迹象，或令美联储每年加息三次左右的步伐放缓。

--特雷莎·梅放软身段，寻求党内议员支持其留任首相

英国首相特雷莎·梅对党内表示，只要大家还需要她，她将继续担任首相；特雷莎·梅提前选举的赌注失策，使得其所属政党保守党失去议会多数优势，在正式退欧谈判即将展开之际，英国的声势也因而弱化。几名保守党国会议员对路透表示，该党无意改选党魁。尽管一些党员曾经表示，特雷莎·梅终将得下台，但至少目前她将续任首相一职。

--央行官员暗示可能加息，加元应声跳涨

加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)称，央行将评估在经济持续增长的情况下，是否还需要将利率保持在接近纪录低位。该讲话令外界产生了该央行可能会比预期更早加息的预期并提振了加元。在该央行对经济的最乐观评价中，威尔金斯表示，第一季的经济增长让人印象非常深刻，增长范围扩大的迹象也令人鼓舞。分析师称，这是加拿大央行首次承认接下来的政策动作可能是加息。

--李克强：有信心实现今年发展目标，将进一步放宽外资市场准入

中国国务院总理李克强周一表示，有信心实现今年发展目标，有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平；他并称，中国将推动新一轮高水平对外开放，进一步放宽外资市场准入，创造更加公平便利的营商环境，对外开放的大门会越开越大。中国政府网刊登新闻稿援引李克强的讲话称，当前中国经济保持稳中向好态势，增速位居世界前列，经济结构加快转型升级，特别是就业形势保持稳定，每年新增城镇就业1,300多万人，中国作为投资热土和商品大市场的优势正在不断显现。

--独家：鸿海称苹果等美国企业与其一同收购东芝芯片业务

鸿海(富士康)集团董事长郭台铭对路透表示，在鸿海牵头的对东芝芯片业务的收购中，苹果、戴尔和金士顿(Kingston Technology)为收购财团的成员。郭台铭还称，亚马逊接近加入收购财团，另外鸿海正在与谷歌、微软和思科就参与收购进行磋商。他拒绝透露收购报价的总规模，也未透露苹果及其他美国企业计划投资多少。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一下跌，因苹果延续上周跌势，拖累科技股走低。不过科技股仍是标普500指数年内表现最好的板块。

道琼工业指数收跌36.30点，或0.17%，至21,235.67点；标准普尔500指数收低2.38点，或0.1%，至2,429.39点；纳斯达克指数收跌32.45点，或0.52%，至6,175.47点。

--欧洲股市下挫，苹果供应商和其他科技股大跌，盖过法国和意大利选举消息带来的支撑。欧洲股技指数下挫3.6%，是欧洲股市场跌幅最大的板块，录得去年6月英国公投退欧引发一波抛售以来的最大单日跌幅。

泛欧STOXX 600指数收跌1%，稍早触及七周最低水准。法股CAC指数下跌1.1%，意大利绩优股指跌1%。英股富时100指数收低0.21%，德股DAX指数收挫0.98%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走低，本周将有几家央行开会，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三率先宣布利率决定。美元指数小跌0.1%，因加元走强。加元兑美元急升1%，之前加拿大央行高级副总裁威尔金斯表示，央行正考虑缩减货币刺激力度。日圆兑美元攀升0.5%，自5月中以来已累积上涨超过4%。英镑兑美元跌0.7%，欧元兑美元则微升0.1%。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前10年期公债标售需求平平，抵消三年期公债需求强劲的影响，而对美联储周三政策前景的不确定性限制了收益率升势。指标10年期公债价格尾盘跌3/32，收益率报2.211%，上周五尾盘为2.199%。30年期公债收益率报2.866%，上周五尾盘报2.853%。三年期公债价格尾盘跌1/32，收益率报1.489%，上周五尾盘为1.478%。

--欧元区公债收益率降至数月低点，因为法国总统马克龙所在党派有望赢得议会选举的绝大多数席位，而意大利五星运动在地方选举中遇挫，这缓解了欧元区内的政治担忧。意大利10年期公债收益率跌9个基点，1月底以来首次跌穿2%，其较德国可比公债收益率差大幅收窄至约175个基点，为5月底以来最窄水平。葡萄牙10年期公债收益率触及九个月低位2.97%，西班牙10年期公债收益率跌至1月以来最低位1.39%。

法国10年期公债收益率跌5个基点，至0.60%下方的七个月最低水平，其较德国可比公债收益率差从上周五的约39个基点，缩窄至约35个基点。

油市:

--原油价格小涨，因迹象显示美国原油库存减少，且有消息称沙特将在7月限制向部分亚洲买家的出口量，并大幅削减向美国的出口。布兰特原油收高0.14美元或0.3%，报48.29美元。美国原油收涨0.25美元或0.6%，报46.08美元。

金属市场:

--钯金触及近16年高位，受助于强劲的投机性需求。不过基本面疲弱料不久会终结钯金的涨势。另外，在美联储周二开始举行为期两天的政策会议前，金价基本持稳。现货金收报每盎司1,265.02美元。美国期金收跌0.2%，报每盎司1,268.90美元。钯金收报每盎司940美元。

--伦敦期铜下滑，本周美联储将举行货币政策会议，且最大金属消费国-中国将公布重要经济数据，可能为未来需求增长提供线索。指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.5%，报每吨5,772美元。(完)