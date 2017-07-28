《路透早报》--7月28日

资料图片：2015年8月，巴黎，游客在埃菲尔铁塔附近的喷泉旁纳凉。

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月所有家庭支出、求才求职比和失业率、6月全国消费者物价指数(CPI)和7月东京地区CPI(27日2330)

--日本6月零售销售(27日2350)

--澳洲第二季生产者物价指数(PPI)(0130)

--法国第二季国内生产总值(GDP)初值(0530)

--法国6月消费者支出、7月消费者物价调和指数(HICP)初值(0645)

--瑞士7月KOF领先成长指标(0700)

--台湾第二季经济成长率概估值(0800)

--欧元区7月企业景气指数、7月消费者信心指数终值(0900)

--德国7月CPI初值(1200)

--加拿大5月GDP和HICP(1230)

--美国第二季GDP环比年率初值、薪资及雇佣成本指数(1230)

--美国7月密西根大学消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国人社部召开新闻发布会，通报2017年第二季度人社工作进展情况(0200)

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个活动的问答环节(1720)

--俄罗斯央行公布利率决定(1030)

重要企业财报：埃克森美孚(Exxon Mobil)、默克、固特异轮胎、雪佛龙(Chevron)、美国航空集团等。

以下为7月27日下午5:00至7月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国耐久财及贸易数据乐观，令人对第二季经济成长充满遐想

颇为关键的6月美国资本财出货连续第五个月上升，暗示企业资本支出帮助拉动了第二季度的经济成长。周四公布的其它数据显示6月商品贸易逆差大幅缩窄，零售和趸售(批发)库存双双上升，也强化了上一季经济加速成长的迹象。

* 表格：美国6月耐久财订单较前月增长6.5%，市场预估为增长3.0%

* 表格：美国一周初请失业金人数增至24.4万人，市场预估为24.1万人

* 表格：美国6月建筑许可年率修正后为127.5万户，前值为125.4万户

--中国远期售汇风险准备金可能调整或取消，降低远期购汇成本

两位知情消息人士周四透露，中国外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调研，当前按20%征收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。多位市场人士表示，若取消售汇风险准备金，将降低企业远期购汇成本。消息人士并对路透表示，随着当前美元指数疲弱，人民币贬值压力大为减轻，市场对美元的预期也发生改变，现在是调整或者取消外汇风险准备金的好时机。

--亚马逊成本飙升打压季度获利锐减77%，股价盘后下跌

全球最大的在线零售商--亚马逊(Amazon.com)公布季度获利重挫77%，并预计当前季度或将出现营业亏损，因公司大量投资于视频内容以及印度等迅速增长的经济体。亚马逊表示，净利降至1.97亿美元，每股盈余0.40美元，上年同期分别为8.57亿美元及1.78美元。亚马逊股价盘后下跌3%。

--日本数据6月全国核心CPI同比升0.4%，符合路透调查预估

日本政府周五公布的数据显示，6月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%。6月剔除能源和生鲜食品的CPI较上年同期持平。东京地区7月核心CPI较上年同期上升0.2%，路透调查分析师的预测为上升0.1%。

--其他主要企业财报:

* 英特尔公布优于预期的季度获利，并调高其全年财测。

* 推特(Twitter)公布第二季未能实现月度用户数量较前季增加，因面对来自Facebook和Snap旗下Snapchat的激烈竞争。

* 美国石油天然气生产商康菲石油国际公布第二季亏损，同时将2017年公司资本支出削减4%至48亿美元。

* 美国宝洁公布第三季获利增长13.5%，受益于一系列成本削减举措。

* 菲亚特克莱斯勒公布，第二季经调整的营业利润稍好于预期，受助于欧洲和拉美业务的改善，以及关键的北美市场的表现持续强劲。

* 巴西淡水河谷公布，第二季净收入不及分析师预期，受货币贬值和几处资产价值减记影响。

* 日本日产汽车公布季度营业利润降幅大于预期，因包括促销优惠在内的市场营销和推销费用上升，抵消了全球汽车销量增加的助益。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四标普500指数收低，受累于科技和运输股骤降，但道琼工业指数创下纪录最高收位，受助于威瑞森通讯跳涨。道琼工业指数收涨85.54点或0.39%，至21,796.55点；标准普尔500指数下滑2.41点或0.1%，至2,475.42点；纳斯达克指数收跌40.56点或0.63%，至6,382.19点。

--欧洲股市下滑，制药商阿斯利康(AstraZeneca)因肺癌药物试验失败而股价急跌，主导了欧洲市场的交易，盖过多家公司发布良好业绩带来的提振。泛欧STOXX 600指数下滑0.1%，德股DAX指数收跌0.8%。英股富时100指数收低0.12%，法股CAC-40指数收跌0.06%。

汇市:

--美元在强劲的美国经济数据公布后反弹上涨，早盘受美联储周三公布的政策声明影响触及数月和数年低位。欧元兑美元下滑0.4%，跌穿1.17美元关口，稍早欧元升至2015年1月来最高1.1776美元。英镑兑美元跌0.35%至1.3075美元，稍早触及2016年9月来最高。在兑其它主要货币中，美元兑瑞郎的升幅最大，劲升1.4%至0.9640瑞郎。

债市:

--美国公债价格走低，受累于大量公债和公司债供应，且投资者评估美联储政策声明。该声明指出联储已接近于展开缩减资产负债表的进程。指标10年期公债价格跌8/32，收益率报2.31%，周三尾盘报2.28%。五年和30年期公债收益率差扩阔至108个基点，为6月14日以来最阔水平。

--德国短期公债收益率跌至六周低位，因投资者发现美联储对通胀的看法转弱，这可能促使其在更长时间内保持低利率。欧元区各国10年期公债收益率日内下跌多达5个基点。德国两年期公债收益率跌至六周低位约负0.645%。

油市:

--油价升至八周高位，因美国汽油期货上扬，激发油价在本周进一步攀升。此前主要石油输出国组织(OPEC)成员国承诺将减少出口，且美国政府报告上周原油库存骤降，提振了油价上涨。布兰特原油期货收涨0.52美元或1%，报每桶51.49美元。美国原油期货上扬0.29美元或0.6%，收报每桶49.04美元。

金属市场:

--黄金从六周高位回落，受累于强劲的美国经济数据提振美元反弹，且交易商消化周三公布的美联储政策声明。现货金收报每盎司1,258.50美元，日内高见1,264.99美元，此为6月15日以来最高。美国8月期金收升0.9%，报每盎司1,260美元。

--期锡触及六个月高位，因有报导称，全球最大锡出产国中国关闭冶炼厂，令人担忧供应将进一步收紧。伦敦金属交易所(LME)期锡盘中触及1月来最高20,785美元，收高1.6%，报20,655美元。LME指标期铜收平在每吨6,330美元，上日触及两年高位6,400美元。期锌收跌0.3%，报2,801美元。铅价下跌0.2%，报2,308美元。(完)