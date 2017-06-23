《路透早报》--6月24日

[重大数据或新闻]

--周五投资者对美国通胀回落的忧虑持续，令美元指数下跌，从周四触及的一个月高位进一步回软，美债收益率曲线保持在近十年来最平水准附近，低通胀预期继续提振长债需求。美国股市多数收高。

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，美国经济基本面良好，需要升息。梅斯特又表示，近期通胀疲弱或是暂时的，不应因此推迟今年再度加息。

* 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德预计，资产负债表长期合适规模在2万亿美元水准的低档，资产负债表回到合适水准可能要五年左右的时间。

-- 美国5月新屋销售上升，房价中位数急升至纪录最高，表明楼市已重拾动能。商务部周五称，上月新屋销售较前月增长2.9%，至经季节调整后年率为61万户。4月数据也从56.9万户被大幅上修至59.3万户。路透调查的经济学家预计，上月新屋销售增长5.4%，至59.7万户。5月新屋销售较去年同期增长了8.9%。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国6月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.1，为去年9月以来最低，预估为53.0，5月终值为52.7。[nZPT7R1Q06]

* 美国6月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为53，预估为53.7，5月终值为53.6。[nZPT6L1Q04]

* 加拿大统计局公布，5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，较上年同期上涨1.3%。核心CPI较前月上涨0.1%，较上年同期上涨0.9%。

--穆迪将希腊主权债信评等上调至“Caa2”，评等展望也上调至正面。

* 惠誉确认比利时“AA-”长期外币和本币发行人违约评等(IDR)，展望为稳定。

--中国国家发改委周五称，按照现行成品油价格形成机制，自6月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低250元人民币和240元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。道琼工业指数收跌2.53点，或0.01%，至21,394.76点；标准普尔500指数上涨3.80点，或0.16%，至2,438.30点；纳斯达克指数收升28.57点，或0.46%，至6,265.25点。本周，道指升0.05%，标普指数涨0.21%，纳斯达克指数升1.84%。

--英国股市走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。英股富时100指数周五收低0.2%，受累于医疗保健和矿业股等赚取美元营收的绩优股走低。泛欧STOXX 600指数跌0.2%，金融、制药和能源股均下跌。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。美元兑商品货币普跌，后者因布兰特原油期货从七周低位反弹而受到提振。英镑连升第三日，得益于即将离任的英国央行货币政策委员福布斯的讲话。她周四晚些时候敦促决策者立即升息，因担忧英镑疲弱可能会给通胀带来长期的上行压力。

美元指数跌0.35%，报97.248，从周四触及的一个月高位进一步回落。欧元兑美元上扬0.44%，报1.1198美元。美元兑日圆跌近0.1%，报111.25日圆。英镑兑美元上扬0.4%，报1.2725美元。澳元兑美元上涨0.5%，报0.7575美元。

债市:

--美国公债收益率几无变动，公债收益率曲线保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指数(CPI)弱于预期的担忧犹在。五年期/30年期公债收益率差尾盘报96个基点，周四曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。指标10年期公债日内持平，收益率报2.15%。

--法国政府公债收益率持于七个月低点附近，因部分分析师预测自马克龙当选总统以及赢得议会多数席位之后，评级机构有望上调该国评级。法国10年期公债收益率持平在0.60%，接近九个交易日前触及的七个月低点0.578%，较德国可比公债收益率之差为34个基点，这是11月以来最低水准。其他欧元区公债收益率当日大致持平。

油市:

--油价上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。布兰特原油收高0.32美元，或0.7%，报每桶45.54美元，美国原油收高0.27美元，或0.6%，报每桶43.01美元。两大指标合约本周均下跌3.9%，当前油价仍处于10个月低位，且连续五周周线下滑，是近月合约2015年8月以来最长的跌势。

金属市场:

--金价攀升至一周高位，受助于美元疲弱，全球的经济政治不确定性，以及美国进一步升息前景受抑。1804 GMT，现货金升0.44%，报每盎司1,255.7美元， 稍早触及1,258.81美元的盘中高位。美国期金上涨0.6%，收报1,256.4美元，本周势将录得三周来的首个周线升幅。

-- 伦敦金属交易所(LME)期铜触及4月7日来最高，因中国股市大涨，且欧洲制造业数据强劲，促使投资人押注价格走强。期锌势将录得11月来最大周线升幅，因库存继续减少，供应忧虑加重。LME三个月期铜收高1%，报每吨5,800美元，稍早升至两个半月最高的5,854.50美元。三个月期锌收高0.2%，报每吨2,704美元，本周有望大涨约7%，为七个月最大周线升幅。(完)