《路透早报》--7月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月银行贷款、5月经常帐收支、5月机械订单(9日2350)；6月服务业景气判断指数(0500)

--中国6月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--德国5月进出口及贸易收支(0600)

--欧元区7月Sentix投资者信心指数(0830)

--美国6月就业趋势指数(1400)、5月消费者信贷(1900)

--新西兰6月电子卡零售销售(2245)

--英国6月零售业联盟(BRC)同店零售销售(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在澳洲商业经济学家(ABE)活动上发表演说(0305)

--亚太普惠金融论坛(至11日)

--全国人大常委会委员长张德江正式访问葡萄牙、波兰和塞尔维亚(至19日)

以下为7月7日下午5:00至7月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国非农就业岗位6月加速增长，但薪资增长仍然迟缓

美国6月非农就业岗位增加22.2万个，因医疗、政府、餐饮及专业和企业服务部门岗位大增。这一增长幅度为今年第二高，超过分析师预期的增加17.9万个。4月和5月创造的就业岗位也比之前公布的数据多4.7万个。虽然失业率从5月的16年低位4.3%提高至4.4%，但原因是更多的人在找工作，这是对就业市场有信心的迹象。平均时薪上升0.2%，雇主同时增加工人工作时间。数据显示就业市场强劲，可能让美联储进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。

报告发布后，美元兑日圆升至两个月高位；美元兑英镑也升至逾一周来最高。标普500指数上涨，美债价格下跌。

知名债券基金经理人冈德拉克表示，6月稳健的就业数据应会令美联储保持“一次升息25个基点”的心态倾向。

--G20峰会公报承诺抗击贸易保护主义，气候议题上美国不合群

全球主要国家领导人周六在20国集团(G20)峰会上就气候议题与美国总统特朗普产生分歧。这是罕见公开承认分歧，也是对多边合作的一次打击。贸易议题部分包括承诺抗击保护主义。特朗普转向更为单边的、更为事务性的外交策略，导致全球领袖力量出现真空，这让欧洲的传统盟友感到不安，也给诸如中国等新兴力量发挥更大作用敞开大门。

特朗普与普京周五首次面对面会晤。普京在周六峰会结束时表示，在为时两个多小时的会面期间，特朗普向他询问俄方涉嫌干预大选一事，但在普京否认干预后，特朗普似乎感到满意。

特朗普周六在与中国国家主席习近平会面时采用了和缓的语调，两位领导人同意就朝鲜核威胁和双边贸易这两项紧迫议题继续做出努力。

英国首相特雷莎·梅称，G20一些成员国的领导人表达了“强烈愿望”，希望在英国退出欧盟后与之建立“新的宏大双边贸易关系”，“其中有美国、日本、中国和印度”。

--美国经济稳步增长，金融系统脆弱性“适度”--美联储

美联储在给国会的半年度报告中称，美国经济继续创造就业岗位，并稳步增长，投资和消费者信心健康，金融市场风险迹象“适度”。美联储理事会提交给国会的报告得出的结论是，“美国金融系统的脆弱性仍然存在，但总的来看，脆弱性适度。各类资产的估值压力和评估投资者风险胃纳的几个指标进一步上行，但资产市场的这些发展没有伴随着杠杆率提高。”报告公布后，美债收益率上涨，指标10年期美债收益率接近逾八周高位。美股小升。

知名债券基金经理人冈德拉克指出，美联储半年度报告中对于资产价格的论述“变得相当具体”。“听起来他们几乎是在说‘我警告过你们了，不要怪我’；‘我告诉过你们，我们将会这么做(升息)、资产价格会下跌。如果股市在10月下挫10%，可别怪我们’。”

此外，美联储的另一份报告显示，该央行认为美国债市可能面临风险，包括长期公债收益率跳升和货币市场基金抛售公债和机构债等风险。不过债市可能面临的这些威胁似乎比较遥远，因美联储在给国会的半年度报告中称，美国金融市场风险迹象“适度”。

--独家：随着朝鲜紧张局势升级，美国计划测试萨德反导系统两名美国官员周五向路透表示，随着朝鲜紧张局势升级，美国计划在未来数日进行萨德(THAAD)导弹防御系统拦截中程弹道导弹的新测试。尽管数月前就已有此计划，但在7月4日朝鲜试射一枚洲际弹道导弹(ICBM)、加剧外界对平壤威胁的担忧之后，美国进行反导系统测试仍将意义重大。其中一名官员表示，这是首次对萨德拦截中程弹道导弹模拟攻击的测试。美国导弹防御局在回答路透记者提问时确认其准备在“7月初”开展萨德测试。

--IMF上调德国经济增长预测，呼吁提高投资国际货币基金组织(IMF)上调德国经济增长预测，称因内需大幅增长以及出口反弹，该组织还再次呼吁德国提高投资，降低目前的经常帐盈余。IMF现预计德国2017年经济实质增长1.8%，2018年料增长1.6%，4月时预测为分别增长1.6%和1.5%。

--俄罗斯有关调整减产协议的评论令OPEC代表感到鼓舞石油输出国组织(OPEC)代表称，俄罗斯对于讨论调整OPEC牵头减产协议的开放态度令他们感到鼓舞，这为考虑更多措施来解决全球供应过剩问题打开大门。OPEC代表告诉路透，尽管目前并没有具体讨论进一步举措，但俄罗斯的态度给考虑大规模减产等想法提供了积极的基础。OPEC消息人士称限制被豁免国家产量和加大减产都是选项，但一位OPEC代表称，额外举措现在可能无法获得足够支持，因现有协议到2018年3月到期。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，标普500指数录得六日来的最佳表现，此前发布的美国就业数据给投资者对美国经济的强劲程度提供了更多信心。

道琼工业指数收升94.3点，或0.44%，至21,414.34点；标准普尔500指数涨15.43点，或0.64%，至2,425.18点；纳斯达克指数收升63.62点，或1.04%，至6,153.08点。

--欧洲股市下跌，但本周微升，市场因收紧货币政策预期遭到抛售后寻获底部支撑。泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，但仍持于上日触及的11周低位之上。英股富时100指数收高0.19%。德股DAX指数收升0.06%。法股CAC指数微跌0.14%。

汇市:

--美元上涨，此前发布的一份报告显示，6月美国经济创造的就业岗位数量超过预估和前月，令美联储保持在今年至少再升息一次的轨道上。报告发布后，美元兑日圆升至两个月高位，本周创4月底以来的最大周度百分比升幅。美元兑英镑也升至逾一周来最高。

纽约尾盘，美元兑日圆报113.95日圆，升0.7%，稍早触及两个月高位114.17日圆。欧元下跌0.2%，报1.1403美元，将美元指数推高0.2%，报96.0132。英镑跌0.7%，报1.2883，盘中跌至逾一周低位1.2871美元。

债市:

--多数美国公债收益率上扬，长债收益率一度触及数周高位，因美国就业数据强劲，足以支持市场维持全球央行货币政策将收紧的预期。

指标10年期公债收益率触及逾八周高位2.398%，有望创近四个月来最大两周升幅。30年期公债收益率触及逾六周高位2.943%，可能录得美国11月8日大选结束不久以来的最大两周升幅。

--欧元区公债收益率小涨，本周一路走强，投资者重新评估固定收益资产前景，因愈发认为超低息资金时代正在逐步走向终结。德国10年期公债收益率小涨至0.58%，为18个月新高。评等较低的意大利、西班牙和葡萄牙公债受压较重，收益率升5-8个基点。

油市:

--油价下跌近3%，因美国产量增加，石油输出国组织(OPEC)出口创今年新高，给产油国抑制全球供应过剩的努力蒙上阴云。

布兰特原油收跌1.40美元，或2.9%，报每桶46.71美元，盘中跌至逾一周来最低的46.28美元。美国原油下跌1.29美元，或2.8%，报每桶44.23美元，盘中低见43.78美元。两大合约在过去七周中有六周下跌，本周美国原油下跌3.9%，布兰特原油下跌2.5%。

金属市场:

--金价跌至近四个月最低，因美国就业数据强于预期，提升了美国升息的可能性，且推升美元。

现货金收报每盎司1,212.80美元，盘中触及3月15日以来最低1,207.15美元，本周累积下跌约2.5%，势将创5月5日当周以来最大周度跌幅。美国8月期金收跌1.1%，报每盎司1,209.70美元。金价自6月6日触及七个月峰值1,295.97美元以来已累积回落约6%。

--铝价下跌，受获利回吐打击，且有迹象显示，尽管担心中国产能下降，但供应仍强劲。伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌0.7%，报每吨1,930美元。

期铜下跌0.4%，报每吨5,828美元。期镍收跌1.7%，报每吨8,920美元，稍早触及两周低位的8,910美元。期锌收高0.3%，报2,793美元。期铅收高0.5%，报2,296美元。期锡收跌1.7%，报19,565美元。(完)