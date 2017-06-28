《路透早报》--6月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国6月Nationalwide房价(0600)

--德国5月进口物价(0600)

--瑞银集团(UBS)5月瑞士消费者信心指数(0600)、瑞士6月投资者信心指数(0800)

--法国6月消费者信心指数(0645)

--欧元区5月M3货供额(0800)

--意大利消费者物价指数(CPI)6月初值(0900)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1100)、商品贸易收支5月初值(1230)、5月成屋待完成销售(1400)

--韩国央行7月制造业景气判断指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国台办例行新闻发布会(0200)

--亚洲相互协作与信任措施会议非政府论坛第二次会议，至29日。本次会议主题为“亚信25年：为了亚洲的安全与发展”

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯于澳洲堪培拉就全球经济增长发表演说(0730)

--欧洲央行执委劳滕施莱格在庆祝德国金融监管局(Bafin)成立周年的座谈会上发表讲话(1045)

--英国央行总裁卡尼在2017年欧洲央行中央银行论坛一个政策小组会议上发表讲话(1330)

--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(1330)

--欧洲央行总裁德拉吉在该央行的中央银行论坛上，参加一个政策小组讨论(1430)；央行执委冈斯坦西欧主持“商业周期、成长与宏观经济政策”的小组讨论；执委莫尔许主持论坛第二场“商业周期、成长与宏观经济政策”小组会议(0900)

--加拿大央行副总裁帕特森发表演说(1815)

以下为6月27日下午5:00至6月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦预计在“我们有生之年”不会再发生金融危机

美联储主席叶伦周二称，她真的认为，至少在她有生之年不会再发生金融危机，主要归功于2007-09年危机以来银行系统的改革。“我会说永远不会再有金融危机吗？”叶伦在伦敦一次问答活动中称。“你知道，或许这话说的太远了，但我真的觉得我们安全得多，希望在我们有生之年不会发生危机，我觉得也不会发生。”叶伦也重申美联储将继续循序渐进地加息的观点。

另外，美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利当日则是在一场活动中表示，由于通胀偏低以及薪资未有大幅上升的迹象，美联储不应该升息。美联储今年已升息两次，卡什卡利两次都投下反对票。

--IMF下调今明两年美国经济增长预估，称特朗普财政刺激前景仍不确定

国际货币基金组织(IMF)将美国2017和2018年经济增长预估均调降为2.1%，去除对特朗普政府减税和财政刺激计划将提振美国成长的假设。IMF在一份声明中称，特朗普政府不太可能实现将经济增长年率在较长时间内维持在3%以上的目标，部分因为劳动力市场已经处于与充分就业相一致的水平。美国经济去年增长1.6%。

基于预期的减税和新联邦支出举措带来的提振，IMF在今年稍早曾将美国今明两年增长预估分别调升至2.3%和2.5%。

--勒索病毒再度攻击全球电脑网络，专家认为与“想哭”病毒有关

周二又出现一波全球性的电脑病毒网路攻击事件，俄罗斯最大油企、乌克兰银行及跨国公司相继中招。这次的电脑病毒与上个月在全球感染逾30万台电脑的想哭(WannaCry)勒索病毒类似。该勒索病毒通过加密硬盘(硬碟)驱动器和篡改文件，来瘫痪使用微软旗下Windows系统的电脑，并要求支付300比特币才解锁电脑。根据blockchain.info所列出的交易公开记录，有超过30名受害者已经向与攻击行动有关的比特币账户进行了支付。安全专家称，预计影响比WannaCry小一些，因为很多电脑在上月WannaCry攻击之后通过Windows更新打上补丁。

--欧盟对谷歌处以24.2亿欧元罚金，因其非法支持自家购物服务

欧盟反垄断当局对Alphabet旗下的谷歌课以24.2亿欧元的创纪录罚金，因其非法支持自家购物服务。欧盟执委会表示，谷歌必须在90天内终止妨碍竞争的做法，否则将面临相当于Alphabet全球日均营业额5%的罚款。这是欧盟反垄断案中对单一公司开出的最大罚单，超过2009年对美国芯片制造商英特尔的10.6亿欧元罚款。

--美国总统特朗普考虑对中国采取贸易行动的选项-官员

三位美国政府高官告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。这三位官员称，特朗普对中国失去了耐心，正在评估一系列选项，包括对钢铁进口加征关税等。美国商务部长罗斯之前曾讨论过这一选项。特朗普是否会采取行动仍不得而知。

--英国央行将银行业的资本要求提高114亿英镑

英国央行称，将提高一项旨在应对宽松信贷风险不断升温的关键缓冲，英国银行业的资本要求将随之提高114亿英镑。央行称，将逆周期资本缓冲(CCB)从零上调至0.5%，有一年的实施阶段，预计到11月时进一步上调至1.0%。每上调0.5个百分点，英国银行业的资本金要求将增加57亿英镑，不过许多银行持有的资本已经超出最低要求水平，因此可能不必筹措新资金。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二全面下挫，以科技股为重的纳斯达克指数领跌，在美国参议院推迟医保议案投票后，市场再度质疑总统特朗普的国内政策计划能否兑现，股市扩大跌幅。标普500指数录得六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。道琼工业指数收低98.89点，或0.46%，至21,310.66点；标准普尔500指数下滑19.69点，或0.81%，至2,419.38点；纳斯达克指数收跌100.53点，或1.61%，至6,146.62点。

--欧洲股市收跌，受累于欧洲央行总裁德拉吉的鹰派讲话重创对利率敏感的公用事业股。而汽车配件供应商Schaeffler发布盈警，重创汽车类股。泛欧STOXX 600指数下跌0.8%。英股富时100指数收跌0.17%。德股绩优股指数收挫0.78%。法股CAC指数跌0.7%。

汇市:

--美元兑欧元跌至10个月低位，此前欧洲央行总裁德拉吉为开始采取措施减少央行的刺激举措开启大门，美国医保议案投票被延后。欧元兑美元急升至1.1349美元，为2016年8月底以来的最高水平，美元兑日圆从稍早触及的逾一个月高位112.46日圆回落，尾盘升0.3%，报112.12日圆。美元指数触及13日低位的96.344。美元兑瑞郎触及逾七个月低位0.9593瑞郎。

债市:

--美国公债收益率上涨，和欧债收益率走势一致，此前欧洲央行总裁德拉吉发表讲话，引发市场预期欧洲央行距离宣布缩减刺激政策靠近一步。指标10年期公债价格下跌18/32，收益率从周一尾盘的2.14%升至2.20%。五年期和30年期公债收益率差在稍早降至2007年底 来最低的92.70个基点后反弹。两年期和10年期公债收益率差盘中也降至9月2日来最低的76.80个基点。

--德国短期公债收益率跳升至一年最高水平，欧元触及九日峰值，之前欧洲央行总裁德拉吉在调整超宽松货币政策的问题上松口。同时受到新债供应打压的两年期德债收益率攀升至一年高位负0.56%。德国长债收益率飙升逾10个基点，至一个月高位0.35%，有望创4月来最大单日涨幅。欧元区公债收益率普涨，日内涨幅在10-13个基点。

油市:

--油价劲扬近2%，触及一周高位，受助于美元走软，空头回补，以及预期美国上周原油库存可能连续第三周下降。布兰特原油期货上扬0.82美元，或1.79%，收报每桶46.65美元。美国原油期货收高0.86美元，或约1.98%，报每桶44.24美元。

金属市场:

--黄金在前日触及六周低位后反弹上涨，因低吸买盘和美国参议院推迟医保议案投票后美元大跌。现货金收报每盎司1,246.97美元；周一曾跌至六周低位1,236.46美元。美国8月期金收涨0.04%，报1,246.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌和期铜触及近三个月高位，因美元下挫，锌价也得益于LME锌库存降低。指标三个月期锌收高1%，报每吨2,747美元，期铜收高1.1%，报每吨5,858美元，期锌和期铜盘中均触及4月7日来高位。LME三个月期镍收高2.5%，报每吨9,260美元，录得近三个月最大单日百分比升幅。(完)