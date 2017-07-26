《路透早报》--7月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第二季消费者物价指数(CPI)(0130)

--6月瑞银集团(UBS)瑞士消费指标(0600)

--法国7月消费者信心指数(0645)

--瑞士7月投资者信心指数(0800)

--意大利7月制造业企业/消费者信心指数(0800)

--英国第二季国内生产总值(GDP)初值

--英国6月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准宗数(0830)

--美国6月新屋销售(1400)

--韩国第二季GDP(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)

--巴西央行公布政策决定

--新西兰央行助理总裁麦克德莫特就经济趋势及其如何帮助该央行实施灵活的通胀目标框架发表演讲。

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1530)

--欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1600)

--日本央行副总裁中曾宏在广岛对商界领袖发表讲话(130)

--澳洲央行总裁洛威发表讲话(0305)

重要企业财报：惠而浦(Whirlpool)、福特汽车、可口可乐、康宁公司(Corning)、Facebook、道富银行及波音等。

以下为7月25日下午5:00至7月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国官员称美方可能很快就对朝鲜展开最新制裁，剑指中国实体

一位美国资深官员表示，预计美国可能很快就会进行旨在抑制朝鲜武器计划的最新制裁，其中包括针对中国金融机构的举措。在被问及预期何时会有这类制裁，以及它们是否可能会在30天内推出时，美国国务院代理亚太助理国务卿董云裳(Susan Thornton)在参议院下属委员会的听证会上表示：“我们一直在考虑我们认为有违反情况的实体新名单...我想你们很快就会看到结果，答案是肯定的。”董云裳表示，美国更愿意与中国合作，找出那些违反联合国制裁而与朝鲜做生意的实体。

--美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁，特朗普权威受损

美国众议院周二以压倒多数投票通过对俄罗斯实施新的制裁，并强制要求特朗普总统在放宽对莫斯科方面的任何制裁前，必须获得国会议员的允许。这项议案还包括对伊朗和朝鲜实施制裁，在众议院以419-3的悬殊票数获得通过，特朗普所属的共和党以及民主党的议员都给予强烈支持，尽管总统本人表示反对，希望能对实施制裁拥有更多掌控。目前国会议员们正在极力表明，他们希望雷厉风行地采取行动；国会正在调查俄罗斯是否插手2016年美国大选、以及特朗普竞选团队是否与俄方串通。

--特朗普称叶伦和柯恩有可能是新任美联储主席人选--WSJ

根据华尔街日报的一次采访，美国总统特朗普提到，有两个人有可能是未来几年美联储主席的人选：现任美联储主席叶伦和特朗普的经济顾问柯恩。报导援引特朗普的话称，叶伦“绝对很有希望”再度获得提名。叶伦的四年任期将在明年2月结束。此外，他说，白宫国家经济委员会主任柯恩“当然会在考虑中”。柯恩曾担任高盛总裁。该报称，特朗普表示他可能在年底时宣布提名。据称他还表示另外有“两到三名”竞争者，不过他没有透露他们的姓名。

--日本央行两名新任委员誓言达成2%通胀目标，称讨论退出QQE为时过早

日本央行两名新任审议委员表示，央行应持续努力达成2%通胀目标，而目前要讨论退出大规模货币刺激仍为时过早。片冈刚士表示，他希望见到迅速达成物价目标，不过他无法确定何时能够达成。另一位新任委员铃木人司在联合记者会上称，现在就退出刺激政策进行讨论对于市场“是危险的”。日本国会5月批准这两位政府提名人选担任日本央行审议委员。

--美国7月消费者信心指数创16年高位，因对就业市场看法乐观

美国7月消费者信心跃升至近16年高位，因对就业市场看法乐观，同时5月房价维持上行趋势，这可能提振近期低迷的消费者支出。周二的数据凸显经济基本面强劲，预计会使美联储进行年内第三次升息。世界大型企业研究会称，7月消费者信心指数飙升至121.1，为2000年以来第二高。另一份报告显示，5月标普CoreLogic Case-Shiller 20个大都会地区房价较上年上涨5.7%，4月为增加5.8%。

* 美国7月消费者信心指数升至121.1，高于预期－世企研

* 美国5月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年上涨5.7%

--IMF称欧洲央行应维持刺激政策，呼吁现在退出“为时过早”

国际货币基金组织(IMF)表示，欧洲央行应该“在较长时间内”保持“非常宽松的”货币政策，因IMF预计区内通胀仍会低于欧洲央行的目标。该组织称，目前要求欧洲央行撤走宽松货币政策“为时过早”，因为消费者物价上涨幅度尚不足够。IMF在欧元区政策年度评估报告中预计，今年欧元区通胀将达到1.6%，明年放缓至1.5%，不及欧洲央行设定的低于但接近2%的通胀目标。IMF称，欧元区最大经济体德国还应该增加公共投资，此举可能刺激意大利等经济较弱的欧元区国家的经济成长，并推进结构性改革。IMF称，尽管欧元区前景改善，但仍然脆弱，特别是银行业。

--通用汽车第二季持续经营业务获利优于预期；卡特彼勒第二季获利劲增46%

* 通用汽车公布季度持续经营业务的净利优于预期，不过营收下滑，且该公司承诺将在下半年减产以控制库存水平。该公司公布，第二季净利为24亿美元，合EPS为1.60美元，低于上年同期的28亿和1.74美元。第二季营收为370亿美元。

* 卡特彼勒公布季度获利劲增46%，得益于建筑与资源业务的强势表现。该公司并调升年度获利展望。该公司在截至6月30日的第二季可归于普通股东的获利增至8.02亿美元，合每股盈余1.35美元，高于上年同期；总营收增长9.6%至113.3亿美元。

* 德州仪器季度获利超预期，受益于对其芯片需求提高 。

* 美国电话电报公司(AT&T)季度获利超出华尔街分析师预估，因该公司调降营运成本并推出视频搭配手机服务的新促销方案，协助其在竞争激烈的市场竞逐客户。该公司股价上涨。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周二再创纪录新高，当日多家公司公布财报，以麦当劳和卡特彼勒的亮丽业绩最抢眼，银行股攀升，也提供支撑。道琼工业指数收升100.26点或0.47%，至21,613.43点；标准普尔500指数上涨7.22点或0.29%，至2,477.13点；纳斯达克指数收高1.37点或0.02%，至6,412.17点。

--欧洲股市上涨，因商品和银行类股上扬，且一系列公司发布稳健的业绩。泛欧STOXX 600指数升0.4%，守住了稍早的升幅，因美股开盘走高，一个关键波动性指标急挫至逾23年低位。英股富时100指数收高0.77%，法股CAC-40指数收涨0.65%，德股DAX指数收升0.45%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币微升，此前跌至13个月低位，因投资者对美国总统特朗普能够推进其扩张性财政政策的希望重燃，但仍对美国近期经济前景持谨慎态度。美元指数尾盘升0.15%，报94.095，盘中跌至2016年6月以来最低的93.638。欧元兑美元尾盘升0.1%，报1.1647美元。美元兑日圆升0.7%，报111.86日圆。

债市:

--美国公债收益率上升，因股市触及纪录高位，削减对避险公债的需求，明日美联储7月政策会议结束后将公布政策声明。指标10年期公债价格下跌20/32，收益率从周一的2.25%升至2.33%。纽约尾盘，在10月26日到期的三个月国库券收益率报1.17 %，此前稍早升至1.20%，为2008年10月来最高。

--希腊成功向民间投资者发售公债，为三年来首次，这是希腊向明年第三轮救助结束后独立融资迈出的重要的第一步。希腊30亿欧元五年期新债的定价收益率为4.625%，较2014年发行的五年期公债要低32个基点。这批公债的票息定为4.375%，2014年时为4.75%。

油市:

--油价升3.3%，达到逾一个月以来的最高收盘价，此前一日美国石油生产商Anadarko称，将削减资本支出计划，且沙特誓言将减少原油出口，以帮助限制全球供应过剩。布兰特原油收高1.60美元或3.3%，报每桶50.20美元，为6月6日以来首次收于每桶50美元之上；美国原油收高1.55美元或3.3%，报每桶47.89美元，为6月初以来最高收盘价。

金属市场:

--金价从一个月高位回落，因股市上涨，市场静待美联储周三发布政策声明，从中寻找货币政策线索。现货金收低0.5%报每盎司1,248.55美元；美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,252.10美元。

--铜价触及逾两年最高水平，受助于主要消费国中国需求强劲的信号，供应收紧、美元疲弱以及升穿一关键技术水准也助推升铜价。指标三个月期铜升3.3%，报每吨6,225美元，稍早触及6,234.50美元，为2015年5月以来最高。锌价升1.7%，报每吨2,836美元，铅价涨2.6%，报每吨2,318美元。(完)