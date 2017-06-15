《路透早报》--6月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲5月就业人数(0130)

--法国5月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

--瑞士5月生产者/进口物价(0715)

--意大利5月消费者物价指数(CPI)与HICP终值(0800)

--英国5月零售销售(0830)

--欧元区4月未经季节调整贸易收支(0900)

--美国6月纽约联储制造业指数/5月进出口物价/一周初请失业金人数/6月费城联储制造业指数(1230)

--美国5月工业生产(1315)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)6月房屋市场指数(1400)

--美国4月整体资本流动(2000)

--韩国5月进出口物价(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行开始为期两天的货币政策会议(至16日)

--瑞士央行公布2017年金融稳定报告(0430)和货币政策评估(0730)

--英国央行宣布利率决定，并公布会议记录(1100)

--英国央行总裁卡尼在Mansion House发表谈话(2000)

--欧元区财长会议

--印尼央行、土耳其央行宣布利率决定

--第四届中国-俄罗斯博览会(至19日)

--2017(第十九届)中国风险投资论坛(至18日)

以下为6月14日下午5:00至6月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储三个月内二度加息，并宣布削减资产负债表计划细节

美国联邦储备委员会周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。美联储决定将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示其基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。美联储还预计，最初停止再投资的到期公债规模每月不超过60亿美元，在12个月内每三个月增加60亿美元，直至达到每月300亿美元。对于机构债和MBS，最初上限为每月40亿美元，一年内每季度增加40亿美元，直至达到每月200亿美元。

美联储发布政策声明后，美股收盘涨跌互见，美国公债价格缩减涨幅。美元指数大致持平，收复稍早失地，而金价下挫。

此外一份路透调查显示，美联储公布更多缩减资产负债表细节之后，华尔街大银行将其对央行何时会宣布开始缩表的预期时间最早提前至9月。华尔街大银行还预计，2017年底之前美联储决策者可能还会升息一次，2018年可能上调三次，尽管人们越来越担心美国通胀率在可预见的未来可能达不到美联储的2%目标。

--美国5月CPI意外下降，零售销售创16个月最大降幅

美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，而零售销售创下16个月来最大降幅，这表明国内需求疲软或制约美联储今年继续加息的能力。美国劳工部公布，5月CPI较前月下降0.1%，因汽油、服装、机票、汽车、通讯和医疗服务等价格下降。5月CPI较上年同期上扬1.9%，为去年11月以来最低增幅。数据公布后，美元兑一篮子货币跌至七个月低点，随后扳回部分跌幅。美国公债价格上涨，美股几无变动。

商务部发布的另一份报告称，上月零售销售较前月减少0.3%，因机动车购置和非必须性商品开支减少，4月零售销售为增加0.4%。5月下滑幅度不仅为2016年1月以来最大，也与分析师预测的增长0.1%不符。

--中国金融降杠杆5月M2增速创新低，关注FED议息后央行举措

受金融体系降低杠杆影响，中国5月M2同比增长9.6%，首现个位增速并创下历史新低，当月新增信贷则在表外融资转回表内等支撑下依旧强劲。业内人士认为 ，金融强监管对实体经济影响在所难免但冲击料有限，现有条件下，中国的货币政策不具备进一步收紧基础。他们并称，短期来看，美联储宣布6月议息结果后中国央行的举动值得关注。虽然假如美国加息后中国央行仍有可能跟进上调公开市场逆回购等市场利率，但考虑到稳定未来经济增长，目前这种利率调整的必要性已大幅降低。

--中国将在浙江、江西等五省区建设绿色金融改革创新试验区--国常会

中国国务院常务会议决定，在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区，支持金融机构设立绿色金融事业部或支行，鼓励小贷、金融租赁公司等参与绿色金融业务，支持创投、私募基金等境内外资本参与绿色投资。中国政府网刊登新闻稿显示，会议称鼓励试验区发展绿色信贷，探索特许经营权、项目收益权和排污权等环境权益抵质押融资。加快发展绿色保险，创新生态环境责任类保险产品。鼓励绿色企业通过发债、上市等融资，支持发行中小企业绿色集合债。加大绿色金融对中小城市和特色小城镇绿色建筑与基础设施建设的支持力度。

--独家：中国国家电投与拉美电力独家谈判，拟收购其智利资产--消息

两名了解情况的消息人士本周表示，中国国家电力投资集团公司(国家电投)正在与拉美电力(LAP)进行独家谈判，打算以3.25-4亿美元收购后者旗下的智利资产。国家电投正加快在该地区投资的步伐。若收购成功，则标志着国家电投在进军拉美可再生能源方面又迈进一大步。国家电投通过一家智利附属公司对此事不予置评，拉美电力和Colbun也不予置评。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三涨跌互见，科技股下滑拖累纳斯达克指数收低，标普500指数也收挫，因今日公布的通胀数据弱于预期，且美联储再度加息，引发投资者担忧未来美国经济成长步伐。

道琼工业指数收升46.09点，或0.22%，至21,374.56点；标准普尔500指数收低2.43点，或0.10%，至2,437.92点；纳斯达克指数收低25.48点，或0.41%，至6,194.89点。

--欧洲股市回落，因能源股受油价大跌拖累走软，在美国公布疲弱数据令投资人质疑美国未来升息路径后，银行股也受压。泛欧STOXX 600指数收低0.3%，银行股大跌1.6%，对泛欧指数的拖累最大。

英股富时指数收低0.35%，德股DAX指数收涨0.32% 法股CAC-40指数收低0.35%。

汇市:

--美元持稳，逆转稍早急跌的颓势，之前美联储上调隔夜利率，并表示准备继续收紧货币政策。欧元兑美元稍早升至11月9日以来最高，而后回落，尾盘基本持稳在1.1215美元。美元兑日圆尾盘跌0.35%，报109.70日圆，盘中下跌多达1%，触及4月以来最低。澳元、新西兰元和加元等商品货币兑美元也削减稍早美国数据公布后的涨幅。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)缩减跌幅，但日内仍然下跌 ，此前美联储宣布升息，及从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，并预计今年余下时间再加息一次。美国10年期公债收益率尾盘报2.138%，此前触及11月10日来最低的2.103%。美国30年期公债收益率尾盘报2.780%，此前触及11月9日来最低2.765%。两年期和三年期公债收益率尾盘报1.343%和1.476%，周二尾盘报1.363%和1.505%。

--欧洲指标公债收益率触及七周新低，分析师指出，在美联储周三会议料将升息之后，低成长及低通胀现象，或将促使美联储声明采取较审慎的论调。

德国10年期公债收益率跌4个基点报0.23%，为逾七周最低。法国和西班牙10年期公债收益率也触及数月低点。

油市:

--油价大跌近4%，创下七个月来最低的结算价，因上周美国汽油库存意外大幅增加，国际能源署(IEA)的预期暗示未来一年供应大幅上升。在连涨三日后，美国原油期货下跌1.73美元，或3.7%，结算价报每桶44.73美元，为11月14日来最低的结算价。布兰特原油下跌1.72美元，或3.5%，结算价报每桶47美元，为该合约11月29日来最低的结算价。

金属市场:

--黄金由升转跌，此前美联储结束为期两天会议后宣布升息，但声明不是预期的那么鸽派，美元兑一篮子主要货币大幅缩减跌幅。现货金收跌0.4%，至每盎司1,260.68美元。在美联储公布政策声明前，美国8月期金收涨0.6%，报每盎司1,275.90美元。

--铜价下跌，在稍晚美联储预计将加息，可能会推高美元，令工业金属对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。但中国经济数据强劲，限制了市场的跌幅，并带动钢铁价格上涨，提振期锌和期镍从一年低点反弹。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘价最后跌0.3%，报每吨5,698美元。期镍反弹1.6%至每吨8,940美元。期锌收高0.9%，报每吨2,494美元，仍接近七个月低点。(完)